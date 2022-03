Good Local — 10 % Б. Новодмитровская ул., 36/9 Goodlocal.ru

В разделе с подарками, специально созданном ко Дню святого Валентина, до 14 февраля включительно действует 10%-я скидка на часы Casio, Nixon и Electric, носки Happy Socks, ароматы Demeter и кожаные сумки и рюкзаки «Меч», Lazy Oaf, We Are Able, Mi-Pac, Eastpak и так далее. Самые экономные могут ограничиться значком с котом Pusheen (около 300 рублей) или кардхолдером Hide (800 рублей).

А во флагмане Good Local на «Флаконе» 14 и 15 февраля пройдёт распродажа зимних аксессуаров. Скидка будет отличаться в зависимости от количества покупок: так, за одну вещь можно получить 20%-ю скидку, за две — 30%-ю, а за три и более — 40 %.