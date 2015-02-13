Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться скидками и акциями.

Brandshop — до 50 % Петровский бул., д. 21 +7 (800) 775–28–34 Brandshop.ru Сезонная распродажа в Brandshop на Петровском бульваре продолжается. Максимальная скидка сейчас равна 50 %. Зимнюю куртку с меховым капюшоном C. P. Company теперь можно купить за 33 тысячи рублей, пуховик Mackintosh — за 27 тысяч, а песочный тренч Aquascutum — за 30 тысяч. В разделе с обувью до скидок дотянули цветные кроссовки Nike Air Max (от 5 тысяч рублей), переиздание моделей 1970–1980 годов из линейки Diadora Heritage и Onitsuka Tiger из коллаборации с итальянским дизайнером Андреа Помпилио (4 550 рублей).

Oh, my — 70 % Ohmyltd.ru

На сайте Oh, my скидки уже выросли до 70 %, так что откладывать покупку на потом не стоит, тем более что это последняя неделя распродажи. За треть от первоначальной цены в онлайн-магазине предлагают вязаные кардиганы и свитеры (от тысячи рублей), зимние аксессуары вроде шарфов и шапок, а также базовые предметы гардероба вроде спортивных штанов, футболок и свитшотов. Цены варьируются от нескольких сотен рублей за набор белых носков до 3 тысяч рублей (столько просят за спортивный костюм).

Fancy Crew —

до 70 % Трубная ул., 22/1

+7 (495) 607–74–61 Fancycrew.ru В Fancy Crew на Трубной большую часть вещей из осенне-зимних коллекций с этой недели можно купить со скидкой 70 %. Футболку Maison Kitsune теперь предлагают за 2 тысячи рублей, толстовку Cuisse De Grenouille — за 5 500 рублей, а нарядную рубашку в горошек Hartford — за 4 тысячи рублей. В разделе с обувью выбор скромнее, но при желании пару крепких ботинок на шнуровке Han Kjobenhavn за 14 тысяч рублей ещё можно найти.

J.Crew — до 70 % Jcrew.com

Кроме полноценной распродажи, на J.Crew сейчас объявлена дополнительная

20%-я скидка (промокод — INSIDER20). Простую кожаную сумку-шопер можно купить за 10 тысяч рублей, классические брюки со стрелками (в наличии более десяти расцветок) — за 9 тысяч, а замшевые лодочки — за 13 тысяч. Кроме этого, стоит присмотреться к свитерам с высоким воротом (до настоящей весны, к сожалению, ещё долго), полосатым платьям-рубашкам и шерстяным пальто светлых оттенков.

Parisienne — до 50 % Большой Патриарший пер., 10

+7 (495) 691–42–30 В Parisienne на Патриарших, куда привычно отправляться в поисках не самых популярных французских марок, скидки пока не превышают 50 %. Укороченные дублёнки Bash и деним Laurence Dolige по-прежнему стоят недёшево, зато лёгкий топ Hartford, клетчатые брюки-дудочки Margaux Lonnberg или кружевное платье Mes Demoiselles можно купить не дороже 15 тысяч рублей. Также на распродаже оказались демисезонная и зимняя обувь и аксессуары.

Скидки на осенне-зимние коллекции прошлого года в FOTT варьируются от 30 % до 70 %. К примеру, с понедельника все вещи Carhartt WIP можно будет купить за полцены. Камуфляжная ветровка обойдётся в 6 тысяч рублей, а зимняя куртка песочного оттенка — в 10 тысяч. Также на распродаже оказались парки Woolrich и

C.P. Company (стоят одинаково — чуть больше 40 тысяч рублей), цветные жилеты Universal Works (10 тысяч рублей), женские плащи от британцев Folk (от 15 тысяч рублей) и неплохая подборка обуви.

А с четверг на сайте магазина можно застать 30%-ю скидку на избранные модели кроссовок. На распродажу попали adidas Originals, Asics, Nike, Puma, New Balance, Onitsuka Tiger и Reebok.

Podium Market —

до 70 % Охотный Ряд ул., 2

8 (495) 225–02–05 Несмотря на заявленные в Podium Market минус 70 %, основной ассортимент на распродаже сбавил лишь половину от изначальной стоимости. За полупрозрачную блузку британской марки Religion просят 3 тысячи рублей, футболка с контрастным принтом Bimba & Lola стоит чуть дороже масс-маркета (около тысячи рублей), а джинсовая рубашка с коротким рукавом Whistles —

7 тысяч рублей. Кроме этого, 50 % от начальной цены сбавили все французские марки — Sandro, Maje, Claudie Pierlot и несколько других.

Shopbop — 25 % Shopbop.com

Помимо затянувшейся сезонной распродажи (скидки до 70 %), в онлайн-магазине появилось новое предложение — минус 25 % на нижнее белье Calvin Klein. Акция действует до следующего понедельника, так что в выходные ещё можно успеть заказать набор из трёх пар кружевных трусов или шёлковую комбинацию. Внимания заслуживает и спортивная линейка марки (спортивные бюстгальтеры и широкие бандо), бесшовное бельё из микрофибры, пижамы и сорочки. Цены варьируются от тысячи рублей за набор разноцветных трусов до 6 тысяч рублей за полупрозрачное боди.

Good Local — 10 % Б. Новодмитровская ул., 36/9 Goodlocal.ru В разделе с подарками, специально созданном ко Дню святого Валентина, до 14 февраля включительно действует 10%-я скидка на часы Casio, Nixon и Electric, носки Happy Socks, ароматы Demeter и кожаные сумки и рюкзаки «Меч», Lazy Oaf, We Are Able, Mi-Pac, Eastpak и так далее. Самые экономные могут ограничиться значком с котом Pusheen (около 300 рублей) или кардхолдером Hide (800 рублей). А во флагмане Good Local на «Флаконе» 14 и 15 февраля пройдёт распродажа зимних аксессуаров. Скидка будет отличаться в зависимости от количества покупок: так, за одну вещь можно получить 20%-ю скидку, за две — 30%-ю, а за три и более — 40 %.

«Кузнецкий мост 20» — до 90 % ул. Кузнецкий Мост, 20

8 (495) 623–78–88

По случаю Дня святого Валентина в «Кузнецком мосту 20» объявлена традиционная распродажа. Осенне-зимние коллекции сбавили 70–80 %, вещи из более поздних линеек отдают с рекордными минус 90 %. Так, футболку и спортивные брюки Gosha Rubchinskiy можно будет купить за 4 100 и 4 200 рублей соответственно, фактурный серебристый клатч MM6 — за 4 600, футболку с принтом на груди Raf Simons — за 5 300 рублей, сумку из меха пони Marques’Almeida — за 16 800 рублей, а ботинки Proenza Schouler — за 20 300 рублей. Точная дата окончания распродажи пока неизвестна, но ходовые размеры и вообще всё самое интересное будет разобрано уже в первый день, так что советуем не медлить с покупкой.