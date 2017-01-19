Распродажа в UK Style, Trends Brands и Porta 9 И другие новости московских и петербургских магазинов
Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — коллекция денима в шведском масс-маркете Monki, минус 50 % в UK Style на Никитском бульваре, сезонная распродажа в Porta 9 и Trends Brands.
Распродажи
Trends Brands
На сайте Trends Brands финальный виток сезонной распродажи. Скидка распространяется не только на вещи из прошлых коллекций, но и на новую коллекцию. В дополнение к действующим скидкам еще 20 % можно получить по промокоду GARAGE_20 (действует на все и суммируется с другими скидками).
Наряду с линией самих T&B BASE в акции участвуют коллекции молодых российских дизайнеров: Base Forms, Tutto Bene, Imago, Lyno, Express Dress, Maison de la Robe, Xarizmas, Viktoria Irbaieva и другие.
UK Style
Никитский б-р, 17
+7 (495) 690–21–39
В магазине преимущественно британских марок на Никитском бульваре на этой неделе стартовал второй этап зимней распродажи. Купить предлагают кашемировое пальто Acne Studios, свитер с бахромой Rodebjer, шерстяное платье Ill или, к примеру, юбку плиссе Roksanda.
Сайта у UK Style, к сожалению, по-прежнему нет (и в ближайшее время не предвидится), поэтому изучить раздел с перечеркнутыми ценниками и выбрать подходящий размер можно только в магазине.
«Кузнецкий Мост 20»
ул. Кузнецкий Мост, 20
+7 (495) 623–78–88
C 19 января в «Кузнецком Мосту 20» началась сезонная распродажа. Шубы из искусственного меха Shrimps, варежки и кепки Cottweiler, самые блестящие вещи Ashish, костюм с бантиками и пальто, будто бы сшитые из нескольких разных, Jacquemus, мотокостюмы Hyein Seo, а также коллекции Nina Donis, Гоши Рубчинского и Walk Of Shame сбавили 30 %.
40%-ная скидка распространяется на ботфорты и платья Vetements, классику Lemaire, меховые мюли Marques’ Almeida и платья с воланами A.W.A.K.E.
Платья с воланами J.W.Anderson и Simone Rocha, пиджаки, пальто и кроссовки с перьями Christopher Kane, свитеры Raf Simons и вовсе можно приобрести с 50%-ной скидкой.
Porta 9
Ходынский б-р, 4
+7 (495) 644–45–44
В сети Porta 9 сезонная распродажа продолжается. Скидки до 50 % распространяются на собственные марки магазина и бренды вроде Jonak, Senso, Bronx, Miista, Vagabond, Steve Madden и так далее. Цены на туфли начинаются от 6 тысяч рублей, на ботильоны и челси — от 10 тысяч рублей, пару кед можно купить за 7 тысяч рублей, а ботинки на тракторной платформе — за 6 500 рублей.
Новое
Monki
Ходынский б-р, 4
+7 (495) 644–45–44
У демократичных шведов Monki на подходе новая (уже весенняя) коллекция денима. В ней, как и прежде, есть узкие джинсы и бойфренды, юбки, рубашки и куртки — теперь в голубых и розовых оттенках, с воланами, аппликациями, вышивками и контрастными вставками. Покупать нужно джинсы с бахромой или юбку-трапецию с потертостями, джинсовку на пару размеров больше или сарафан из выбеленного денима. Цены прежние — от 2 тысяч рублей за предмет.
обложка: km20.ru