Распродажа в UK Style, Trends Brands и Porta 9

UK Style Никитский б-р, 17 +7 (495) 690–21–39

В магазине преимущественно британских марок на Никитском бульваре на этой неделе стартовал второй этап зимней распродажи. Купить предлагают кашемировое пальто Acne Studios, свитер с бахромой Rodebjer, шерстяное платье Ill или, к примеру, юбку плиссе Roksanda.

Сайта у UK Style, к сожалению, по-прежнему нет (и в ближайшее время не предвидится), поэтому изучить раздел с перечеркнутыми ценниками и выбрать подходящий размер можно только в магазине.

«Кузнецкий Мост 20» ул. Кузнецкий Мост, 20 +7 (495) 623–78–88 km20.ru

C 19 января в «Кузнецком Мосту 20» началась сезонная распродажа. Шубы из искусственного меха Shrimps, варежки и кепки Cottweiler, самые блестящие вещи Ashish, костюм с бантиками и пальто, будто бы сшитые из нескольких разных, Jacquemus, мотокостюмы Hyein Seo, а также коллекции Nina Donis, Гоши Рубчинского и Walk Of Shame сбавили 30 %.

40%-ная скидка распространяется на ботфорты и платья Vetements, классику Lemaire, меховые мюли Marques’ Almeida и платья с воланами A.W.A.K.E.

Платья с воланами J.W.Anderson и Simone Rocha, пиджаки, пальто и кроссовки с перьями Christopher Kane, свитеры Raf Simons и вовсе можно приобрести с 50%-ной скидкой.