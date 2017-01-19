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Скидки недели19 января 2017

Распродажа в UK Style, Trends Brands и Porta 9 И другие новости московских и петербургских магазинов

Распродажа в UK Style, Trends Brands и Porta 9
РедакторТаня Решетник

Каждую неделю The Village выясняет, что нового можно найти в магазинах Москвы и Петербурга (а также онлайн), и советует, какими специальными предложениями и акциями стоит воспользоваться прямо сейчас. В новом выпуске — коллекция денима в шведском масс-маркете Monki, минус 50 % в UK Style на Никитском бульваре, сезонная распродажа в Porta 9 и Trends Brands.

Распродажи

Trends Brands

trendsbrands.ru

На сайте Trends Brands финальный виток сезонной распродажи. Скидка распространяется не только на вещи из прошлых коллекций, но и на новую коллекцию. В дополнение к действующим скидкам еще 20 % можно получить по промокоду GARAGE_20 (действует на все и суммируется с другими скидками).

Наряду с линией самих T&B BASE в акции участвуют коллекции молодых российских дизайнеров: Base Forms, Tutto Bene, Imago, Lyno, Express Dress, Maison de la Robe, Xarizmas, Viktoria Irbaieva и другие.

UK Style

Никитский б-р, 17

+7 (495) 690–21–39

В магазине преимущественно британских марок на Никитском бульваре на этой неделе стартовал второй этап зимней распродажи. Купить предлагают кашемировое пальто Acne Studios, свитер с бахромой Rodebjer, шерстяное платье Ill или, к примеру, юбку плиссе Roksanda.

Сайта у UK Style, к сожалению, по-прежнему нет (и в ближайшее время не предвидится), поэтому изучить раздел с перечеркнутыми ценниками и выбрать подходящий размер можно только в магазине.

«Кузнецкий Мост 20» 

ул. Кузнецкий Мост, 20

+7 (495) 623–78–88

km20.ru

C 19 января в «Кузнецком Мосту 20» началась сезонная распродажа. Шубы из искусственного меха Shrimps, варежки и кепки Cottweiler, самые блестящие вещи Ashish, костюм с бантиками и пальто, будто бы сшитые из нескольких разных, Jacquemus, мотокостюмы Hyein Seo, а также коллекции Nina Donis, Гоши Рубчинского и Walk Of Shame сбавили 30 %.

40%-ная скидка распространяется на ботфорты и платья Vetements, классику Lemaire, меховые мюли Marques’ Almeida и платья с воланами A.W.A.K.E.

Платья с воланами J.W.Anderson и Simone Rocha, пиджаки, пальто и кроссовки с перьями Christopher Kane, свитеры Raf Simons и вовсе можно приобрести с 50%-ной скидкой.

Porta 9

Ходынский б-р, 4 

+7 (495) 644–45–44

В сети Porta 9 сезонная распродажа продолжается. Скидки до 50 % распространяются на собственные марки магазина и бренды вроде Jonak, Senso, Bronx, Miista, Vagabond, Steve Madden и так далее. Цены на туфли начинаются от 6 тысяч рублей, на ботильоны и челси — от 10 тысяч рублей, пару кед можно купить за 7 тысяч рублей, а ботинки на тракторной платформе — за 6 500 рублей.

Новое 

Monki

Ходынский б-р, 4

+7 (495) 644–45–44

У демократичных шведов Monki на подходе новая (уже весенняя) коллекция денима. В ней, как и прежде, есть узкие джинсы и бойфренды, юбки, рубашки и куртки — теперь в голубых и розовых оттенках, с воланами, аппликациями, вышивками и контрастными вставками. Покупать нужно джинсы с бахромой или юбку-трапецию с потертостями, джинсовку на пару размеров больше или сарафан из выбеленного денима. Цены прежние — от 2 тысяч рублей за предмет.

обложкаkm20.ru

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