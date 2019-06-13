Свечи, видео, вода: Выставка современных художников Израиля в Ельцин Центре

C 12 июня по 21 июля в арт-галерее Ельцин Центра продолжается выставка 13 израильских художников разных поколений «Extension.Israel: Свечения». Все работы объединяет тема свечения: одни взаимодействуют со светом, другие рассказывают о нем опосредованно.

В арсенале современных художников есть не только привычные кисти и краска, а целое поле возможностей для экспериментов с формой, материалом и подачей. The Village Екатеринбург рассказывает, какими инструментами пользовались израильские художники, создавая экспозицию.