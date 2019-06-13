Свечи, видео, вода: Выставка современных художников Израиля в Ельцин Центре Зачем идти на экспозицию «Extension.Israel: Свечения»
C 12 июня по 21 июля в арт-галерее Ельцин Центра продолжается выставка 13 израильских художников разных поколений «Extension.Israel: Свечения». Все работы объединяет тема свечения: одни взаимодействуют со светом, другие рассказывают о нем опосредованно.
В арсенале современных художников есть не только привычные кисти и краска, а целое поле возможностей для экспериментов с формой, материалом и подачей. The Village Екатеринбург рассказывает, какими инструментами пользовались израильские художники, создавая экспозицию.
Эйтан Бен Моше. Лайтбоксы
Краски, уголь и бумага
68-летний художник и критик Тсиби Гева рисует абстрактные формы на грани современных граффити и работ экспрессионистов эпохи расцвета жанра. Он безоценочно позволяет пятнам белого и черного цвета, символизирующим свет и тьму, соперничать, и создает в своих работах границы этих понятий. В живописи другого израильского художника, Авнера Бен-Гала, тоже есть абстракция, но среди нее зритель может различить и какие-то реальные силуэты. При этом никогда нет уверенности, реальность это или его собственный домысел. Еще один художник, работающий с более традиционными инструментами — Хиллель Роман, который создает свои картины с помощью бумаги и угля, работая с самыми разными геометрическими формами. На одной из работ можно увидеть, как выглядит ткань под микроскопом, а на другой — один из проектов космических городов NASA.
Хиллель Роман. Экспансия
Бетон и свечи
Скульптуру из бетона, олицетворяющую хамсу — символ-оберег от злых духов, распространенный у евреев и арабов, — создали специально к выставке. Это часть большого проекта художника Бена Вадлера «Сорок порталов», в рамках которого он создает скульптуры из бетона в виде различных сакральных символов, украшая их свечами, которые горят в течение всей выставки и постепенно расширяют его работы.
Нитки, волосы и перья
Эстер Шнайдер для создания своей инсталляции использует материалы, считающиеся женскими: бахрому, швейные нитки, атласные ленты, искусственные волосы, павлиньи перья. Но в ее руках они лишаются феминного ярлыка, связанного с рукоделием: художнице важны лишь формы, которые она может создать с их помощью.
Вода и видео
Кроме прикладных средств, израильские художники используют разные медиа. Инсталляция художницы Керен Йеала-Голан — это видеопроекция на водную поверхность. На видео она умывает себя в молочно-белой жидкости, постепенно погружая все в белый цвет. Другой художник, Дор Гез, обращается к документальным фактам, рассказывая историю арабо-израильского конфликта через личную историю Самиры Монайер. Голос женщины звучит фоном поверх плеска волн на закате в портовом городе Яффа. Медленно уходящее солнце сплавляет воедино воспоминания и утраты женщины и будто символизирует свет уходящей надежды. Одна из самых медитативных работ выставки тоже выполнена в формате видео — это перфоманс Даниэля Кикзалеса. Художник снял на видео себя, стоящего на возвышенности в Иерусалиме с гитарой, перед палестинской деревней, где на мусульманские призывы к молитве он отвечает аккордами электрогитары. Такое противопоставление восточной музыкальной религиозной традиции европейской электронной музыке становится единством времени и религиозных различий.
Керен Йеала-Голан. Жидкий белый
Свет и тьма
Тема выставки — свечение, а потому некоторые художники работают именно со светом, эстетически его перерабатывая. Выставку открывает световая инсталляция Омера Шейзафа, похожая на медузу, висящую под потолком. Другой художник, Эйтан Бен Моше, представляет на выставке семь лайтбоксов. Для создания своих работ он ищет изображения в интернете, буквально собирает мусор, сканирует его и создает искусство. Он объединяет найденные банальные предметы и получает необычные абстрактные формы. Когда они подсвечиваются, получается нечто магическое, напоминающее фотографии космоса.
Выставка «Extension. Israel: Свечения»
Когда: 12 июня — 21 июля
Во сколько: 10:00-21:00
Где: Ельцин Центр, Арт-галерея, 3 этаж
Сколько стоит: 100 рублей
фотографии: обложка — Keren Yeala Golan, 1, 3, 7 — галерея «Триумф», 2 — Annie Spratt/unsplash.com, 4 — Mockaroon/unsplash.com, 5 — Eran Menashri/unsplash.com, 6 — averie woodard/unsplash.com, 8 —Sean Sinclair/unsplash.com