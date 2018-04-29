«Хрупкие жизни»: Как проходит операция на сердце

Обычно я делаю все, чтобы не заразиться беспокойством. Моим коллегам-анестезиологам, однако, в этом плане тяжелее: им приходится иметь дело с мучительным расставанием, когда родители вручают им маленьких пациентов. Я описал своей бригаде запланированную мной операцию и объяснил, почему, как мне кажется, это будет значительным улучшением существующей методики. Я собирался состряпать новую левую коронарную артерию из части стенки аорты, расположив ее ниже соответствующего участка в легочной артерии, чтобы получилась трубка, вверху которой будет располагаться смещенное начало существующей левой коронарной артерии. В результате должна была получиться новая коронарная артерия, которая бы поставляла в сердце хорошо насыщенную кислородом кровь под большим давлением прямиком из аорты, от которой она изначально и должна была отходить. Богатая кислородом кровь даст необходимую подпитку мышцам отказывающего сердца, предотвратив дальнейшие мини-инфаркты. Кацумата был заинтригован и взволнован предложенным мною подходом и даже побежал собирать больничную съемочную бригаду.

Так как у девочки была очень сильная сердечная недостаточность, то операция была связана с весьма значительными рисками. Трясущейся рукой Бекки подписала форму информированного согласия, и вместе с ними я зашел в детскую палату. Когда мы добрались до кроватки Кирсти, ее состояние оказалось хуже, чем я ожидал. На самом деле, я никогда не видел, чтобы маленький ребенок был настолько плох. Она была тощей, практически без единого следа телесного жира, ее ребра с заметным усилием поднимались и опускались, и она часто дышала — следствие застоя в легких. От скопившейся жидкости у нее был раздут живот. Она по-прежнему была чудным ребенком, однако без срочного хирургического вмешательства ей было не протянуть и недели. Сильно выругавшись мысленно, вслух я сказал лишь: «Пойду-ка я теперь в операционную».