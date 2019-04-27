«Отпускается без рецепта»: Как появилась зеленка Краситель для тканей, который есть почти в каждой аптечке
В издательстве «Бомбора» вышла книга «Отпускается без рецепта», рассказывающая о популярных лекарствах, разработанных еще в СССР. The Village публикует отрывки из главы о зеленке.
Реакция Зинина
Изобрели зеленку совершенно случайно. Причем бриллиантовый зеленый, известный как «зеленка», изначально — название одного из анилиновых красителей. Такое в медицине нередко — ученые ищут одно, а на выходе получают совсем другое, не менее, а иногда и более ценное и полезное. Открытие антисептических свойств зеленки самым тесным образом связано с именами сразу нескольких ученых.
В середине XIX века в ходе опытов с каменноугольной смолой немецкие химики Отто Унфердорбен и Фридлиб Рунге, а также их российский коллега Юлий Фрицше одновременно открыли несколько веществ (кристаллин, кианол и анилин), а чуть позже российский химик Николай Зинин выделил из каменноугольного дегтя бензидам. Все перечисленные вещества впоследствии были объединены в одно название — «анилин». «Реакция Зинина» признана оптимальным способом его получения.
Бриллиантовый зеленый
Долгое время открытие анилина считалось малополезным — по крайней мере, никто не мог найти ему достойного практического применения. Совершенно случайно это смог сделать в начале второй половины XIX века 18-летний сын плотника, химик-самоучка Уильям Генри Перкин из Лондона. В отцовском доме у него была оборудована лаборатория, где он проводил различные опыты. Долгое время он пытался синтезировать искусственным образом хинин — на тот момент единственное вещество, которым лечили малярию.
Природный хинин — тот, который получают из коры хинного дерева, — стоил бешеных денег, поэтому было крайне важно найти его дешевый синтетический аналог. Уж что только не делал Перкин с анилином — создавал дистилляты, травил вещество различными кислотами, мешал со всем, что попадалось под руку. Искусственного хинина сыну плотника получить не удалось, но все же свое имя он вписал в историю мировой химии.
Однажды Уильям Генри смешал анилин с этиловым спиртом — на выходе получилась жидкость ярко-фиолетового цвета. Это случилось в 1856 году. Новому веществу молодой химик дал французское название «мовеин» (в честь цветка мальвы). Оказалось, что мовеином хорошо красить одежду — во-первых, получалось красиво, во-вторых, ткань долго не линяла и не выгорала под действием солнечных лучей. Но главное — производство нового красителя оказалось простым и дешевым. Перкин синтезировал множество искусственных красителей на основе анилина — желтый риванол, малиновый фуксин, синий, фиолетовый, черный. Запатентовав свое изобретение, молодой изобретатель открыл успешное предприятие — красильню. Натуральные красители, не обладающие таким стойким эффектом, стали уходить в небытие.
Воодушевившись опытом Перкина, другие естествоиспытатели продолжили опыты с анилином. В 1879 году в Германии на основе анилина получили краситель изумрудно-зеленого цвета и назвали его на латинский манер viridis nitens, что переводится как «зеленый блестящий». В дальнейшем часть названия перевели на французский — brillant. Отсюда образовался незатейливый перевод на русский язык — «бриллиантовый зеленый». Долгое время этот краситель применялся по прямому назначению в мануфактурном деле.
О медицинском использовании вещества никто и не помышлял вплоть до начала ХХ века, когда бриллиантовый зеленый стали использовать в фармакологии для подкрашивания разного рода микроорганизмов, чтобы лучше разглядывать их под микроскопом.
Зеленые коленки
Зеленка в том понимании, в каком она известна нам сегодня, появилась в 20-х годах ХХ века благодаря советским химикам и фармацевтам, имена которых в истории не сохранились. Именно советские фармакологи первыми обратили внимание на то, что под микроскопом микроорганизмы, окрашенные бриллиантовым зеленым для улучшения их визуализации, неожиданно погибают.
Так был разработан раствор бриллиантового зеленого со спиртом, тинином и водой. Зеленку стали применять в качестве антисептика при хирургических операциях, родах, различных травмах и даже для очищения медицинских помещений, инструментов и рук медперсонала. Это повлекло за собой значительное сокращение смертности при сепсисе.
Зеленка — быстродействующий, высокоактивный антисептик; эффективен в борьбе с золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus), дифтерийной палочкой (Corynebacterium diphtheriae) и грамположительными бактериями. Прошли годы, но и сейчас невозможно представить нашу жизнь, наше детство и детство наших детей без замазанных зеленкой коленок.
Почему зеленкой чаще всего мажут детей? Дело в том, что она обладает не столь мощным антисептическим эффектом, как, например, йод, а потому больше подходит для нежной детской кожи. К тому же она не сушит эпидермис. Врачи рекомендуют смазывать большие раны не йодом, а именно бриллиантовой зеленью: она не оставляет на коже никаких шрамов, в отличие от йода, сжигающего верхние слои эпидермиса при длительном применении.
В странах Европы зеленка не стала популярным медицинским товаром и тем более средством первой необходимости. Европейцам не понравился «наружный эффект» — зеленые пятна сохраняются на коже довольно долгое время, в то время как, например, жидкость Кастеллани бесцветна.
Обложка: «Бомбора»