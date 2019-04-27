«Отпускается без рецепта»: Как появилась зеленка

В издательстве «Бомбора» вышла книга «Отпускается без рецепта», рассказывающая о популярных лекарствах, разработанных еще в СССР. The Village публикует отрывки из главы о зеленке.

Реакция Зинина

Изобрели зеленку совершенно случайно. Причем бриллиантовый зеленый, известный как «зеленка», изначально — название одного из анилиновых красителей. Такое в медицине нередко — ученые ищут одно, а на выходе получают совсем другое, не менее, а иногда и более ценное и полезное. Открытие антисептических свойств зеленки самым тесным образом связано с именами сразу нескольких ученых.