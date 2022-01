Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Стереотип 4: Зачем напрягаться, если я и так связан со всеми в мире людьми через шесть рукопожатий

Научные открытия часто обрастают мифами, и теория шести рукопожатий, о которой мы уже упоминали и на которой я хотел бы остановиться подробнее, не стала исключением. Но обо всем по порядку. В 1929 году увидел свет рассказ венгерского писателя Фридьеша Каринти «Звенья цепи» (Chain-Links: Everything Is Different), в котором впервые прозвучала мысль о том, что между двумя совершенно незнакомыми людьми, живущими на нашей планете, существует связь. Аллегорически ее можно представить в виде цепочки из шести звеньев.

Спустя несколько десятилетий гарвардский социальный психолог Стенли Милгрэм задался целью протестировать эту оригинальную идею в финансовой отрасли отдельно взятой страны и провел такой эксперимент: 300 жителям штатов Массачусетс, Канзас и Небраска были разосланы письма, в каждом из которых в качестве финального адресата значился финансовый брокер из Бостона. К тому, кто был знаком с этим человеком, в письме содержалась просьба не предпринимать никаких действий, остальных участников эксперимента просили отправить письмо дальше — тем людям, которые, как они считали, могли знать брокера. Из 300 писем адресата достигли 64 письма. Анализ показал, что между отправителем и получателем находилось в среднем пять человек, а следовательно, между ними образовалась цепочка из шести рукопожатий.

Если человек не развивает нетворк, не наращивает социальный капитал, он будет связан с этим миром гораздо слабее, чем те, кто инвестирует в свои связи

Результатом исследования стала опубликованная в 1967 году работа «Проблема маленького мирка» (The Small World Problem). Этот эксперимент положил начало тому, что известно почти каждому как теория шести рукопожатий. Точнее, как эту теорию стали называть позже — сам Милгрэм никогда такого названия не использовал. Казалось бы, теория доказана! Но к методу исследования есть вопросы. Дело в том, что 100 писем были направлены жителям Бостона, еще 100 — людям, работавшим в финансовой сфере, и лишь оставшиеся 100 писем получили те, кто не жил в одном городе и не работал в одной отрасли с целевым адресатом — бостонским брокером. Из этих «честных» писем до адресата дошли лишь 18!

Как вам кажется, можно ли делать выводы о том, как все жители планеты связаны друг с другом, основываясь на 18 письмах, присланных из двух американских городов в третий? Что, если бы речь шла не о брокере из Бостона, а о пастухе из Монголии? или о гинекологе из Намибии? или о фермере из Волоколамского района Московской области? Сколько писем из Канзаса и Небраски дошли бы до них? Все это я вот к чему. Ни в коем случае не пытаясь дискредитировать эксперимент, я лишь хочу донести до вас один железный факт: Милгрэм не пытался ответить на вопрос, как связаны между собой все жители Земли! Он проверял связанность в таком типе сетей, который математики и социологи называют small-world networks. Каждый узел этих сетей связан со всеми другими узлами через один-два шага. Хорошей иллюстрацией такой сети может быть, например, отрасль бизнес-образования в России. Эта отрасль пока невелика (к сожалению!), и, проведя в ней пять лет, я с вероятностью 99 % смогу связаться с любым коллегой через одно-два касания.

Очевидно, что количество «рукопожатий» между людьми, живущими в одном городе или работающими в одной отрасли, невелико. Равно верен и обратный вывод — как только мы пытаемся выйти за пределы такого социального кластера, длина цепочки связей существенно увеличивается! Это и подтвердил эксперимент Милгрэма — что мир удивительно тесен в таких сетях, в которых люди объединены общими признаками. Или, скорее, что «это не мир тесен, а прослойка узка». Вся остальная слава теории про шесть рукопожатий — из кинематографических сюжетов, таких, например, как в фильме «Елки», где мальчик из детдома отправляет сообщение президенту России. Именно поэтому считать, что при желании каждый из нас может соединиться с кем угодно в мире через шесть рукопожатий, — иллюзия! Если человек не развивает нетворк, не наращивает социальный капитал, он будет связан с этим миром гораздо слабее, чем те, кто инвестирует в свои связи. А ведь в современном сетевом мире такая «связанность» (connectedness) — большое конкурентное преимущество. Не питайте иллюзии! Шесть рукопожатий доступны не всем. Большинству людей не добраться до нужного человека ни за 10, ни за 20 рукопожатий.

Ломоносов говорил, что умение общаться — удел немногих. Основываясь на этой простой мысли, осмелюсь дать вам один совет: хотите иметь конкурентное преимущество — учитесь общению! И тогда ваши рукопожатия будут не иллюзорными, а самыми настоящими! Итак, будем избавляться от набивших оскомину стереотипов. И, надеюсь, нам с вами удастся наполнить понятие «нетворкинг» новым содержанием. Думаю, вы утвердились в желании осознанно и системно подойти к формированию окружения. И я вам в этом помогу. Еще раз напомню, что никакая личная стратегия, как, впрочем, и любая организационная стратегия, не сработает, пока вы не ответите себе на вопрос, какие люди должны быть рядом. Или, если выражаться привычным корпоративным языком, пока вы не сформулируете кадровую стратегию своей жизни. Возможно, так слово «нетворкинг» будет объяснить проще всего. Особенно серьезному российскому бизнесмену. Я надеюсь, что наше с вами погружение в мир нетворк-науки будет интересным. И полезным. И я рад предложить вам пройти этот путь вместе со мной.