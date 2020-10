Ежегодный фестиваль Stereoleto в этом году пройдет в три этапа. Все концерты компания «Светлая музыка» проведет на открытых площадках города. Две из них — Елагин остров и проект «Воздух» — уже принимали у себя фестиваль. Третью организаторы пока держат в тайне, но обещают, что место удивит всех.

24 ИЮНЯ, STEREO-ВЕЧЕР

Площадка подтверждается

Хедлайнер: Royksopp

Друзья со школы Торбьёрн Брундтланд и Свейн Берге основали группу еще в конце 90-х. С тех пор они продолжают экспериментировать с электронной музыкой и сниматься на фоне норвежских лесов. За полтора десятка лет Royksopp успели сыграть почти на всех европейских фестивалях, получить награду MTV Europe Music Awards, продать свой трек Eple компании Apple для заставки к операционной системе Mac OS X Panther и даже попасть в саундтрек компьютерной игры FIFA 06. Royksopp уже приезжали в Петербург в рамках «Стереолета», но в этот раз организаторы обещают кардинально новую программу и звучание.

30 ИЮНЯ, STEREO-НОЧЬ

Летний проект «Воздух»

Хедлайнер: New Young Pony Club

Лондонской квинтет играет переложение дискотеки 80-х на современный лад. Это бодрый электропоп и дэнс-панк, под который несколько лет назад на нью-рейв-вечеринках отплясывали все европейские подростки. Дебютный альбом команды Fantastic Playroom вышел на лейбле Modular Recordings в 2007-м. Из-за многочисленного использования семплов и вытекающих из этого вопросов с авторскими правами релиз откладывали целый год, за который энергичные музыканты просто переписали половину альбома. В Петербург New Young Pony Club приедут впервые.

14 ИЮЛЯ, STEREO-ДЕНЬ

ЦПКиО им. Кирова, Елагин остров

Хедлайнер: Regina Spektor

Жительница Нью-Йорка Регина Ильинична Спектор родилась в Москве и в 10 лет эмигрировала с семьей в Штаты, увезя с собой воспоминания о русских классиках, бардовской музыке и пианино Petrof, на котором училась играть. Она поет пронзительные песни, аккомпанируя себе на фортепиано и гитаре. Дебютную пластинку «11:11» певица выпустила в июле 2001 года. В 2004-м Регине предложила контракт дочерняя компания Warner — Sire Records, у которой записывались The Smiths, Hot Hot Heat, Aphex Twin, The Cure, Depeche Mode, Pet Shop Boys и многие другие. Именно на этом лейбле вышел альбом Soviet Kitsch, прославивший певицу. 29 мая Спектор презентует свой шестой альбом What We Saw from the Cheap Seats, куда войдет несколько песен на русском языке. Продюсированием записи занимался Майк Элизондо, работавший с такими музыкантами, как Эминем, Аланис Мориссетт и Maroon 5. Программу с этого альбома Регина будет исполнять в Петербурге. Кстати, в России она выступит с концертом в первый раз.

Справка: Фестиваль «Стереолето» существует с 2002 года. Его организует петербургская промоутерская компания «Светлая музыка» во главе с Ильей Бортнюком. В разные годы на фестивале выступали Massive Attack, Apparat Band, The Go! Team, Ladytron, Chicks on Speed, Sparks и другие.



Фотография на обложке: www.apelzin.ru