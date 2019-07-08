Cмотрим оба8 июля 2019
Сколько горожан посетили концерт «Ленинграда» на «Екатеринбург Арене» Сергей Шнуров собрал огромное количество уральцев на одной площадке
6 июля в Екатеринбурге прошел прощальный концерт группы «Ленинград». Сергей Шнуров и музыканты стали первыми артистами, кто устроил концерт на стадионе «Екатеринбург Арена» и собрал внушительное количество поклонников.
30 108
человек пришли на прощальный концерт «Ленинграда»
на стадионе «Екатеринбург Арена»
Цифру сообщили организаторы концерта. По словам посетителей, ждать пришлось около полутора часов — час на входе и еще полчаса в ожидании группы.
Источник: Организаторы концерта
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