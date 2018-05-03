В конце мая в «Порту Севкабель» пройдет выставка «Новые романтики».

Проект, созданный командой кластера совместно с Российской академией художеств, представит работы, выполненные в петербургской художественной традиции неоромантического актуального искусства — возникшей в среде ленинградского андеграунда 80-х годов.

В исторической части проекта будут представлены работы Виктора Цоя, Андрея Крисанова, Георгия Гурьянова, участников группы «Кино», а также холсты и коллажи основателей «Новой академии изящных искусств» — Тимура Новикова и Дениса Егельского. Кроме того, зрители смогут увидеть произведения Алексея Гинтовта, арт-группы Doping-Pong, Степана Липгарта, Антона Чумака и других художников.

В день открытия выставки пройдет показ экспериментального фильма Магдалены Кроули «Сталинская кислота», снятого по сценарию Дмитрия Мишенина. Ленту будут транслировать в пространстве климатической испытательной лаборатории завода.

Выставка будет открыта для посещения четыре дня — с 24 по 27 мая.