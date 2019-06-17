Искусственный интеллект дописал заключительную часть пьесы «Из мира будущего» (From the Future World) чешского композитора Антонина Дворжака спустя 115 лет после его смерти.

Эксперимент провело агентство Wunderman совместно с люксембургской компанией AIVA technologies, которая разрабатывает музыкальный искусственный интеллект. Последний используют, чтобы сочинять музыку к фильмам, рекламе и видеоиграм. Обычно процесс занимает меньше минуты, так как программа поддерживает уже готовые стили музыки.

При этом над трехтактной пьесой Дворжака система работала примерно 72 часа. Программу обучили с помощью 30 тысяч произведений и 115 опусов самого Дворжака, включая его 9-ю симфонию «Из нового мира». В процессе AIVA создала сотни отрывков, после чего специалисты отобрали наиболее подходящие под стиль композитора.