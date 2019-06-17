Искусственный интеллект дописал пьесу Дворжака спустя 115 лет после смерти композитора Работа над произведением заняла примерно 72 часа
Искусственный интеллект дописал заключительную часть пьесы «Из мира будущего» (From the Future World) чешского композитора Антонина Дворжака спустя 115 лет после его смерти.
Эксперимент провело агентство Wunderman совместно с люксембургской компанией AIVA technologies, которая разрабатывает музыкальный искусственный интеллект. Последний используют, чтобы сочинять музыку к фильмам, рекламе и видеоиграм. Обычно процесс занимает меньше минуты, так как программа поддерживает уже готовые стили музыки.
При этом над трехтактной пьесой Дворжака система работала примерно 72 часа. Программу обучили с помощью 30 тысяч произведений и 115 опусов самого Дворжака, включая его 9-ю симфонию «Из нового мира». В процессе AIVA создала сотни отрывков, после чего специалисты отобрали наиболее подходящие под стиль композитора.
Искусственный интеллект не первый раз дописывает музыку, однако произведение Дворжака впервые исполнят на сцене Пражской филармонии. Креативный директор Wunderman Ричард Стайбитц отметил, что во время эксперимента специалисты хотели понять, может ли ИИ положительно влиять на творческий процесс. По его словам, таких технологий не стоит бояться, но нужно искать им правильное применение.
Источник: Vice