«Уралкинофест» объявил, что фестиваля в 2019 году не будет

В Екатеринбурге отменили «Уралкинофест — 2019». Как рассказал в соцсетях программный директор фестиваля Валерий Кичин, у события нет финансирования.

По словам Кичина, 2019-й год был последним шансом вернуть «Уралкинофест» к жизни: событие уже отменяли 2018 года, а более длительных перерывов «не выдержит ни один фестиваль мира».

«Фестиваль теряет не только драйв, но и ту надежность, обязательность и стабильность, которые только и могут сделать кинофорум авторитетным и сильным. Иными словами, областные власти поступили по принципу «Я тебя породил, я тебя и убью». В то, что четвертый по величине город страны не имеет денег на фестиваль, не верю: там чуть ли не еженедельно гремят какие-нибудь фестивали», — пишет Валерий