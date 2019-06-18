«Уралкинофест» объявил, что фестиваля в 2019 году не будет Программный директор фестиваля Валерий Кичин сказал, что у фестиваля нет денег
В Екатеринбурге отменили «Уралкинофест — 2019». Как рассказал в соцсетях программный директор фестиваля Валерий Кичин, у события нет финансирования.
По словам Кичина, 2019-й год был последним шансом вернуть «Уралкинофест» к жизни: событие уже отменяли 2018 года, а более длительных перерывов «не выдержит ни один фестиваль мира».
«Фестиваль теряет не только драйв, но и ту надежность, обязательность и стабильность, которые только и могут сделать кинофорум авторитетным и сильным. Иными словами, областные власти поступили по принципу «Я тебя породил, я тебя и убью». В то, что четвертый по величине город страны не имеет денег на фестиваль, не верю: там чуть ли не еженедельно гремят какие-нибудь фестивали», — пишет Валерий
Напомним, что первый «Уралкинофест» прошел 2016 году, получив отклик, после чего повторился в 2017 года. Из-за Чемпионата мира в 2018 году фестиваль не получил финансирования.
Источник: Валерий Кичин