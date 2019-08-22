6 февраля, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости22 августа 2019

На Red Bull Music Festival пройдет смехомедитация Фестиваль организует дискуссию и воркшоп на «Стрелке»

РедакторРоман Чернянский

обновлено

Red Bull Music Festival объявил образовательную программу.

31 августа во дворе института «Стрелка» пройдет воркшоп по смехомедитации с одним из первопроходцев философии эмбиента и нью-эйдж Laraaji. Он расскажет о терапии смехом и объяснит, как справиться со стрессом. Во время практик будут использоваться гонг, цитра, самодельные инструменты. Для участия понадобится коврик для йоги. Занятие пройдет на английском языке без перевода, нужно зарегистрироваться.

В этот же день состоится открытая дискуссия с легендой электронного андерграунда Михаилом Чекалиным: «Экзальтированная колыбельная» как символ советского андерграунда. В ней также примет участие основатель лейбла «Гост Звук» Ильдар Зайнетдинов. Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие в обоих событиях бесплатное.

11 ИЮЛЯ (10:41)

В программу Red Bull Music Festival добавили три музыкальных эксперимента, которые проведут 31 августа.

Так, в «Стрелке» выступит резидент дюссельдорфского клуба Salon des Amateurs Владимир Ивкович, к которому присоединятся московские селекторы Илья Симонов и Сергей Крылов.

Тем временем петербургская команда Roots United представит вечеринку на воде Coast 2 Coast. На судне, которое будет курсировать по Москве-реке, выступят классики детройтского звука Марселлус Питтман и Рик Уилайт и представители датского лейбла Regelbau — DJ Sports и DJ Central.

Также на Coast 2 Coast ожидается выступление звезды грузинской электронной сцены Гачи Бакрадзе и совместные сеты ключевых резидентов Roots United с московскими коллегами Софией Родиной, Xan и Sil. Вечеринка пройдет в два сеанса — дневной и вечерний. Билеты на каждый круиз нужно покупать отдельно.

В свою очередь, в пространстве «Рихтер» пройдет 24-часовой концерт группы «Самое большое простое число». За сутки музыканты исполнят все свои песни, начиная с самого первого трека 2007 года. К «СБПЧ» присоединятся 12 гостей, среди которых — сооснователь группы Илья Барамия, виолончелист Борис Андрианов, певица Наадя и африканский хор.

Вместе с тем в разных залах особняка «Рихтер» организуют лазерный рейв, премьеру двухчасового клипа, который снимался на протяжении трех лет в разных уголках мира, перформанс с участием актрисы Розы Хайруллиной и другие события, в которых смогут принять участие зрители.

Концерт «СБПЧ» поделят на 12 двухчасовых сессий, за каждую из которых придется платить отдельно. Билеты на семь событий фестиваля сейчас доступны по цене от 1 200 рублей.

Второй московский Red Bull Music Festival пройдет с 30 августа по 1 сентября. Фестиваль откроется в баре «Стрелка» концертом мультиинструменталиста Лероя Берджесса. О других участниках и площадках мероприятия читайте здесь.

Про самые интересные фестивали этого лета читайте в гиде The Village.

Источник: представители фестиваля

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
36
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваля
Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваляРаньше Илья Куснирович хотел конкурировать с Пикником «Афиши». Теперь он наряжает посетителей в пионерские галстуки. Зачем?
1
Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваля

Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваля Раньше Илья Куснирович хотел конкурировать с Пикником «Афиши». Теперь он наряжает посетителей в пионерские галстуки. Зачем?

«„Боль“ конкурирует с фестивалями со всего мира»
«„Боль“ конкурирует с фестивалями со всего мира» За пять лет небольшой шоукейс новой русской музыки превратился в один из лучших летних фестивалей в стране. Как это произошло?
3
«„Боль“ конкурирует с фестивалями со всего мира»

«„Боль“ конкурирует с фестивалями со всего мира» За пять лет небольшой шоукейс новой русской музыки превратился в один из лучших летних фестивалей в стране. Как это произошло?

Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено)

На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир

0

Alfa Future People пополнил лайн-ап техно-сцены (обновлено) На фестиваль приедут Audiofly, Крис Либинг и Мэтью Дир

Комментарии

0 комментариев
Комментировать

Тэги

Событие

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду

Первая полоса

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людейОбъясняем, что делать
0
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей Объясняем, что делать

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом
0
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митингРазбираемся с экспертами
0
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг Разбираемся с экспертами

13 флисок для переменчивой погоды
13 флисок для переменчивой погоды
0
13 флисок для переменчивой погоды

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду
Большой гид по сноубордуКак выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься
0
Большой гид по сноуборду

Большой гид по сноуборду Как выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
0
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Лучшие события в городе прямо сейчас
Лучшие события в городе прямо сейчасЗимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю
0
Лучшие события в городе прямо сейчас

Лучшие события в городе прямо сейчас Зимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-роллеЧто слушать, читать и смотреть на этой неделе
0
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле Что слушать, читать и смотреть на этой неделе

Коллекция детской одежды adidas и Lego
Коллекция детской одежды adidas и LegoПонравится и взрослым, и самым маленьким
0
Коллекция детской одежды adidas и Lego

Коллекция детской одежды adidas и Lego Понравится и взрослым, и самым маленьким

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
0
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

Как выбрать расческу
Как выбрать расческуИ правильно расчесывать волосы
1
Как выбрать расческу

Как выбрать расческу И правильно расчесывать волосы

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
0
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)
0
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждаютКак задерживали и избивали протестующих в Москве
0
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают Как задерживали и избивали протестующих в Москве

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метроА к некоторым приходят домой
5
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
0
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что покупать в летней коллекции H&M Studio
Что покупать в летней коллекции H&M StudioПайетки, экокожа и бахрома
0
Что покупать в летней коллекции H&M Studio

Что покупать в летней коллекции H&M Studio Пайетки, экокожа и бахрома

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-мИ выжили
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м И выжили

Москва после суда над Алексеем Навальным
Москва после суда над Алексеем НавальнымСторонники политика выходят на улицы города
0
Москва после суда над Алексеем Навальным

Москва после суда над Алексеем Навальным Сторонники политика выходят на улицы города

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»Собрали мемы о процессе над оппозиционером
0
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка» Собрали мемы о процессе над оппозиционером

Подпишитесь на рассылку