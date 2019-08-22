11 ИЮЛЯ (10:41)

В программу Red Bull Music Festival добавили три музыкальных эксперимента, которые проведут 31 августа.

Так, в «Стрелке» выступит резидент дюссельдорфского клуба Salon des Amateurs Владимир Ивкович, к которому присоединятся московские селекторы Илья Симонов и Сергей Крылов.

Тем временем петербургская команда Roots United представит вечеринку на воде Coast 2 Coast. На судне, которое будет курсировать по Москве-реке, выступят классики детройтского звука Марселлус Питтман и Рик Уилайт и представители датского лейбла Regelbau — DJ Sports и DJ Central.

Также на Coast 2 Coast ожидается выступление звезды грузинской электронной сцены Гачи Бакрадзе и совместные сеты ключевых резидентов Roots United с московскими коллегами Софией Родиной, Xan и Sil. Вечеринка пройдет в два сеанса — дневной и вечерний. Билеты на каждый круиз нужно покупать отдельно.

В свою очередь, в пространстве «Рихтер» пройдет 24-часовой концерт группы «Самое большое простое число». За сутки музыканты исполнят все свои песни, начиная с самого первого трека 2007 года. К «СБПЧ» присоединятся 12 гостей, среди которых — сооснователь группы Илья Барамия, виолончелист Борис Андрианов, певица Наадя и африканский хор.

Вместе с тем в разных залах особняка «Рихтер» организуют лазерный рейв, премьеру двухчасового клипа, который снимался на протяжении трех лет в разных уголках мира, перформанс с участием актрисы Розы Хайруллиной и другие события, в которых смогут принять участие зрители.



Концерт «СБПЧ» поделят на 12 двухчасовых сессий, за каждую из которых придется платить отдельно. Билеты на семь событий фестиваля сейчас доступны по цене от 1 200 рублей.



Второй московский Red Bull Music Festival пройдет с 30 августа по 1 сентября. Фестиваль откроется в баре «Стрелка» концертом мультиинструменталиста Лероя Берджесса. О других участниках и площадках мероприятия читайте здесь.

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Источник: представители фестиваля

