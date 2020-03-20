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Спектакли, экскурсии и концерты: Петербургские онлайн-трансляции на выходные Коронавирус — не помеха насыщенной культурной жизни

В Петербурге запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек и закрыли практически все культурные учреждения. Музеи и театры города не отчаиваются — многие площадки уже обещали активизировать свое присутствие в интернете.

Онлайн-программы подготовили далеко не все пространства, но мы все же смогли выбрать для вас шесть петербургских интернет-трансляций, запланированных на ближайшие три дня.

Экскурсия по Царскому Селу

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1
месяц
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1
год
6900 ₽
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