Спектакли, экскурсии и концерты: Петербургские онлайн-трансляции на выходные Коронавирус — не помеха насыщенной культурной жизни
В Петербурге запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек и закрыли практически все культурные учреждения. Музеи и театры города не отчаиваются — многие площадки уже обещали активизировать свое присутствие в интернете.
Онлайн-программы подготовили далеко не все пространства, но мы все же смогли выбрать для вас шесть петербургских интернет-трансляций, запланированных на ближайшие три дня.
Экскурсия по Царскому Селу
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