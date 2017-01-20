вернуться на старую версию сайта
22 октября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Выходные в Петербурге20 января 2017

«Китайская армия» в «Манеже», концерт Антона Батагова и ретроспектива Кубрика Самые интересные городские события в пятницу, субботу и воскресенье

«Китайская армия» в «Манеже», концерт Антона Батагова и ретроспектива Кубрика
РедакторСаша Иорданов

Ретроспектива фильмов Стэнли Кубрика

Когда: 20−22 января

Где: Киноцентр «Родина»
(улица Караванная, 12)

Стоимость: 300 рублей

rodinakino.ru

С пятницы по субботу в кинотеатре «Родина» пройдет мини-ретроспектива Стэнли Кубрика, в рамках которой покажут три картины 70-х годов — периода, который в карьере режиссера был в равной степени успешным и сложным. «Заводной апельсин» — экранизацию романа Энтони Берджесса — запрещали к показу в Англии, а в США выдвигали на «Оскар». Фильм «Барри Линдон» по книге Уильяма Теккерея получил от киноакадемии четыре награды, а вот знаменитый мистический триллер «Сияние» критикам не понравился, что, впрочем, не помешало ему стать успешным в прокате, а спустя годы заслужить репутацию одного из лучших фильмов ужасов в мире.

Лекция «В ожидании „Оскара“»

Лекция кинокритика, члена жюри прессы Берлинского и Каннского фестивалей Антона Долина. Следующим главным кинособытием после вручения «Золотого глобуса» станет премия «Оскар». За четыре дня до объявления номинантов Долин расскажет о том, чего от нее ждать.

Когда: 20 января

Где: «Лендок» (набережная Крюкова канала, 12)

Стоимость: 350 рублей

 kino-art.timepad.ru

Вечеринка Unknwn X GRRRL

В «Танцплощадке» в пятницу вечером пройдет вечеринка с участием двух молодых петербургских коллективов с замысловатым бэкграундом. На ней выступят электронщики Unknwn — группа, образованная в среде комьюнити, посвященного современной фотографии, в которое также вошли музыканты и диджеи. Второй участник — GRRRL, музыкальный проект создательниц арт-группировки narvskayadostava и одноименной марки одежды, о которой уже писал The Village и Wonderzine.

Когда: 20 января

Где: Клуб «Танцплощадка» (Конюшенная площадь, 2)

Стоимость: бесплатно

 facebook.com

Спецпоказ программы анимационного фестиваля LIAF

Когда: 21 января

Где: «Лендок» (наб. Крюкова канала, 12)

Стоимость: 350 рублей

lendoc.ru

В «Лендоке» в субботу покажут подборку анимационных фильмов-участников Лондонского международного анимационного фестиваля. Программа разделена на два блока: британский и международный. Британский конкурс представлен тремя фильмами молодых авторов: картиной «Космос Алана» — историей Алана Брауна, обладающего способностью предвитеть будущее, — трехминутной зарисовкой о путешествиях в поездах «Путь без начала и конца» и мультфильмом «Слегка серый» про серого (читай: слишком обычного) человека, окруженного веселыми и яркими людьми. В международном блоке представлено еще восемь фильмов, в том числе лента российского мультипликатора Игоря Ковалева «До любви».

Лекция «Северный модерн. Особенности национального романтизма в Скандинавии»

Искусствовед, историк архитектуры, научный сотрудник Государственного Эрмитажа Ксения Малич с субботы начинает вести в «Охта Lab» курс, посвященный скандинавской архитектуре XX века, в рамках которого последовательно разберет все ее этапы, начиная с модерна и заканчивая экостилем. Первая лекция как раз посвящена северному модерну и для петербуржцев особенно интересна: примеры этого стиля можно отыскать почти в любом квартале в центре города.

Когда: 21 января

Где: Пространство «Охта Lab» (Якорная ул., 5А)

Стоимость: 350 рублей

 okhtalab.timepad.ru

Спектакль «Норма»

Спектакль по роману Владимира Сорокина «Норма» — концептуальному произведению, состоящему из коротких неозаглавленных текстовых фрагментов, иногда имеющих некую фабулу, иногда представляющих собой полубессознательные наборы слов и фраз. Смыслообразующий образ романа — пакетики с коричневатой субстанцией, именуемой «нормой», которые по сюжету то ли добровольно, то ли вынужденно едят герои. Независимый петербургский театральный проект Lusores превращает разрозненные сюжеты в некое межжанровое зрелище, совмещая читку фрагментов романа с музыкальными перформансами.

Когда: 21 января

Где: Центр современного искусства имени Сергея Курехина (Лиговский пр-т, 73)

Стоимость: 300 рублей

 kuryokhin.net

Выставка «Китайская армия»

Когда: 21 января — 10 февраля

Где: ЦВЗ «Манеж» (Исаакиевская пл., 1)

Стоимость: 300 рублей

manege.spb.ru

Масштабный и необычный проект «Манежа»: выставка работ, созданных в рамках деятельности Академии искусств Народно-освободительной армии Китая — многопрофильной организации, которая занимается обучением и продвижением военных художников и писателей. Куратором проекта выступил Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств. За пять лет, которые потребовались для подготовки проекта, он отобрал более сотни работ в различных техниках и придумал эффектную форму экспонирования. Так, в аванзале на такелажных ремнях будут подвешены ящики, в которых транспортировались картины, за ними, разделяя первый этаж на две части, будет построена ярко-красная стена, а рядом с ней установлено 18 скульптур воинов. С обходных галерей на втором этаже «Манежа» эти скульптуры, по задумке, должны напоминать знаменитые раскопки терракотовой армии в Сиане.

Лекция «Политическая культура российской революции»

К премьере спектакля Андрея Могучего «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева БДТ запускает цикл лекций и открытых встреч, посвященных революционным настроениям в обществе. Первую лекцию в воскресенье прочтет один из главных петербургских специалистов по истории революции, профессор Европейского университета Борис Колоницкий. Она будет посвящена авторитету власти в переломные эпохи и в целом политической культуре. Обладатели билетов на вечернюю премьеру могут попасть на лекцию свободно, остальным следует предварительно зарегистрироваться.

Когда: 22 января

Где: БДТ (наб. Фонтанки, 65)

Стоимость: бесплатно

 bdt.spb.ru

Концерт Антона Батагова

Выдающийся российский пианист и композитор-минималист Антон Батагов (концерты которого в Петербурге, к слову, — редкость) в воскресенье в «Эрарте» впервые исполнит все этюды для фортепиано Филипа Гласса — суперзвезды неоакадемизма, которому в конце января исполняется 80 лет. Прежде Батагов играл этот цикл совместно с японской пианисткой Маки Намекавой и самим Глассом, а теперь подготовил сольную программу.

Когда: 22 января

Где: «Эрарта» (29-я линия В.О., 2)

Стоимость: 600−1 500 рублей

erarta.com/ru

Изображения: обложка, 2 — ЦВЗ «Манеж», 1 — Warner Bros., 3 — Открытая киностудия «Лендок»

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Место
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург) Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета
1
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Место

Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург) Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета

Как изменился ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади
Новое место
Как изменился ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площадиThe Village побывал в главном выставочном зале Петербурга, открытом после реконструкции
2
Как изменился ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади
Новое место

Как изменился ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади The Village побывал в главном выставочном зале Петербурга, открытом после реконструкции

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Гид The Village

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Гид The Village

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве

13 концертов и фестивалей зимы в Петербурге
Планы на сезон

13 концертов и фестивалей зимы в ПетербургеOxxxymiron и «Грибы», фестивали «Нобель 3.1» и «Электро-Механика» — рассказываем о важных музыкальных событиях зимы

13 концертов и фестивалей зимы в Петербурге
Планы на сезон

13 концертов и фестивалей зимы в Петербурге Oxxxymiron и «Грибы», фестивали «Нобель 3.1» и «Электро-Механика» — рассказываем о важных музыкальных событиях зимы

Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Место
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург) Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета
1
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Место

Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург) Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета

Как изменился ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади
Новое место
Как изменился ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площадиThe Village побывал в главном выставочном зале Петербурга, открытом после реконструкции
2
Как изменился ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади
Новое место

Как изменился ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади The Village побывал в главном выставочном зале Петербурга, открытом после реконструкции

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Гид The Village

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Гид The Village

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве

13 концертов и фестивалей зимы в Петербурге
Планы на сезон

13 концертов и фестивалей зимы в ПетербургеOxxxymiron и «Грибы», фестивали «Нобель 3.1» и «Электро-Механика» — рассказываем о важных музыкальных событиях зимы

13 концертов и фестивалей зимы в Петербурге
Планы на сезон

13 концертов и фестивалей зимы в Петербурге Oxxxymiron и «Грибы», фестивали «Нобель 3.1» и «Электро-Механика» — рассказываем о важных музыкальных событиях зимы

Комментарии

0 комментариев

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»

Как делают шоколад Mojo Cacao

У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом

Как купить счастье: 5 простых советов

Первая полоса

Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве
Гид The Village
Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве
0
Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве
Гид The Village

Не дороже 500 рублей: Где есть бюджетные блюда с крабом в Москве

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»
Ситуация
Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»Лучшие места у начальников и борьба за диваны
1
Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити»
Ситуация

Опенспейс министров: Как изменилась работа чиновников после переезда в «Сити» Лучшие места у начальников и борьба за диваны

Как делают шоколад Mojo Cacao
Сделано в Москве
Как делают шоколад Mojo CacaoБез молока, сахара и даже заявленного в названии печенья
1
Как делают шоколад Mojo Cacao
Сделано в Москве

Как делают шоколад Mojo Cacao Без молока, сахара и даже заявленного в названии печенья

У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
Гид The Village
У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
1
У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом
Гид The Village

У COS появился онлайн-магазин. Что заказывать первым делом

Как купить счастье: 5 простых советов
Проще простого
Как купить счастье: 5 простых советовНа что ученые рекомендуют тратить деньги, чтобы стать счастливее
0
Как купить счастье: 5 простых советов
Проще простого

Как купить счастье: 5 простых советов На что ученые рекомендуют тратить деньги, чтобы стать счастливее

Матча — не только пить: Как готовить с ним и использовать в косметике
Гид The Village
Матча — не только пить: Как готовить с ним и использовать в косметике
0
Матча — не только пить: Как готовить с ним и использовать в косметике
Гид The Village

Матча — не только пить: Как готовить с ним и использовать в косметике

Могильный камень преткновения
Истории
Могильный камень преткновения Как РКН судится с автором «Википедии Обнинска» за публикацию персональных данных
0
Могильный камень преткновения
Истории

Могильный камень преткновения Как РКН судится с автором «Википедии Обнинска» за публикацию персональных данных

Что носить осенью: 24 варианта пальто для прохладных дней
Гид The Village
Что носить осенью: 24 варианта пальто для прохладных дней
2
Что носить осенью: 24 варианта пальто для прохладных дней
Гид The Village

Что носить осенью: 24 варианта пальто для прохладных дней

Гаджет недели: Вертикальный беспроводной пылесос
Промо
Гаджет недели: Вертикальный беспроводной пылесосИ почему он может больше, чем вы думаете
Гаджет недели: Вертикальный беспроводной пылесос
Спецпроекты
Промо

Гаджет недели: Вертикальный беспроводной пылесос И почему он может больше, чем вы думаете

Команда El Copitas откроет Tagliatella Caffé: аперитивное заведение, в котором будут работать только девушки
Новое в Петербурге
Команда El Copitas откроет Tagliatella Caffé: аперитивное заведение, в котором будут работать только девушки
0
Команда El Copitas откроет Tagliatella Caffé: аперитивное заведение, в котором будут работать только девушки
Новое в Петербурге

Команда El Copitas откроет Tagliatella Caffé: аперитивное заведение, в котором будут работать только девушки

«Я выбрал работу с меньшими доходами»
Работа
«Я выбрал работу с меньшими доходами»Люди, которые потеряли в деньгах и не жалеют об этом
0
«Я выбрал работу с меньшими доходами»
Работа

«Я выбрал работу с меньшими доходами» Люди, которые потеряли в деньгах и не жалеют об этом

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена
Музыка

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сценаИ почему эксперимент невозможно повторить

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена
Музыка

Как в «Циферблате» образовалась новая российская музыкальная сцена И почему эксперимент невозможно повторить

Откуда берутся привычки
Книга недели
Откуда берутся привычкиИ почему начать курить проще, чем начать бегать
0
Откуда берутся привычки
Книга недели

Откуда берутся привычки И почему начать курить проще, чем начать бегать

Как решить нерешаемую проблему
Промо
Как решить нерешаемую проблемуС помощью технологий и собственной головы
Как решить нерешаемую проблему
Спецпроекты
Промо

Как решить нерешаемую проблему С помощью технологий и собственной головы

Enique: От постхардкора до R'n'B и обратно
Музыка
Enique: От постхардкора до R'n'B и обратноОб эмо-эстетике, взрослении и дружбе с группой «Буерак»
0
Enique: От постхардкора до R'n'B и обратно
Музыка

Enique: От постхардкора до R'n'B и обратно Об эмо-эстетике, взрослении и дружбе с группой «Буерак»

Арсений Морозов — о 30-летии, утопической России без 2014 года и новом альбоме Арсения Крестителя
Музыка
Арсений Морозов — о 30-летии, утопической России без 2014 года и новом альбоме Арсения Крестителя
0
Арсений Морозов — о 30-летии, утопической России без 2014 года и новом альбоме Арсения Крестителя
Музыка

Арсений Морозов — о 30-летии, утопической России без 2014 года и новом альбоме Арсения Крестителя

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Личные финансы
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жильеИ делятся своими финансовыми лайфхаками
5
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Личные финансы

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками

Новый конкурент «Братьев Караваевых», остерия с домашней пастой Osteria Unica, раки по-царски на Большой Садовой
Открытия недели
Новый конкурент «Братьев Караваевых», остерия с домашней пастой Osteria Unica, раки по-царски на Большой Садовой
0
Новый конкурент «Братьев Караваевых», остерия с домашней пастой Osteria Unica, раки по-царски на Большой Садовой
Открытия недели

Новый конкурент «Братьев Караваевых», остерия с домашней пастой Osteria Unica, раки по-царски на Большой Садовой

Вам это нужно: Палетка для макияжа от Ольги Бузовой и «Л'Этуаль»
Покупка недели
Вам это нужно: Палетка для макияжа от Ольги Бузовой и «Л'Этуаль»Да, теперь и косметика
0
Вам это нужно: Палетка для макияжа от Ольги Бузовой и «Л'Этуаль»
Покупка недели

Вам это нужно: Палетка для макияжа от Ольги Бузовой и «Л'Этуаль» Да, теперь и косметика

Сезон: Вспоминаем истории появления яблочных десертов и рассказываем, как их готовить
Рецепты шефов
Сезон: Вспоминаем истории появления яблочных десертов и рассказываем, как их готовить
0
Сезон: Вспоминаем истории появления яблочных десертов и рассказываем, как их готовить
Рецепты шефов

Сезон: Вспоминаем истории появления яблочных десертов и рассказываем, как их готовить

Подпишитесь на рассылку