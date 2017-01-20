«Китайская армия» в «Манеже», концерт Антона Батагова и ретроспектива Кубрика

Масштабный и необычный проект «Манежа»: выставка работ, созданных в рамках деятельности Академии искусств Народно-освободительной армии Китая — многопрофильной организации, которая занимается обучением и продвижением военных художников и писателей. Куратором проекта выступил Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств. За пять лет, которые потребовались для подготовки проекта, он отобрал более сотни работ в различных техниках и придумал эффектную форму экспонирования. Так, в аванзале на такелажных ремнях будут подвешены ящики, в которых транспортировались картины, за ними, разделяя первый этаж на две части, будет построена ярко-красная стена, а рядом с ней установлено 18 скульптур воинов. С обходных галерей на втором этаже «Манежа» эти скульптуры, по задумке, должны напоминать знаменитые раскопки терракотовой армии в Сиане.