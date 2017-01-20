«Китайская армия» в «Манеже», концерт Антона Батагова и ретроспектива Кубрика Самые интересные городские события в пятницу, субботу и воскресенье
Ретроспектива фильмов Стэнли Кубрика
Когда: 20−22 января
Где: Киноцентр «Родина»
(улица Караванная, 12)
Стоимость: 300 рублей
С пятницы по субботу в кинотеатре «Родина» пройдет мини-ретроспектива Стэнли Кубрика, в рамках которой покажут три картины 70-х годов — периода, который в карьере режиссера был в равной степени успешным и сложным. «Заводной апельсин» — экранизацию романа Энтони Берджесса — запрещали к показу в Англии, а в США выдвигали на «Оскар». Фильм «Барри Линдон» по книге Уильяма Теккерея получил от киноакадемии четыре награды, а вот знаменитый мистический триллер «Сияние» критикам не понравился, что, впрочем, не помешало ему стать успешным в прокате, а спустя годы заслужить репутацию одного из лучших фильмов ужасов в мире.
Лекция «В ожидании „Оскара“»
Лекция кинокритика, члена жюри прессы Берлинского и Каннского фестивалей Антона Долина. Следующим главным кинособытием после вручения «Золотого глобуса» станет премия «Оскар». За четыре дня до объявления номинантов Долин расскажет о том, чего от нее ждать.
Когда: 20 января
Где: «Лендок» (набережная Крюкова канала, 12)
Стоимость: 350 рублей
Вечеринка Unknwn X GRRRL
В «Танцплощадке» в пятницу вечером пройдет вечеринка с участием двух молодых петербургских коллективов с замысловатым бэкграундом. На ней выступят электронщики Unknwn — группа, образованная в среде комьюнити, посвященного современной фотографии, в которое также вошли музыканты и диджеи. Второй участник — GRRRL, музыкальный проект создательниц арт-группировки narvskayadostava и одноименной марки одежды, о которой уже писал The Village и Wonderzine.
Когда: 20 января
Где: Клуб «Танцплощадка» (Конюшенная площадь, 2)
Стоимость: бесплатно
Спецпоказ программы анимационного фестиваля LIAF
Когда: 21 января
Где: «Лендок» (наб. Крюкова канала, 12)
Стоимость: 350 рублей
В «Лендоке» в субботу покажут подборку анимационных фильмов-участников Лондонского международного анимационного фестиваля. Программа разделена на два блока: британский и международный. Британский конкурс представлен тремя фильмами молодых авторов: картиной «Космос Алана» — историей Алана Брауна, обладающего способностью предвитеть будущее, — трехминутной зарисовкой о путешествиях в поездах «Путь без начала и конца» и мультфильмом «Слегка серый» про серого (читай: слишком обычного) человека, окруженного веселыми и яркими людьми. В международном блоке представлено еще восемь фильмов, в том числе лента российского мультипликатора Игоря Ковалева «До любви».
Лекция «Северный модерн. Особенности национального романтизма в Скандинавии»
Искусствовед, историк архитектуры, научный сотрудник Государственного Эрмитажа Ксения Малич с субботы начинает вести в «Охта Lab» курс, посвященный скандинавской архитектуре XX века, в рамках которого последовательно разберет все ее этапы, начиная с модерна и заканчивая экостилем. Первая лекция как раз посвящена северному модерну и для петербуржцев особенно интересна: примеры этого стиля можно отыскать почти в любом квартале в центре города.
Когда: 21 января
Где: Пространство «Охта Lab» (Якорная ул., 5А)
Стоимость: 350 рублей
Спектакль «Норма»
Спектакль по роману Владимира Сорокина «Норма» — концептуальному произведению, состоящему из коротких неозаглавленных текстовых фрагментов, иногда имеющих некую фабулу, иногда представляющих собой полубессознательные наборы слов и фраз. Смыслообразующий образ романа — пакетики с коричневатой субстанцией, именуемой «нормой», которые по сюжету то ли добровольно, то ли вынужденно едят герои. Независимый петербургский театральный проект Lusores превращает разрозненные сюжеты в некое межжанровое зрелище, совмещая читку фрагментов романа с музыкальными перформансами.
Когда: 21 января
Где: Центр современного искусства имени Сергея Курехина (Лиговский пр-т, 73)
Стоимость: 300 рублей
Выставка «Китайская армия»
Когда: 21 января — 10 февраля
Где: ЦВЗ «Манеж» (Исаакиевская пл., 1)
Стоимость: 300 рублей
Масштабный и необычный проект «Манежа»: выставка работ, созданных в рамках деятельности Академии искусств Народно-освободительной армии Китая — многопрофильной организации, которая занимается обучением и продвижением военных художников и писателей. Куратором проекта выступил Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств. За пять лет, которые потребовались для подготовки проекта, он отобрал более сотни работ в различных техниках и придумал эффектную форму экспонирования. Так, в аванзале на такелажных ремнях будут подвешены ящики, в которых транспортировались картины, за ними, разделяя первый этаж на две части, будет построена ярко-красная стена, а рядом с ней установлено 18 скульптур воинов. С обходных галерей на втором этаже «Манежа» эти скульптуры, по задумке, должны напоминать знаменитые раскопки терракотовой армии в Сиане.
Лекция «Политическая культура российской революции»
К премьере спектакля Андрея Могучего «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева БДТ запускает цикл лекций и открытых встреч, посвященных революционным настроениям в обществе. Первую лекцию в воскресенье прочтет один из главных петербургских специалистов по истории революции, профессор Европейского университета Борис Колоницкий. Она будет посвящена авторитету власти в переломные эпохи и в целом политической культуре. Обладатели билетов на вечернюю премьеру могут попасть на лекцию свободно, остальным следует предварительно зарегистрироваться.
Когда: 22 января
Где: БДТ (наб. Фонтанки, 65)
Стоимость: бесплатно
Концерт Антона Батагова
Выдающийся российский пианист и композитор-минималист Антон Батагов (концерты которого в Петербурге, к слову, — редкость) в воскресенье в «Эрарте» впервые исполнит все этюды для фортепиано Филипа Гласса — суперзвезды неоакадемизма, которому в конце января исполняется 80 лет. Прежде Батагов играл этот цикл совместно с японской пианисткой Маки Намекавой и самим Глассом, а теперь подготовил сольную программу.
Когда: 22 января
Где: «Эрарта» (29-я линия В.О., 2)
Стоимость: 600−1 500 рублей
Изображения: обложка, 2 — ЦВЗ «Манеж», 1 — Warner Bros., 3 — Открытая киностудия «Лендок»
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