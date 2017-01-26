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Выходные в Петербурге26 января 2017

Фестиваль «Киберфест», концерт Джей-Джея Йохансона и лекция о женском искусстве Самые интересные городские события в пятницу, субботу и воскресенье

Фестиваль «Киберфест», концерт Джей-Джея Йохансона и лекция о женском искусстве
РедакторСаша Иорданов

Фестиваль медиаискусства «Киберфест»

Когда: 25 января — 2 февраля

Где: адреса площадок и стоимость уточняйте на сайте фестиваля

cyland.org

Десятый по счету международный фестиваль медиаискусства. В течение недели произведения современных художников, работающих в необычных техниках, будут показывать сразу на шести площадках по всему городу. Основные экспозиции разметились в музее Академии художеств и музее Академии имени Штиглица. Среди участников — концептуалистка Ирина Нахова, которая показывает инсталляцию «Репетиция», состоящую из нескольких десятков лайтбоксов с репродукциями работ Эдуарда Мане; петербургская художница Марина Алексеева, которая при помощи видео создает иллюзию, будто в окнах Академии художеств движутся прозрачные лифты с чудаковатыми персонажами; и, например, бельгиец Коэн Тейс с гигантской видеопроекцией, сделанной в традиции голландских цеховых портретов, на которой звезды рок-музыки предстают проигравшими битву воинами. Всего в «Киберфесте» в юбилейный год участвуют около 100 художников из 20 стран, и пропустить фестиваль никак нельзя.

Лекция Семена Александровского

Лекция режиссера, актера и сооснователя «Pop-up театра» Семена Александровского, которая проходит в рамках международного проекта CreativeMornings. На этот раз тема лекции — тайна. Александровский обещает рассказать о том, как трансформировалось представление о тайне в театре с тех пор, как актеры начали выступать в джинсах и футболках, а зрители — порой принимать непосредственное участие в спектаклях.

Когда: 27 января

Где: Музей советских игровых автоматов (Конюшенная пл., 2)

Стоимость: бесплатно

 creativemornings.com

Концерт Soviet Soviet

Постпанк-группа Soviet Soviet образовалась в 2008 году в небольшом итальянском городке Песаро. Четыре года назад коллектив выпустил свой первый полноценный альбом «Fate», после чего объездил с концертами почти весь мир. Вторую пластинку, «Endless», вышедшую в начале декабря, ждет, по-видимому, не менее масштабная презентация. В Петербурге и Москве концерты пройдут уже на этих выходных.

Когда: 27 января

Где: Zoccolo 2.0 (Лиговский пр-т, 50)

Стоимость: 900 рублей

 vk.com

Концерт Джей-Джея Йохансона

Когда: 27 января

Где: клуб «А2» (пр-т Медиков, 3)

Стоимость: 500–2 000 рублей

a2.fm

Концерт шведского певца и композитора-электронщика Джей-Джея Йохансона. В этот раз один из самых популярных в России скандинавских романтиков презентует свою прошлогоднюю пластинку «Opium» — традиционно сдержанную и печальную.

Вечеринка Sumeba Miyako: 7

В рамках пятничной вечеринки в клубе Stackenschneider в этот раз выступит московская диджей Karolina BNV — резидент Incompetence и участник объединения Techno Makes Sense, — которая предпочитает винил цифровым носителям и сочетает музыку в диапазоне от техно и хауса до итало-диско. Постоянный участник вечеринок в московской Arma17, «НИИ» и «Рабице», в Петербурге Karolina до сих пор появлялась редко. 

Когда: 27 января

Где: Stackenschneider (Конюшенная пл., 2)

Стоимость: бесплатно

 facebook.com

Спецпоказ фильма «Выживут только любовники»

Специальный показ одного из последних фильмов американского классика. Несмотря на, казалось бы, стертый до дыр сюжет о любви в мире вампиров, лента оказалась не менее созерцательной и поэтичной, чем другие работы Джармуша, и спустя всего три года после премьеры вполне попадает в разряд культовой.  

Когда: 28 января

Где: Киноцентр «Родина» (ул. Караванная, 12)

Стоимость: 350 рублей

 rodinakino.ru

Вечеринка Junktion: Deadbeat, Mark du Mosch

Пространство DOT запускает новую серию вечеринок Junktion, в рамках которой будет совмещать выступления диджеев и работы современных медиахудожников. На вечеринке в субботу в качестве хедлайнеров выступает канадский проект Deadbeat, существующий почти 20 лет, но не теряющий популярности, а также голландский продюссер и диджей Mark Du Mosch — поклонник классического диско и техно и обладатель огромной коллекции винила.

Когда: 28 января

Где: Пространство DOT (В. О., Кожевенная линия, 30)

Стоимость: 1 000 рублей

 facebook.com

Концерт группы «Воздухоплавательный парк»

Когда: 28 января

Где: The Place (ул. Маршала Говорова, 47)

Стоимость: 350 рублей

placeclub.ru

Петербургская группа «Воздухоплавательный парк» впервые заявила о себе год назад, как раз концертом в клубе The Place. За прошедшее время состав успел слегка обновиться, кроме того в новых синглах фолковое и построковое звучание сменили электронные эксперименты. Концерт в субботу можно считать отчетным: коллектив обещает исполнить как новые песни, так и старые с обновленным звуком.

Лекция «Женское/женское»

В Social Club пройдет лекция искусствоведа Екатерины Лопаткиной — куратора сверхпопулярной прошлогодней выставки Фриды Кало в музее Фаберже, а также эрмитажных выставок Анни Лейбовиц и Мэгги Хэмблинг. Тема лекции очевидна: женское искусство с древности до наших дней.

Когда: 29 января

Где: Social Club (ул. Рубинштейна, 40)

Стоимость: 500 рублей

 facebook.com

Спецпоказ фильма «Bight of the Twin»

В конце октября, когда Дженезис Пи-Орридж приезжал в Петербург с концертом своей группы Psychic TV, много было сказано о разнообразии его интересов и способности совмещать музыкальную карьеру с карьерой художника и мистика. Вот и пример: в «Эрарте» покажут документальный фильм о поездке Пи-Орриджа в Бенин, где он участвовал в оккультных ритуалах и проходил племенные обряды инициации. Результатом путешествия стал альбом «Snakes» — одна из самых успешных пластинок в новейшей истории группы.

Когда: 29 января

Где: «Эрарта» (29-я линия В. О., 2)

 Стоимость: 350 рублей

 facebook.com

Изображения: обложка – Bootlegger-music, 1 – «Киберфест», 2 – Laura Delicata/Союз Мьюзик, 3 –  Kometa Music

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