Фестиваль «Киберфест», концерт Джей-Джея Йохансона и лекция о женском искусстве

Вечеринка Junktion: Deadbeat, Mark du Mosch

Пространство DOT запускает новую серию вечеринок Junktion, в рамках которой будет совмещать выступления диджеев и работы современных медиахудожников. На вечеринке в субботу в качестве хедлайнеров выступает канадский проект Deadbeat, существующий почти 20 лет, но не теряющий популярности, а также голландский продюссер и диджей Mark Du Mosch — поклонник классического диско и техно и обладатель огромной коллекции винила.

Когда: 28 января

Где: Пространство DOT (В. О., Кожевенная линия, 30)

Стоимость: 1 000 рублей

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