Петров-Водкин в Русском музее, Ноэл Галлахер, фестиваль Innocence и вечеринка на крыше

Выставки

«Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»

Одна из главных выставок сезона

Масштабная ретроспектива великого русского символиста: около 250 работ из нескольких десятков музеев — от программных «Купания красного коня» и «Петроградской Мадонны» до рисунков и эскизов, которые достали из запасников впервые чуть ли не за полвека. Впервые рядом с произведениями из постоянных экспозиций Русского музея и Третьяковской представлены этюды и эскизы к ним.

Когда до 20 августа Где Корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2) Стоимость 450 рублей rusmuseum

«Мишель Сима. Гении в мастерских и закулисье парижской арт-сцены»

Скульптор-фотограф с портретами великих друзей

Выставка французского скульптора, прославившегося, среди прочего, в качестве богемного фотографа, в прошлом году прошла в московском Мультимедиа-арт-музее и теперь добралась до «Эрарты». Сима в качестве хобби фотографировал своих выдающихся друзей в послевоенном Париже, результатом развлечения стала полноценная фотолетопись: за несколько лет он создал портреты 60 художников Парижской школы (среди них: Жорж Брак, Жан Кокто, Дору Маар, Альберт Джакометти, Хуан Миро и — куда же без него — Пабло Пикассо).

Когда до 2 сентября Где «Эрарта» ( 29-я линия В.О., 2) Стоимость 500 рублей erarta

«Дети. Родительский взгляд»

Профессиональные фотографы снимают своих детей

В «Росфото» уже идет выставка, посвященная детству, — «Детство. Жизнь вопреки», на ней представлено более 300 фотографий из архива Международного Красного Креста. Еще один проект выступает явным противовесом: на этот раз показывают ремесленные фотографии, снятые родителями: фотохудожниками, профессионалами в области коммерческой семейной и детской модной фотографии. Лето, дачи, море и Бэтмен, конечно, присутствуют.