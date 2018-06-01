Петров-Водкин в Русском музее, Ноэл Галлахер, фестиваль Innocence и вечеринка на крыше Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных
Выставки
«Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»
Одна из главных выставок сезона
Масштабная ретроспектива великого русского символиста: около 250 работ из нескольких десятков музеев — от программных «Купания красного коня» и «Петроградской Мадонны» до рисунков и эскизов, которые достали из запасников впервые чуть ли не за полвека. Впервые рядом с произведениями из постоянных экспозиций Русского музея и Третьяковской представлены этюды и эскизы к ним.
Когда
до 20 августа
Где
Корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2)
Стоимость
450 рублей
«Мишель Сима. Гении в мастерских и закулисье парижской арт-сцены»
Скульптор-фотограф с портретами великих друзей
Выставка французского скульптора, прославившегося, среди прочего, в качестве богемного фотографа, в прошлом году прошла в московском Мультимедиа-арт-музее и теперь добралась до «Эрарты». Сима в качестве хобби фотографировал своих выдающихся друзей в послевоенном Париже, результатом развлечения стала полноценная фотолетопись: за несколько лет он создал портреты 60 художников Парижской школы (среди них: Жорж Брак, Жан Кокто, Дору Маар, Альберт Джакометти, Хуан Миро и — куда же без него — Пабло Пикассо).
Когда
до 2 сентября
Где
«Эрарта» ( 29-я линия В.О., 2)
Стоимость
500 рублей
«Дети. Родительский взгляд»
Профессиональные фотографы снимают своих детей
В «Росфото» уже идет выставка, посвященная детству, — «Детство. Жизнь вопреки», на ней представлено более 300 фотографий из архива Международного Красного Креста. Еще один проект выступает явным противовесом: на этот раз показывают ремесленные фотографии, снятые родителями: фотохудожниками, профессионалами в области коммерческой семейной и детской модной фотографии. Лето, дачи, море и Бэтмен, конечно, присутствуют.
Когда
1 июня — 1 июля
Где
«Росфото» (ул. Б. Морская, 35)
Стоимость
150 рублей
Концерты
Ноэл Галлахер
Классик брит-попа — впервые в Петербурге
Основатель Oasis приезжает в Петербург с группой Noel Gallagher’s High Flying Birds. В первую очередь представят расхваленный критиками новый альбом «Who Built the Moon?»: как водится, бодрый британский рок с уклоном в психоделию. Но обещают и ностальгический трюк: прозвучит не менее пяти песен Oasis.
Когда
1 июня, 20.00
Где
А2 Green Concert (пр-т. Медиков, 3)
Стоимость
от 2 800 рублей
Луна
Летнее выступление популярной украинки
Киевская певица Луна продолжает собирать клубные аншлаги в двух столицах. Второй альбом «Остров свободы» артистка уже представляла в Петербурге осенью 2017 года, теперь — еще один, на этот раз уже летний заход. Негромкие и меланхоличные песни о близости с явными отсылками к постсоветской клубной музыке 90-х.
Когда
3 июня
Где
А2 Green Concert (пр-т. Медиков, 3)
Стоимость
от 1 200 рублей
Проект d-sound project: «Информационное поле — 2»
Остроумный музыкальный проект художника Игоря Баскина в Новом музее на Васильевском острове: экспериментальный мини-оркестр, опираясь на выбранные заголовки новостных статей за недавний период, средствами музыки и звука, «как из осколков зеркала, воссоздает информационное отражение настоящего времени». Среди заголовков, например: «Песков заявил о взаимном недоверии в связи с расследованием крушения „Боинга“ под Донецком», «Трещина может расколоть Африку на два континента», «В детский сад на юге Москвы забрела игуана». Особенно актуально прямо сейчас — в мире победившей постправды и новостей, которых на самом деле не было.
Когда
3 июня, 17:00
Где
Новый музей (6-я линия В.О., 29)
Стоимость
вход по билетам музея
Ozzy Osbourne
Возможно, прощальный концерт легенды хеви-метала
«Крестный отец метала» выходит на пенсию и отправился в прощальный тур: концерт в «Ледовом дворце» — возможно, последний шанс увидеть Оззи (впрочем, финальные гастроли продлятся до 2020 года).
Когда
3 июня
Где
«Ледовый дворец» (пр-т. Пятилеток, 1А)
Стоимость
от 4 тысяч рублей
Вечеринки
Innocence
Фестиваль в формате большой вечеринки в Музее стрит-арта
В недавно перезапустившем экспозицию Музее уличного искусства в субботу пройдет фестиваль музыки и искусства Innocence — по сути, большая техно-вечеринка, дополненная выставкой медиахудожников и видеоартом. Три пространства (самое большое — под открытым небом) и именитые артисты: от Rodhad, DJ Koze и Кедр Ливанский до Art Department и Monika Kruse.
Когда
2 июня, 21.00
Где
Музей уличного искусства (ш. Революции, 84)
Стоимость
от 1 900 рублей
Garage Inflections Rooftop
Вечеринка на крыше с видом на Ботанический сад
Открытие летнего сезона танцев на крышах — на этих выходных (все еще, по прогнозу, теплых) не пропустите событие в Botanique Bar у Ботанического сада: за музыку будет отвечать объединение Garage Inflections, продюсирующее вечеринки в стиле UK Garage. Помимо прекрасных видов, обещают авторские коктейли, вино и бургеры на гриле.
Когда
2 июня, 23.00
Где
Botanique Bar (наб. реки Карповки, 5)
Стоимость
300 рублей
Другое
Спектакль «Эффект пинг-понгового шарика» во дворе «Бутылки»
«Упсала-Цирк» под звуки электронной музыки
Успешно гастролирующий по Европе уличный спектакль — эффектное сочетание современного цирка, живой и электронной музыки, акробатики, жонглирования и других эффектов — покажут на сцене круглого двора в Новой Голландии. До спектакля пройдут мастер-классы по жонглированию мячами и платками, а также по созданию музыкального рисунка (для этого установят специально оборудованные столы с музыкальной озвучкой и будут выдавать пинг-понговые шарики).
Когда
1 июня, 18:00
Где
Новая Голландия
Стоимость
вход свободный
«А-Кино»
Традиционный кинофестиваль в саду Фонтанного дома
Фестиваль «А-Кино», как обычно, стартует в самом начале лета и пройдет в саду Фонтанного дома в пятый раз. Тема этого года — фильмы-портреты, ленты, основанные на биографиях известных людей. Фестиваль откроется 1 июня анимационно-документальной картиной «Знаешь, мама, где я был?» режиссера Лео Габриадзе по сценарию его отца — легендарного сценариста, режиссера, художника Резо Габриадзе. К показу там же приурочена выставка рисунков мастера. А2 и 3 июня показывают фильмы голландского режиссера Алены ван дер Хорст: «Борис Рыжий», «После весны 68 года. История любви» и «Любовь — это картошка».
Когда
каждые выходные с 1 по 17 июня, 19:00 и 21:00
Где
Сад Фонтанного дома
Стоимость
250 рублей
Red Bull BC One Camp в «Порту Севкабель»
Хип-хоп и стрит-культура в главном общественном пространстве года
«Порт Севкабель» набирает обороты. Большие события, фестивали и выставки проходят тут уже каждые выходные. Открывает летний сезон на Кожевенной линии лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp. Программа насыщенная: граффити-джемы, баттлы и мастер классы по уличным танцам, лаборатория битмейкеров и диджеев, виниловый маркет, кинопоказы и ночные вечеринки. Афтепати фестиваля пройдет в клубе «КПД» там же, на Кожевенной.
Когда
1–3 июня
Где
«Порт Севкабель» (Кожевенная линия., 40)
Стоимость
вход свободный
Фотографии: обложка, 3 – Настя Пожидаева, 1 – Государственный Русский музей, 2 – Марина Меркулова, 4 – «Упсала-Цирк»