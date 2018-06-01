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Выходные в Петербурге1 июня 2018

Петров-Водкин в Русском музее, Ноэл Галлахер, фестиваль Innocence и вечеринка на крыше Лучшие концерты, вечеринки, выставки и другие развлечения выходных

Петров-Водкин в Русском музее, Ноэл Галлахер, фестиваль Innocence и вечеринка на крыше

Выставки

«Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения»

Одна из главных выставок сезона

Масштабная ретроспектива великого русского символиста: около 250 работ из нескольких десятков музеев — от программных «Купания красного коня» и «Петроградской Мадонны» до рисунков и эскизов, которые достали из запасников впервые чуть ли не за полвека. Впервые рядом с произведениями из постоянных экспозиций Русского музея и Третьяковской представлены этюды и эскизы к ним.

Когда

до 20 августа

Где

Корпус Бенуа (наб. канала Грибоедова, 2)

Стоимость

450 рублей

rusmuseum

«Мишель Сима. Гении в мастерских и закулисье парижской арт-сцены»

Скульптор-фотограф с портретами великих друзей

Выставка французского скульптора, прославившегося, среди прочего, в качестве богемного фотографа, в прошлом году прошла в московском Мультимедиа-арт-музее и теперь добралась до «Эрарты». Сима в качестве хобби фотографировал своих выдающихся друзей в послевоенном Париже, результатом развлечения стала полноценная фотолетопись: за несколько лет он создал портреты 60 художников Парижской школы (среди них: Жорж Брак, Жан Кокто, Дору Маар, Альберт Джакометти, Хуан Миро и — куда же без него — Пабло Пикассо).

Когда

до 2 сентября

Где

«Эрарта» ( 29-я линия В.О., 2)

Стоимость

500 рублей

erarta

«Дети. Родительский взгляд»

Профессиональные фотографы снимают своих детей

В «Росфото» уже идет выставка, посвященная детству, — «Детство. Жизнь вопреки», на ней представлено более 300 фотографий из архива Международного Красного Креста. Еще один проект выступает явным противовесом: на этот раз показывают ремесленные фотографии, снятые родителями: фотохудожниками, профессионалами в области коммерческой семейной и детской модной фотографии. Лето, дачи, море и Бэтмен, конечно, присутствуют.

Когда

1 июня — 1 июля

Где

«Росфото» (ул. Б. Морская, 35)

Стоимость

150 рублей

rosphoto

Луна

Концерты

Ноэл Галлахер

Классик брит-попа — впервые в Петербурге

Основатель Oasis приезжает в Петербург с группой Noel Gallagher’s High Flying Birds. В первую очередь представят расхваленный критиками новый альбом «Who Built the Moon?»: как водится, бодрый британский рок с уклоном в психоделию. Но обещают и ностальгический трюк: прозвучит не менее пяти песен Oasis.

Когда

1 июня, 20.00

Где

А2 Green Concert (пр-т. Медиков, 3)

Стоимость

от 2 800 рублей

a2.fm

Луна

Летнее выступление популярной украинки

Киевская певица Луна продолжает собирать клубные аншлаги в двух столицах. Второй альбом «Остров свободы» артистка уже представляла в Петербурге осенью 2017 года, теперь — еще один, на этот раз уже летний заход. Негромкие и меланхоличные песни о близости с явными отсылками к постсоветской клубной музыке 90-х.

Когда

3 июня

Где

А2 Green Concert (пр-т. Медиков, 3)

Стоимость

от 1 200 рублей

a2.fm

Проект d-sound project: «Информационное поле — 2»

Остроумный музыкальный проект художника Игоря Баскина в Новом музее на Васильевском острове: экспериментальный мини-оркестр, опираясь на выбранные заголовки новостных статей за недавний период, средствами музыки и звука, «как из осколков зеркала, воссоздает информационное отражение настоящего времени». Среди заголовков, например: «Песков заявил о взаимном недоверии в связи с расследованием крушения „Боинга“ под Донецком», «Трещина может расколоть Африку на два континента»,  «В детский сад на юге Москвы забрела игуана». Особенно актуально прямо сейчас — в мире победившей постправды и новостей, которых на самом деле не было.

Когда

3 июня, 17:00

Где

Новый музей (6-я линия В.О., 29)

Стоимость

вход по билетам музея

vk

Ozzy Osbourne

Возможно, прощальный концерт легенды хеви-метала

«Крестный отец метала» выходит на пенсию и отправился в прощальный тур: концерт в «Ледовом дворце» — возможно, последний шанс увидеть Оззи (впрочем, финальные гастроли продлятся до 2020 года).

Когда

3 июня

Где

«Ледовый дворец» (пр-т. Пятилеток, 1А)

Стоимость

от 4 тысяч рублей

vk

Кедр Ливанский

Вечеринки

Innocence

Фестиваль в формате большой вечеринки в Музее стрит-арта

В недавно перезапустившем экспозицию Музее уличного искусства в субботу пройдет фестиваль музыки и искусства Innocence — по сути, большая техно-вечеринка, дополненная выставкой медиахудожников и видеоартом. Три пространства (самое большое — под открытым небом) и именитые артисты: от Rodhad, DJ Koze и Кедр Ливанский до Art Department и Monika Kruse.

Когда

2 июня, 21.00

Где

Музей уличного искусства (ш. Революции, 84)

Стоимость

от 1 900 рублей

streetartmuseum

Garage Inflections Rooftop

Вечеринка на крыше с видом на Ботанический сад

Открытие летнего сезона танцев на крышах — на этих выходных (все еще, по прогнозу, теплых) не пропустите событие в Botanique Bar у Ботанического сада: за музыку будет отвечать объединение Garage Inflections, продюсирующее вечеринки в стиле UK Garage. Помимо прекрасных видов, обещают авторские коктейли, вино и бургеры на гриле.

Когда

2 июня, 23.00

Где

Botanique Bar (наб. реки Карповки, 5)

Стоимость

300 рублей

facebook

«Эффект пинг-понгового шарика»

Другое

Спектакль «Эффект пинг-понгового шарика» во дворе «Бутылки»

«Упсала-Цирк» под звуки электронной музыки

Успешно гастролирующий по Европе уличный спектакль — эффектное сочетание современного цирка, живой и электронной музыки, акробатики, жонглирования и других эффектов — покажут на сцене круглого двора в Новой Голландии. До спектакля пройдут мастер-классы по жонглированию мячами и платками, а также по созданию музыкального рисунка (для этого установят специально оборудованные столы с музыкальной озвучкой и будут выдавать пинг-понговые шарики).

Когда

1 июня, 18:00

Где

Новая Голландия

Стоимость

вход свободный

newhollandsp

«А-Кино»

Традиционный кинофестиваль в саду Фонтанного дома

Фестиваль «А-Кино», как обычно, стартует в самом начале лета и пройдет в саду Фонтанного дома в пятый раз. Тема этого года — фильмы-портреты, ленты, основанные на биографиях известных людей. Фестиваль откроется 1 июня анимационно-документальной картиной «Знаешь, мама, где я был?» режиссера Лео Габриадзе по сценарию его отца — легендарного сценариста, режиссера, художника Резо Габриадзе. К показу там же приурочена выставка рисунков мастера. А2 и 3 июня показывают фильмы голландского режиссера Алены ван дер Хорст: «Борис Рыжий», «После весны 68 года. История любви» и «Любовь — это картошка».

Когда

каждые выходные с 1 по 17 июня, 19:00 и 21:00

Где

Сад Фонтанного дома

Стоимость

250 рублей

akhmatova.spb

Red Bull BC One Camp в «Порту Севкабель»

Хип-хоп и стрит-культура в главном общественном пространстве года

«Порт Севкабель» набирает обороты. Большие события, фестивали и выставки проходят тут уже каждые выходные. Открывает летний сезон на Кожевенной линии лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp. Программа насыщенная: граффити-джемы, баттлы и мастер классы по уличным танцам, лаборатория битмейкеров и диджеев, виниловый маркет, кинопоказы и ночные вечеринки. Афтепати фестиваля пройдет в клубе «КПД» там же, на Кожевенной.

Когда

1–3 июня

Где

«Порт Севкабель» (Кожевенная линия., 40)

Стоимость

вход свободный

vk

Фотографии: обложка, 3 – Настя Пожидаева, 1 – Государственный Русский музей, 2 – Марина Меркулова, 4 – «Упсала-Цирк»

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