10 новых русских музыкантов

«Котик»

Группа, на две четверти состоящая из участников владимирских групп «Жиробомба» и Please Please Me, выпустила свой первый альбом в конце прошлого года. В записи, которая длится всего 20 минут, достаточно жизнерадостных песен про выпивку и еду (как это принято у корифеев жанра от Desendents до «Смех» и той же «Жиробомбы»), но примечательным его делают не они. Вокалистка Женя с прямотой, не свойственной для панка и эмо, поет о тоске, о том, что в выходные хочет побыть дома одна и что это нормально, и даже немного о сексе. Другие до этого пока не доросли. В конце концов, в России нет поп-панк-групп, которые с такой уверенностью делали бы каверы на «Химеру».