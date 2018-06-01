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Гид The Village1 июня 2018

10 новых русских музыкантов «Котик», ɅAVA, «Шумные и угрожающие выходки», Margenrot, OFFMi и другие

10 новых русских музыкантов

Записать песню сейчас практически ничего не стоит, количество новых групп растет с каждым днем, в том числе и русских. Как не пропустить что-то хорошее? Например, прочитать материал The Village о 10 новых русских группах, играющих музыку в диапазоне от рэпа до эмо и от шугейза до техно.

«Котик»

Coldcloud

Откуда: Чебоксары

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Сайт The Flow еще в 2015 году называл Чебоксары новым местом силы русского рэпа: новичок Андрей Coldcloud Андреев эти авансы подтверждает. В мае вышел его первый альбом «Большая перемена», в котором рэп новой школы смешан с русской (и не только) поп-музыкой начала нулевых. Что-то похожее год назад проделала группа «Пошлая Молли», на «Большой перемене», кстати, тоже есть ремейк классического поп-хита — но в песнях Андреева больше искренности, даже нежности. И это подкупает, ему веришь больше, чем автору песни про вечеринку с бассейном.

Lolita Kox

Откуда: Москва

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Москвич Максим Черкасов впервые услышал свой голос, наложенный на музыку, еще в детстве — его отец был звукорежиссером. Повзрослев, Черкасов уволится из магазина одежды, объяснив это своему другу словами «Я музыку люблю!», и запишет в программе Adobe Audition первые демоверсии своих песен. С тех пор прошло несколько лет, и музыкант, теперь записывающийся под псевдонимом Lolita Kox, уже выпускает свою новую EP на лейбле Ивана Дорна «Мастерская». Там есть и песня-мем «Че такие кислые», и фанк «Корни», и диско с гитарой «Тебе одной»: в плане мультидисциплинарности Черкасов ни в чем не уступает основателю лейбла. Таких людей нашей музыке не хватает больше всего.

«Котик»

Откуда: Владимир

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Группа, на две четверти состоящая из участников владимирских групп «Жиробомба» и Please Please Me, выпустила свой первый альбом в конце прошлого года. В записи, которая длится всего 20 минут, достаточно жизнерадостных песен про выпивку и еду (как это принято у корифеев жанра от Desendents до «Смех» и той же «Жиробомбы»), но примечательным его делают не они. Вокалистка Женя с прямотой, не свойственной для панка и эмо, поет о тоске, о том, что в выходные хочет побыть дома одна и что это нормально, и даже немного о сексе. Другие до этого пока не доросли. В конце концов, в России нет поп-панк-групп, которые с такой уверенностью делали бы каверы на «Химеру».

OFFMi

Margenrot

Откуда: Москва

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Сольный проект Люси Казарян-Топчян — участницы распавшейся в 2017 году панк-группы «Фанни Каплан». От панка здесь, впрочем, нет почти ничего. Дебютный альбом Казарян «Zangezur», вышедший на лейбле Klammklang, — полон сэмплов из традиционной армянской музыки и диктофонных записей. Последние Казарян сделала сама во время поездок в Армению, Грузию и Польшу, в которых у Люси, бывшей до того «обычным сибирским панком», поменялось отношение к своей национальной идентичности и она стала интересоваться армянской культурой. На выходе получился мрачный индастриал с элементами техно, синти-попа и эмбиента — идеальная музыка для вечеринок Joy, на одной из которых 2 июня и будет играть Казарян.

OFFMi

Откуда: Москва

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Москвич Никита Святковский выложил свою первую песню в январе 2017 года, но уже успел сделать себе имя. Появился на альбоме Boulevard Depo, записал совместный с Rocket альбом «Кэшемир 2» и сольный — «К.О.М.». Самая яркая песня с последнего «Дом Периньон» — олдскульная, словно это ранний Дэцл или Bad B. с Михеем — показывает, что Святковский владеет формой, как мало кто из фрешменов.

«Деревянные киты»

Откуда: Мурманск

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Мурманская группа образовалась еще в 2015-м, но свой дебютный альбом выпустила только в апреле этого года, зато сразу на лейбле Александра Ионова. Это дрим-поп, где есть место и звонкому голосу вокалистки Светланы Матвеевой, и синтезаторам, и акцентированным, как в диско, барабанам, и гитарной стене звука. Такую музыку принято называть «мечтательной», чему способствует название жанра, но в текстах Матвеевой все конкретно: «Я тебя не помню, я тебя не слышу». Увидеть «Китов» летом можно будет на «Боли» в Москве и STEREOLETO в Петербурге.

«Джуна»

«Джуна»

Откуда: Москва

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Группа, которая образована ритм-секцией группы «Спасибо» и гитаристкой Натальей Евстигнеевой, до этого игравшей в московских нойз-группах Fudger и Mad Pilot. Первый, одноименный, EP «Джуна» выпустила в 2017 году, второй, «Высший пилотаж», в этом. От людей с таким бэкграундом в меньшей степени ожидаешь мелодичного инди-рока, но, с одной стороны, таких групп никогда много не бывает, а с другой — это и правда высший пилотаж, настолько технично и слаженно в жанре мало кто играет.

ɅAVA

Откуда: Москва

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Снова ностальгия по поп-музыке 90-х и начала нулевых, но крайне аутентичная, звук здесь по-честному сделан на аналоговых синтезаторах. Сооснователи группы Фил Гинзбург и Илья Дмитриев (Celebrine, «Поехали!», Alien Delon) шутят, что «хотели закрыть травмы детства, нанесенные этой музыкой, — и травмировать ей кого-нибудь еще». Вероятнее всего, у них это получится, но не за счет ностальгии, а при помощи въедливых мелодий, с которыми, судя по единственной вышедшей пока что песне, у группы все хорошо.

«Шумные и угрожающие выходки»

Откуда: Омск

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Тот случай, когда по названию группы можно сразу же понять, что она из себя представляет. «Шумные и угрожающие выходки» — это нинтендокор, музыка, построенная на сэмплах из старых приставочных игр. Жанр распространенный, уникальной «Выходки» делает подача — с живыми барабанами и вокалистом, который, срываясь на крик, зачитывает злой чернушный рэп. Лучшая песня — «Отсыпной», которую авторы, выложившие релиз накануне президентских выборов, назвали саундтреком к «очередным шести годам строгого режима».

«Ушко»

Откуда: Москва

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«Следующую песню вы можете выбрать: одна танцевальная, другая — про рыб», — говорит 18-летняя девушка по имени Даша, стоящая на сцене во дворе Музея Маяковского. Wonderzine она рассказывала, что изначально записывала музыку на айпаде в программе для детей и пела на английском. Хотя ее альбом, без шума вышедший в сентябре 2017 года, — вполне зрелая работа, пусть и полная по-детски непосредственных песен про салат из морской капусты, треноги, дождик и рыб. Такую музыку принято называть бэдрум-попом, музыкой, которая записывается (а в идеале — и прослушивается) в спальне, но, как показал концерт в Музее Маяковского, для большой площадки «Ушко» тоже подходит.

Фотографии: обложка, 2 – Николай Талтыкин / OFFMi, 1 – Котик, 3 – «Джуна»

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