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Гид The Village6 июня 2018

Не только Franz Ferdinand: Кого послушать на «Стереолете» «Дайте танк (!)» и HMLTD, «Деревянные киты» и «Комсомольск» — мини-гид по не самым известным группам фестиваля

В Петербурге в 17-й раз пройдет фестиваль Stereoleto — на этот раз в непривычное время (10–11 июня) и непривычном месте (Artplay вместо Елагина острова). Четыре сцены и несколько хедлайнеров: от Franz Ferdinand до ЛСП. Помимо них, будут отличные (пока) не очень известные музыканты: мы выбрали из программы семь неочевидных имен и названий и рассказываем, чем они хороши.

Stereoleto

Когда: 10–11 июня

Где: Artplay (Красногвардейская пл., 3)

Сколько: 1 200 — 4 500 рублей

bestfest

Хедлайнеры

Franz Ferdinand

Когда: 11 июня, 21:20

Где: Главная сцена

Squarepusher

Когда: Ночь на 11 июня (событие Stereonight), 1:10

Где: Главная сцена

«Каста»

Когда: 11 июня, 18:00

Где: Главная сцена

ЛСП

Когда: 10 июня, 19:40

Где: Главная сцена

«Пошлая Молли»

Когда: 10 июня, 22:00

Где: сцена Tbrg Open

Cigarettes After Sex

Когда: 11 июня, 19:40

Где: Главная сцена

«Деревянные киты»

Когда: 10 июня, 16:50

Где: «Квадро-сцена»

vk

Милейший мурманский квартет — в пропорции две девочки / два мальчика — играет дрим-поп с женским вокалом. «Деревянные киты» — одни из самых сильных подписантов петербургского лейбла Ionoff Music (от создателя «Ионотеки»), хотя пока известны меньше, чем другая протеже Александра Ионова — певица Гречка (кстати, тоже участвующая в фестивале). В конце апреля вышел дебютный альбом группы «Под воду», послушать его можно здесь. Это своего рода «прогулка неоромантика», важно и пышно аранжированная — как ответ обществу постиронии. Ближайшие ассоциации — московские ГШ и в меньшей степени петербургские «Фивы». Сами участники предсказуемо говорят, что вдохновлялись «суровой северной природой, атмосферой Мурманска и состоянием влюбленности с его частыми сменами настроений».

«Дайте танк (!)»

Когда: 10 июня, 17:00

Где: сцена Tbrg Open

vk

Группа из подмосковной Коломны играет, в сущности, русский рок, но совершенно не стыдный. «Дайте танк (!)» появились еще в блаженном 2007-м: с тех пор стали из дуэта квинтетом, выпустили десяток пластинок (недавняя, «См. рис. 2», особенно хороша), прилично обросли аудиторией, но все равно проходят мимо мейнстрим-радаров и периодически аттестуются как «новая группа». Сами себя «Дайте танк (!)» называют «робким панком» и регулярно поставляют риффы и рифмы («Я думал ты чудо, / А ты — Иуда») — для танцев и ума.

HMLTD

Когда: 10 июня, 19:20

Где: сцена Tbrg Open

facebook

Группа изначально называлась Happy Meal Ltd, но после того, как с ней связались юристы «Макдоналдса», переименовалась в HMLTD. С тех пор о ней написали The Guardian и NME — последние и вовсе провозгласили HMLTD «самой многообещающей новой группой Великобритании». Играют они как будто все подряд: от авангарда до панка с индустриальными и хип-хоп-эскападами — проще всего это назвать экспериментальным роком. Выглядят еще колоритнее: тот же NME метко назвал стиль «садо-глэмом»: представьте себе героев Velvet Goldmine, которые решили сделать ремейк фильма на студии «Трома».

«Электрофорез»

Когда: 10 июня, 20:40

Где: сцена Tbrg Open

vk

Петербургский дуэт (Иван Курочкин и Виталий Талызин) играет холодный и кинематографичный синти-поп со странными текстами, слегка напоминающими о недооцененной советской группе «Оберманекен». Примечательно, что Иван с Виталием знакомы со школы, а собственно группу собрали в 2012-м. Оба — патриоты Красносельского района Петербурга и увлеченные исследователи города, о чем рассказали The Village в рамках рубрики «Любимое место».

Jori Hulkkonen & Jimi Tenor

Когда: Ночь на 11 июня, 02:20

Где: сцена Stereovision

Великий финский тандем. Jori Hulkkonen — ди-джей и продюсер, работавший с Tiga и Telepopmusik. Jimi Tenor — легендарный тенор-саксофонист (кстати, в конце июня его можно будет увидеть на Новой Голландии). В рамках события Stereonight они сыграют танцевальный саундтрек к совместному фильму «Нунтиус» — 60-минутному футуристическому роуд-муви, снятому в Финляндии четыре года назад и вдохновленному Годаром. Обратите внимание, что входной билет на Stereonight можно купить отдельно, он стоит 1200 рублей.

CHKBNS

Когда: 11 июня, 16:50

Где: «Квадро-сцена»

vk

Еще одна дрим-поп-группа с женским вокалом, но на этот раз с текстами на английском языке. CHKBNS (или Cheekbones) — петербургское трио со ставропольскими корнями: это сестры Анелия и Эмилия Автандиловы, а также клавишник и гитарист Слава Габриэльян. В активе — три мини-пластинки: последняя привлекла внимание программного директора KEXP — известнейшей сиэтловской радиостанции. Итог — выступление в студии (посмотреть можно здесь): теперь CHKBNS можно официально сравнивать с другой петербургской инди-сенсацией — группой Pinkshinyultrablast.

«Комсомольск»

Когда: 11 июня, 17:50

Где: «Квадро-сцена»

vk

Больше всего московский дуэт (Арина Андреева и Даша Дерюгина) напоминает актуализированную версию петербургской группы Pep-See. «Комсомольск» появился в прошлом году — с тех пор у них вышло аж три мини-пластинки. Это необремененный экспериментами поп-рок с текстами, претендующими на интеллектуальную иронию: упоминаются Дугин, Лимонов и Валерий Меладзе. Умная эстрада для тех, кто слушает Монеточку и Гречку.

Фотографии: обложка, 1 – Sony BMG, 2 – WARP, 3 – Respect Production, 4 – Армен Газанчян/Creative Commons (CC-BY-SA-4.0), 5 – Пошлая Молли, 6 – Krists Luhaers/Creative Commons (CC-BY-2.0), 7 – IONOFF MUSIC, 8 – «Дайте танк (!)», 9 – Fumi Nagasaka/Rough Trade, 10 – Витя Юльев, 11 – Noora Isoeskeli/My Favorite Robot Records, 12 – POLINA WASHINGTON/CHKBNS, 13 – «Комсомольск»

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