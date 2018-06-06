Не только Franz Ferdinand: Кого послушать на «Стереолете» «Дайте танк (!)» и HMLTD, «Деревянные киты» и «Комсомольск» — мини-гид по не самым известным группам фестиваля
В Петербурге в 17-й раз пройдет фестиваль Stereoleto — на этот раз в непривычное время (10–11 июня) и непривычном месте (Artplay вместо Елагина острова). Четыре сцены и несколько хедлайнеров: от Franz Ferdinand до ЛСП. Помимо них, будут отличные (пока) не очень известные музыканты: мы выбрали из программы семь неочевидных имен и названий и рассказываем, чем они хороши.
Stereoleto
Когда: 10–11 июня
Где: Artplay (Красногвардейская пл., 3)
Сколько: 1 200 — 4 500 рублей
Хедлайнеры
Franz Ferdinand
Когда: 11 июня, 21:20
Где: Главная сцена
Squarepusher
Когда: Ночь на 11 июня (событие Stereonight), 1:10
Где: Главная сцена
«Каста»
Когда: 11 июня, 18:00
Где: Главная сцена
ЛСП
Когда: 10 июня, 19:40
Где: Главная сцена
«Пошлая Молли»
Когда: 10 июня, 22:00
Где: сцена Tbrg Open
Cigarettes After Sex
Когда: 11 июня, 19:40
Где: Главная сцена
«Деревянные киты»
Когда: 10 июня, 16:50
Где: «Квадро-сцена»
Милейший мурманский квартет — в пропорции две девочки / два мальчика — играет дрим-поп с женским вокалом. «Деревянные киты» — одни из самых сильных подписантов петербургского лейбла Ionoff Music (от создателя «Ионотеки»), хотя пока известны меньше, чем другая протеже Александра Ионова — певица Гречка (кстати, тоже участвующая в фестивале). В конце апреля вышел дебютный альбом группы «Под воду», послушать его можно здесь. Это своего рода «прогулка неоромантика», важно и пышно аранжированная — как ответ обществу постиронии. Ближайшие ассоциации — московские ГШ и в меньшей степени петербургские «Фивы». Сами участники предсказуемо говорят, что вдохновлялись «суровой северной природой, атмосферой Мурманска и состоянием влюбленности с его частыми сменами настроений».
«Дайте танк (!)»
Когда: 10 июня, 17:00
Где: сцена Tbrg Open
Группа из подмосковной Коломны играет, в сущности, русский рок, но совершенно не стыдный. «Дайте танк (!)» появились еще в блаженном 2007-м: с тех пор стали из дуэта квинтетом, выпустили десяток пластинок (недавняя, «См. рис. 2», особенно хороша), прилично обросли аудиторией, но все равно проходят мимо мейнстрим-радаров и периодически аттестуются как «новая группа». Сами себя «Дайте танк (!)» называют «робким панком» и регулярно поставляют риффы и рифмы («Я думал ты чудо, / А ты — Иуда») — для танцев и ума.
HMLTD
Когда: 10 июня, 19:20
Где: сцена Tbrg Open
Группа изначально называлась Happy Meal Ltd, но после того, как с ней связались юристы «Макдоналдса», переименовалась в HMLTD. С тех пор о ней написали The Guardian и NME — последние и вовсе провозгласили HMLTD «самой многообещающей новой группой Великобритании». Играют они как будто все подряд: от авангарда до панка с индустриальными и хип-хоп-эскападами — проще всего это назвать экспериментальным роком. Выглядят еще колоритнее: тот же NME метко назвал стиль «садо-глэмом»: представьте себе героев Velvet Goldmine, которые решили сделать ремейк фильма на студии «Трома».
«Электрофорез»
Когда: 10 июня, 20:40
Где: сцена Tbrg Open
Петербургский дуэт (Иван Курочкин и Виталий Талызин) играет холодный и кинематографичный синти-поп со странными текстами, слегка напоминающими о недооцененной советской группе «Оберманекен». Примечательно, что Иван с Виталием знакомы со школы, а собственно группу собрали в 2012-м. Оба — патриоты Красносельского района Петербурга и увлеченные исследователи города, о чем рассказали The Village в рамках рубрики «Любимое место».
Jori Hulkkonen & Jimi Tenor
Когда: Ночь на 11 июня, 02:20
Где: сцена Stereovision
Великий финский тандем. Jori Hulkkonen — ди-джей и продюсер, работавший с Tiga и Telepopmusik. Jimi Tenor — легендарный тенор-саксофонист (кстати, в конце июня его можно будет увидеть на Новой Голландии). В рамках события Stereonight они сыграют танцевальный саундтрек к совместному фильму «Нунтиус» — 60-минутному футуристическому роуд-муви, снятому в Финляндии четыре года назад и вдохновленному Годаром. Обратите внимание, что входной билет на Stereonight можно купить отдельно, он стоит 1200 рублей.
CHKBNS
Когда: 11 июня, 16:50
Где: «Квадро-сцена»
Еще одна дрим-поп-группа с женским вокалом, но на этот раз с текстами на английском языке. CHKBNS (или Cheekbones) — петербургское трио со ставропольскими корнями: это сестры Анелия и Эмилия Автандиловы, а также клавишник и гитарист Слава Габриэльян. В активе — три мини-пластинки: последняя привлекла внимание программного директора KEXP — известнейшей сиэтловской радиостанции. Итог — выступление в студии (посмотреть можно здесь): теперь CHKBNS можно официально сравнивать с другой петербургской инди-сенсацией — группой Pinkshinyultrablast.
«Комсомольск»
Когда: 11 июня, 17:50
Где: «Квадро-сцена»
Больше всего московский дуэт (Арина Андреева и Даша Дерюгина) напоминает актуализированную версию петербургской группы Pep-See. «Комсомольск» появился в прошлом году — с тех пор у них вышло аж три мини-пластинки. Это необремененный экспериментами поп-рок с текстами, претендующими на интеллектуальную иронию: упоминаются Дугин, Лимонов и Валерий Меладзе. Умная эстрада для тех, кто слушает Монеточку и Гречку.
Фотографии: обложка, 1 – Sony BMG, 2 – WARP, 3 – Respect Production, 4 – Армен Газанчян/Creative Commons (CC-BY-SA-4.0), 5 – Пошлая Молли, 6 – Krists Luhaers/Creative Commons (CC-BY-2.0), 7 – IONOFF MUSIC, 8 – «Дайте танк (!)», 9 – Fumi Nagasaka/Rough Trade, 10 – Витя Юльев, 11 – Noora Isoeskeli/My Favorite Robot Records, 12 – POLINA WASHINGTON/CHKBNS, 13 – «Комсомольск»