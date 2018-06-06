Группа изначально называлась Happy Meal Ltd, но после того, как с ней связались юристы «Макдоналдса», переименовалась в HMLTD. С тех пор о ней написали The Guardian и NME — последние и вовсе провозгласили HMLTD «самой многообещающей новой группой Великобритании». Играют они как будто все подряд: от авангарда до панка с индустриальными и хип-хоп-эскападами — проще всего это назвать экспериментальным роком. Выглядят еще колоритнее: тот же NME метко назвал стиль «садо-глэмом»: представьте себе героев Velvet Goldmine, которые решили сделать ремейк фильма на студии «Трома».