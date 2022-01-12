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Гид The Village12 января 2022

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
АвторАлиса Таёжная
РедакторПаша Яблонский

Конец эры рок-н-ролла и начало эпохи диско, самые дикие костюмы и глэм, сексуальная свобода, борьба за гражданские права, расцвет Нового Голливуда и политическое напряжение — к американским 70-м в кино возвращаются регулярно. К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона, подростковой истории взросления в Америке 70-х, кинокритик Алиса Таёжная выбрала самые яркие современные фильмы, снятые о Штатах в их самое неоднозначное десятилетие.

«Ночи в стиле буги»

Boogie Nights

Режиссер

Пол Томас Андерсон

Расцвет порноиндустрии и блудливая Калифорния

Главный герой «Ночей в стиле буги» — 17-летний посудомойщик с большим членом, который за несколько месяцев становится нишевой суперзвездой с псевдонимом Дирк Дигглер. Пол Томас Андерсон саркастически показывает бум подпольного порно — с нахрапистыми дельцами, доступными наркотиками, растерянными женщинами в жерновах объективации и стремительным успехом, который по определению не может длиться долго.

«Лавлейс»

Lovelace

Режиссеры

Роб Эпштейн и Джеффри Фридман

Нерассказанная история первой настоящей порнозвезды

Линда Лавлейс — «глубокая глотка» и звезда одноименного фильма, который крутили в кинотеатрах, а потом и на видеомагнитофонах годами, — была ультрапопулярна в Америке и как будто бы имела все. На самом деле нет. Аманда Сайфред играет старлетку из самой обычной семьи, которую взяли в оборот порнопродюсеры, а муж не только присваивал ее деньги, но и колотил из года в год. Емкое и честное кино об изнанке сексуальной революции.

«Славные парни»

The Nice Guys

Режиссер

Шейн Блэк

Порносекреты Лос-Анджелеса и девочки-подростки

Еще одна история вокруг порно — смешная и хрустящая костями — с Райаном Гослингом и Расселом Кроу. Первый — частный детектив-вдовец с дочкой-подростком, второй — укротитель ловеласов, которые заманивают в отношения несовершеннолетних. Со смерти порнозвезды в автоаварии начинается их странное совместное расследование где-то между «Китайским кварталом» и «Секретами Лос-Анджелеса». Отдельное уважение художникам-постановщикам и костюмерам: мало где стилизация 70-х выглядит настолько сочно и характерно.

«Почти знаменит»

Almost Famous

Режиссер

Кэмерон Кроу

Закат рок-н-ролльной эпохи взглядом малолетнего журналиста

Самый нежный факт об этом обаятельном и добром фильме — «Почти знаменит» основан на детских воспоминаниях самого режиссера Кэмерона Кроу, который почти ребенком отправился в тур с американскими рок-звездами, думая о карьере музыкального критика. Фильм Кроу пропитан любовью к свободолюбивому року и фокусируется на трогательных историях подростков, попавших под влияние рок-звезд от Роберта Планта до Дэвида Боуи — Кроу до боли в сердце любит малолетних фанатов и групи, без которых рок-легенды никогда бы не попали в историю.

«Черный клановец»

BlacKkKlansman

Режиссер

Спайк Ли

Ку-клукс-клан и невероятная парочка на спецзадании

Жизнь интереснее фильма: история «Клановца» случилась на самом деле и была описана в бестселлере — мемуарах чернокожего полицейского. В одном из самых жестких в плане неравноправия штатов, Колорадо, афроамериканец устраивается на работу в полицию, несмотря на царящие в обществе предрассудки. Вместе с другим следователем еврейского происхождения они внедряются в ячейку ККК, чтобы подорвать расистскую систему изнутри. За политической осознанностью, сатирой, клешеными брюками, фанком и афро вам однозначно сюда, в один из самых резвых фильмов Спайка Ли.

«Студия 54»

54

Режиссер

Марк Кристофер

Главный клуб эпохи диско без восторгов и поклонения

«Студия 54», ключевое место ночной жизни Нью-Йорка, окутана мифологией, и, описывая ее, невозможно обойтись без неймдропинга — здесь выпивали, танцевали, употребляли и знакомились все со всеми. Фильм Кристофера — рассказ без пиетета: о том, что ярмарки тщеславия во все времена устроены одинаково, а выскочки, социальные маски, статусные знакомства и прохиндиады разного калибра правят бал.

«Под кайфом и в смятении»

Dazed and Confused

Режиссер

Ричард Линклейтер

Сутки из жизни школьников одноэтажного Техаса в 1976-м

Уроженец Техаса и в будущем важнейший американский режиссер Ричард Линклейтер вспоминает свое странное — местами безмятежное, местами травматичное — детство в провинциальном американском городке в последний день перед летними каникулами. Ничего формально не происходит — и происходит все самое важное в подростковой жизни: борьба школьных компаний, дедовщина, первое пиво, поцелуи, косяки и бесцельное катание на машинах. Один из самых искренних фильмов о подростковой инициации.

«Афера по-американски»

American Hustle

Режиссер

Дэвид О’Расселл

Мелкие мошенники и подпольные миллионеры

Увлекательное и в каком-то смысле праздничное кино о том, каково быть аферистами в 70-е, с фантазией и стилем. Хозяин среднего сетевого бизнеса находит женщину мечты, с которой строит маленькую нелегальную империю. Но есть две проблемы — чокнутая бывшая жена-шантажистка и агент ФБР, севший на хвост. Подмигивающее Скорсезе динамичное драмеди о том, как криминал, страсть, коррупция, силовики и деньги кружатся в танце. И идеальный актерский ансамбль в главных ролях — все на своих местах.

«Дневник девочки-подростка»

Diary of a Teenage Girl

Режиссер

Мариэль Хеллер

Девичья любовь к мужчине старше в солнечной Калифорнии

Драмеди Хеллер — фильм-перевертыш: снятый в солнечной гамме и с легкомысленным закадровым голосом, он на самом деле о совращении девочки-подростка и уязвимости, которой часто пользуются взрослые. Главная героиня, мечтающая рисовать, западает на парня матери, и тот отвечает ей взаимностью: в Калифорнии 70-х это не кажется ему неподобающим. Правдивый антиромком о тинейджерской уязвимости с замечательной Бел Паули в главной роли.

«Девственницы-самоубийцы»

The Virgin Suicides

Режиссер

София Коппола

Девичество без секса и сестринский суицид

Пастельный и поглаживающий фильм Софии Копполы на страшную и неуютную тему семейного давления и родительской тирании. Несколько сестер из Мичигана становятся заложницами родителей, которые контролируют каждый их шаг в желании сберечь от самого страшного, но только подталкивают дочерей к пропасти. Дебют Копполы, в котором сформировался ее стиль — глубокая меланхолия в красивой обертке и женщины под влиянием обстоятельств, которые они не выбирали.

«Народ против Ларри Флинта»

The People vs. Larry Flynt

Режиссер

Милош Форман

Создатель Hustler и мир пресыщенности

Вуди Харрельсон в одном из лучших американских байопиков, снятом, кстати, европейцем — обратите внимание на чехословацкий период Милоша Формана, он вас очень приятно удивит. История создателя журнала Hustler, которого затаскали по судам за посягательства на нравственность американцев, а он все равно делал только то, что хотел. Сага о невоздержанности и бессовестности, без которых в 70-х была невозможна маскулинная смелость. Шикарная Кортни Лав в главной женской роли в придачу.

«Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Режиссер

Адам МакКей

Образцовый самец и сексист и ветер перемен

Режиссер «Не смотрите вверх», «Власти» и «Игры на понижение» снимает сатиру на сексизм 70-х. У телеведущего в исполнении Уилла Феррелла отличные рейтинги, гигантское эго и снисходительный взгляд на женщин — до тех пор, пока на телеканал не приходит молодая специалистка, которая не собирается слушать шутки про пятую точку и женское предназначение. Прекрасная сатира на показную мужественность, которая скукоживается, как только ей дают отпор, и много любимых голливудских мужчин в идиотских образах пестрых 70-х.

«Супер 8»

Super 8

Режиссер

Джей Джей Абрамс

Ностальгия по аналоговому веку и очень-очень странные дела

На камеры Super 8 в 70-е и 80-е снимали американские домашние летописи и любительские фильмы, и фильм Абрамса — признание в любви детству, где кино еще ассоциировалось с шорохом пленки. В любительские съемки подростковой компании вторгается загадочная катастрофа — скорее сверхъестественное событие, чем обычное происшествие. Постепенно несколько несчастливых случайностей соединяются в одну нелинейную историю, в которой детская дружба и первая любовь становятся условиями выживания.

«Трущобы Беверли-Хиллз»

Slums of Beverly Hills

Режиссер

Тамара Дженкинс

Сексуальное пробуждение на задворках привилегированной Америки

Очаровательная Наташа Лионн играет юную школьницу Вивьен, которая, как большинство тинейджеров, мучается от недопонимания сверстников, гормонального взрыва, бедной жизни и легкой социофобии. Плюс под боком — успешные и богатые ребята из Беверли-Хиллз, которым при рождении Бог положил серебряную ложку в рот. Смешное и трогательное в деталях кино о взрослении простой девушки, которая одинаково бесится от растущей груди, гламурных соседей и папиных бородатых историй. Душеспасительное зрелище для всех, кто вырос без привилегий.

«Детройт — город рока»

Detroit Rock City

Режиссер

Адам Рифкин

Музыкальные фанаты и высунутые языки группы Kiss

Взять машину и угнать от родителей на концерт любимой группы — мечта каждого тинейджера 70-х: неважно, хотят ли они послушать Донну Саммер или королей глэм-рока. Старшеклассники — коллективное бессознательное из мира Джея и Молчаливого Боба или Бивиса с Баттхедом — уходят в отрыв перед концертом кумиров Kiss. Старомодный пацанский трип со всеми стандартными удовольствиями — подобие секса, алкоголь и мечты о рок-н-ролле.

Обложка: Miramax Films

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