Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

«Афера по-американски»

American Hustle

Режиссер Дэвид О’Расселл

Мелкие мошенники и подпольные миллионеры

Увлекательное и в каком-то смысле праздничное кино о том, каково быть аферистами в 70-е, с фантазией и стилем. Хозяин среднего сетевого бизнеса находит женщину мечты, с которой строит маленькую нелегальную империю. Но есть две проблемы — чокнутая бывшая жена-шантажистка и агент ФБР, севший на хвост. Подмигивающее Скорсезе динамичное драмеди о том, как криминал, страсть, коррупция, силовики и деньги кружатся в танце. И идеальный актерский ансамбль в главных ролях — все на своих местах.

«Дневник девочки-подростка»

Diary of a Teenage Girl

Режиссер Мариэль Хеллер

Девичья любовь к мужчине старше в солнечной Калифорнии

Драмеди Хеллер — фильм-перевертыш: снятый в солнечной гамме и с легкомысленным закадровым голосом, он на самом деле о совращении девочки-подростка и уязвимости, которой часто пользуются взрослые. Главная героиня, мечтающая рисовать, западает на парня матери, и тот отвечает ей взаимностью: в Калифорнии 70-х это не кажется ему неподобающим. Правдивый антиромком о тинейджерской уязвимости с замечательной Бел Паули в главной роли.

«Девственницы-самоубийцы»

The Virgin Suicides

Режиссер София Коппола

Девичество без секса и сестринский суицид

Пастельный и поглаживающий фильм Софии Копполы на страшную и неуютную тему семейного давления и родительской тирании. Несколько сестер из Мичигана становятся заложницами родителей, которые контролируют каждый их шаг в желании сберечь от самого страшного, но только подталкивают дочерей к пропасти. Дебют Копполы, в котором сформировался ее стиль — глубокая меланхолия в красивой обертке и женщины под влиянием обстоятельств, которые они не выбирали.

«Народ против Ларри Флинта»

The People vs. Larry Flynt

Режиссер Милош Форман

Создатель Hustler и мир пресыщенности

Вуди Харрельсон в одном из лучших американских байопиков, снятом, кстати, европейцем — обратите внимание на чехословацкий период Милоша Формана, он вас очень приятно удивит. История создателя журнала Hustler, которого затаскали по судам за посягательства на нравственность американцев, а он все равно делал только то, что хотел. Сага о невоздержанности и бессовестности, без которых в 70-х была невозможна маскулинная смелость. Шикарная Кортни Лав в главной женской роли в придачу.