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Открытия недели22 октября 2021

Кафе «Рубинштейн», бар Roots при отеле We Lodge и Numero Zero на Василеостровском рынке

Кафе «Рубинштейн», бар Roots при отеле We Lodge и Numero Zero на Василеостровском рынке

«Рубинштейн»

Адрес

наб. Фонтанки, 67/69

Часы работы

12:00–00:00

Средний чек

1500 рублей

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Это, наконец, случилось: «Рубинштейн» — редчайшее в Петербурге заведение, работающее в жанре артистического кафе — перезапустился в новой локации, на набережной Фонтанки, в двух шагах от БДТ. Занимается проектом прежняя команда авторитетных рестораторов — Эдуард Мурадян («ЕМ»), Митя Борисов и Наталья Плеханова (Principe PR Media). Формат тоже остался прежним: и в смысле интерьера (он вновь рождает ассоциации с классической петербургской гостиной), и в смысле гастрономического и событийного наполнения. Здесь все так же будут устраивать расслабленные воскресные бранчи, творческие вечера и камерные концерты.

За еду отвечает шеф-повар Глеб Герасимов, который придумал в меру оригинальное меню: тартар из говядины он дополняет мороженым из голубого сыра, паштет из печени цыпленка — лимонным кремом, готовит крем-суп из брокколи c крабом и фисташками, а на горячее подает ризотто с кальмаром. Барную карту составил сомелье Арсений Маеренков (EM), уже сейчас в кафе доступна небольшая подборка вин и крепкого алкоголя, а скоро должны появиться и коктейли. И главное — для бара «Митя» в новом пространстве тоже нашлось место.

Roots

Адрес

Всеволожский р-н Л.О., Медное озеро

Часы работы

12:00–22:00, пт-вс — до 00:00

Средний чек

2000 рублей

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Во Всеволожском районе Ленинградской области, на берегу Медного озера, готовится к открытию гостиничный комплекс We lodge — что-то вроде роскошного загородного клуба в необычном формате. Вместо традиционных номеров здесь прямо посреди леса выстроили домики-бунгало с каминами, террасами и обстановкой, вполне соответствующей по уровню комфорта четырех- а то и пятизвездочным отелям.

Ближе к зиме на берегу озера должен заработать просторный ресторан с кухней от бренд-шефа Антона Исакова и шеф-повара Игоря Казакова, а уже сейчас сюда можно приехать, чтобы заглянуть в лесной панорамный бар-гостиную Roots. За алкогольную карту отвечают Илья Астафьев и Евгений Горбунов из Gin Tonic Bar: они собрали коллекцию более чем из 60 видов джина и готовят на его основе авторские коктейли. А еще в Roots можно заказать традиционное английское чаепитие с мини-закусками и десертами.

Numero Zero

Адрес

Большой пр-т. ВО, 16

Часы работы

12:00–00:00

Средний чек

1500 рублей

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Команда Subzero открыла на Василеостровском рынке новый проект — итальянскую тратторию Numero Zero. Вопреки ожиданиям, речь не просто о корнере на фуд-корте, но полноценном кафе на втором ярусе пространства с нарядным и стильным интерьером в духе итальянских 70-х.

Шеф-поваром проекта стал Илья Бурнасов (Pizza Point). Здесь подают семь вариантов пиццы, пате из куриной печени, модернистскую версию вителло тонато и классическую пасту вроде ригатони с копченым сыром и оливками или спагетти «Карбонара» по-римски. Барная карта тоже есть: в ней — коктейли на итальянских аперитивах от команды бара «812», итальянское вино и пиво.

Гастрономические новости

Гастроли бара El Copitas в Commons

26 октября в ресторане Commons на набережной канал Грибоедова пройдет гест-бартендинг от команды бара El Copitas: они привезут с собой водку собственного производства, на основе которой приготовят серию авторских коктейлей, а шеф-повар ресторана Commons Антон Абрезов представит специальное меню. В нем — форшмак с яблочными чипсами, тартар из говядины с воблой и муссом из ржаного хлеба и пирог с гусем.

Кухню ресторана Nordic возглавили Дэниел Хогландер и Никлас Йонссон

Ресторан Nordic на Пулковском шоссе серьезно обновил формат работы и теперь будет сотрудничать с Дэниелом Хогландером и Никласом Йонссоном — шведскими шеф-поварами, отмеченными двумя звездами «Мишлен» за свой ресторан Aloë в районе Лонгбро, в пригороде Стокгольма. Став бренд-шефами Nordic, Дэниел и Никлас совместно разработали авторский дегустационный сет из 15 блюд, который будет обновляться каждый сезон. В первом из них — блины с осетровой икрой и трюфелем, блюфин с жареным нори, замороженный соленый кокос с черной икрой и оливковым маслом, гребешки с зимними томатами и вагю с пьемонтским грецким орехом и соусом из артишоков. Совместно со шведами над созданием меню теперь будет работать новый шеф-повар ресторана Игорь Васильев.

Фотографии: обложка — Nordic, 1 — «Рубинштейн», 2 — Roots, 3 — Numero Zero

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