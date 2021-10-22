Кафе «Рубинштейн», бар Roots при отеле We Lodge и Numero Zero на Василеостровском рынке

«Рубинштейн»

Адрес наб. Фонтанки, 67/69 Часы работы 12:00–00:00 Средний чек 1500 рублей Подробнее

Это, наконец, случилось: «Рубинштейн» — редчайшее в Петербурге заведение, работающее в жанре артистического кафе — перезапустился в новой локации, на набережной Фонтанки, в двух шагах от БДТ. Занимается проектом прежняя команда авторитетных рестораторов — Эдуард Мурадян («ЕМ»), Митя Борисов и Наталья Плеханова (Principe PR Media). Формат тоже остался прежним: и в смысле интерьера (он вновь рождает ассоциации с классической петербургской гостиной), и в смысле гастрономического и событийного наполнения. Здесь все так же будут устраивать расслабленные воскресные бранчи, творческие вечера и камерные концерты.

За еду отвечает шеф-повар Глеб Герасимов, который придумал в меру оригинальное меню: тартар из говядины он дополняет мороженым из голубого сыра, паштет из печени цыпленка — лимонным кремом, готовит крем-суп из брокколи c крабом и фисташками, а на горячее подает ризотто с кальмаром. Барную карту составил сомелье Арсений Маеренков (EM), уже сейчас в кафе доступна небольшая подборка вин и крепкого алкоголя, а скоро должны появиться и коктейли. И главное — для бара «Митя» в новом пространстве тоже нашлось место.