Реставрация старого ДК, который с начала 90-х был едва ли не главной рок-площадкой столицы, длилась около полугода и обошлась в 100 миллионов рублей. Теперь в здании сделан просторный зрительный зал на 1 250 человек и современная многоуровневая сцена-трансформер. Откроется театр 17 февраля юбилейным вечером певца Максима Леонидова.

Вскоре после этого, 21 февраля, состоится премьера мюзикла «Времена не выбирают», работа над которым началась позапрошлым летом в нью-йоркском центре искусств Михаила Барышникова. Мюзикл собран из советских и американских песен 1930-х годов. Режиссером выступил обладатель «Золотой маски» за спектакль «Продюсеры» Дмитрий Белов, известный постановками русских версий мюзиклов «Метро», «Собор Парижской Богоматери», «Ромео и Джульетта». Также в планах на сезон — адаптация рок-мюзикла Rent, музыкальная постановка по пьесе Валентина Катаева «Растратчики» и спектакль к 50-летнему юбилею Виктора Цоя.

Как рассказал худрук Михаил Швыдкой, он хотел создать не кальку Бродвея, а русский национальный мюзикл: «Конкурировать придется со всем комплексом развлечений, с ночными клубами, ресторанами. Нам очень хочется сделать человеческий, качественный театр. Если получится, публика придет».﻿