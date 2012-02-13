В ДК Горбунова открывается Театр мюзикла 17 февраля откроется первый в стране Театр мюзикла, художественным руководителем которого будет бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
В легендарной «Горбушке» на этой неделе откроется первый в России Театр мюзикла. Здесь будут ставить музыкальные спектакли, а также проводить эстрадные концерты. Художественным руководителем стал экс-министр культуры Михаил Швыдкой, а главная задача театра — дарить людям надежду.
Реставрация старого ДК, который с начала 90-х был едва ли не главной рок-площадкой столицы, длилась около полугода и обошлась в 100 миллионов рублей. Теперь в здании сделан просторный зрительный зал на 1 250 человек и современная многоуровневая сцена-трансформер. Откроется театр 17 февраля юбилейным вечером певца Максима Леонидова.
Вскоре после этого, 21 февраля, состоится премьера мюзикла «Времена не выбирают», работа над которым началась позапрошлым летом в нью-йоркском центре искусств Михаила Барышникова. Мюзикл собран из советских и американских песен 1930-х годов. Режиссером выступил обладатель «Золотой маски» за спектакль «Продюсеры» Дмитрий Белов, известный постановками русских версий мюзиклов «Метро», «Собор Парижской Богоматери», «Ромео и Джульетта». Также в планах на сезон — адаптация рок-мюзикла Rent, музыкальная постановка по пьесе Валентина Катаева «Растратчики» и спектакль к 50-летнему юбилею Виктора Цоя.
Как рассказал худрук Михаил Швыдкой, он хотел создать не кальку Бродвея, а русский национальный мюзикл: «Конкурировать придется со всем комплексом развлечений, с ночными клубами, ресторанами. Нам очень хочется сделать человеческий, качественный театр. Если получится, публика придет».
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Дмитрий Белов, режиссер мюзикла «Времена не выбирают»: «Мюзиклы — многосоставная история, состоящая как из творческой части, так и из финансовой. Ведь постановка любого спектакля — это огромные деньги, и сегодня это не только искусство, но и бизнес. К счастью, в России нашлись люди, у которых оказались и деньги, и творческие ресурсы, а также смелость и желание рисковать. У нас есть сформированная база артистов, свое представление мюзикла, достаточно комфортная площадка и финансовая база. Кроме того, в обществе также происходят какие-то процессы, люди начали ходить на мюзиклы. Если на Бродвее это более развлекательная история, то, конечно, все российские мюзиклы — это надежда».
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