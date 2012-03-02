Первым в интернете 11 марта покажут спектакль «Корсар» — легендарный балет, восстановленный хореографами Алексеем Ратманским и Юрием Бурлакой. Несмотря на современность постановки, она максимально приближена к оригиналу Мариуса Петипа, создавшего балет в 1856 году в парижской «Гранд-Опера». Спустя двенадцать лет балет перенесли на сцену Большого.

Кстати, в минувшем январе столичный департамент СМИ и рекламы запустил собственный канал на YouTube под названием «Золотая коллекция спектаклей». Посмотреть онлайн можно уже шесть постановок, среди них «Бедность не порок» Малого театра, «Хомо эректус» Театра сатиры, «Сон Гафта, пересказанный Виктюком», поставленный в «Современнике». У канала уже почти две тысячи подписчиков. Всего же в 2012 году власти намерены создать не меньше 20 видеоверсий спектаклей. Запись и монтаж будут делать профессиональные подрядчики. А вот архивные записи выкладывать на YouTube не планируют.