Ростов-на-Дону

Театральная площадь

Главная площадь, на которой в праздничные дни собирается весь город. Место силы — огромная стела «Освободителям Ростова», которую местные жители называют просто «Ника» — в честь богини победы, изображенной на одной из сторон памятника. Здесь же увидите самый крупный в городе ансамбль фонтанов с черепахами и лягушками по бокам. По городской легенде, его автор — тогда молодой еще скульптор Евгений Вучетич — иронично одарил этот зверинец чертами лиц некоторых градоначальников. Позднее Вучетич отказался от подобного юмора и стал главным монументалистом СССР, создавшим «Родину-мать» в Волгограде.

Здесь же на площади красуется второе по высоте колесо обозрения в России, с которого открывается вид на Дон. Не откажите себе в желании прокатиться.

Улица Большая Садовая

Центральная улица берет начало возле дома Маргариты Черновой — известной ростовской актрисы XIX века. Роскошный особняк подарил ей поклонник, а внутри не раз выступали Федор Шаляпин и Николай Гумилев. На улице соседствуют косметические, обувные и книжные магазины, старинные дома, чаще всего носящие имена владельцев, и административные учреждения, за что Большую Садовую прозвали ростовским Невским проспектом. Пройтись здесь стоит хотя бы ради впечатляющих фасадов в эклектичном и модернистском стиле, большая часть из которых сохранились с XIX века.

Собор Рождества Богородицы

Тот самый собор, который вы увидите на всех городских сувенирах. Популярность ему принесла непростая судьба: он сгорел от удара молнии, дважды возводился заново, выполнял роль склада и зоопарка в советские времена и только после Второй мировой восстановил свою функцию. Перед собором стоит памятник Святителю Дмитрию, а на звоннице — колокола весом почти в восемь тонн.

Парамоновские склады

Складские помещения на берегу Дона, возведенные в XIX веке, стали настоящим яблоком раздора между властями и жителями Ростова. Главная особенность этого места — родники, которые круглый год бьют со склона донского берега и образуют бассейн прямо в фундаменте здания. Раньше местные часто приезжали сюда купаться — и какая же это была красота. Но власти разобрали фундамент, чтобы слить воду, и даже приближающийся чемпионат мира не решил судьбу этого уникального памятника архитектуры. В ближайшее время склады либо реконструируют, либо снесут и построят на их месте базу отдыха. Пока же есть возможность побродить вокруг и рассмотреть этот удивительный объект.

Набережная

Ростовская набережная названа в честь адмирала Федора Ушакова и тянется по всему берегу — от бизнес-центра «Риверсайд-Дон» до ресторана «Пирс». После реконструкции набережную оборудовали розетками и USB-разъемами для зарядки телефонов, зоны действия Wi-Fi обозначены специальными наклейками. Несмотря на тягу властей ко всему новому, памятные скульптуры остались на месте: на берегу соседствуют герои произведений Шолохова, персонажи фольклора и фигуры-символы вроде «Железного сердца», означающего ключевую роль донского региона в индустриализации юга России.

Левый берег Дона

Путь на другой берег проходит через Ворошиловский мост — один из самых узнаваемых архитектурных объектов города. До чемпионата местные выезжали сюда жарить шашлыки, слушать музыку (то есть рэп) и купаться на городском пляже «Левбердон». Теперь здесь отстроили стадион «Ростов-Арена», поэтому власти занялись благоустройством территории: проложили тротуары, пешеходные дорожки и трассы для велосипедистов. Добраться сюда можно на машине или автобусе № 39.

Музей железнодорожной техники

В коллекции музея собрана раритетная железнодорожная техника: электровозы, паровозы, двухосный вагон-ледник, электричка советских времен. Энтузиасты собирали экспонаты в течение 20 лет, и большинство из них в рабочем состоянии. Всю технику разрешено трогать, а в некоторые вагоны и локомотивы можно зайти.