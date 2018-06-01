Ростов-на-Дону Южная столица России: вина, уха, раки и казаки
Ростов — южный миллионник. Родина донского казачества, брутального российского хип-хопа, центр притяжения гурманов со всей страны плюс климат Северной Калифорнии. Здесь развивается донское виноделие, по большей части гаражное и полулегальное, но оттого еще более притягательное и своеобразное. Бизнес-ланч здесь может затянуться на неделю, но, чтобы перепробовать местные специалитеты, не хватит и месяца.
Достопримечательности
Основные достопримечательности расположены вдоль реки Дон, так что не придется долго петлять по городу в поисках очередной памятной точки. Начните прогулку с Театральной площади и двигайтесь в сторону набережной, а завершите знакомство с городом в музее железнодорожной техники. Дальше — по барам и ресторанам.
Театральная площадь
Главная площадь, на которой в праздничные дни собирается весь город. Место силы — огромная стела «Освободителям Ростова», которую местные жители называют просто «Ника» — в честь богини победы, изображенной на одной из сторон памятника. Здесь же увидите самый крупный в городе ансамбль фонтанов с черепахами и лягушками по бокам. По городской легенде, его автор — тогда молодой еще скульптор Евгений Вучетич — иронично одарил этот зверинец чертами лиц некоторых градоначальников. Позднее Вучетич отказался от подобного юмора и стал главным монументалистом СССР, создавшим «Родину-мать» в Волгограде.
Здесь же на площади красуется второе по высоте колесо обозрения в России, с которого открывается вид на Дон. Не откажите себе в желании прокатиться.
Улица Большая Садовая
Центральная улица берет начало возле дома Маргариты Черновой — известной ростовской актрисы XIX века. Роскошный особняк подарил ей поклонник, а внутри не раз выступали Федор Шаляпин и Николай Гумилев. На улице соседствуют косметические, обувные и книжные магазины, старинные дома, чаще всего носящие имена владельцев, и административные учреждения, за что Большую Садовую прозвали ростовским Невским проспектом. Пройтись здесь стоит хотя бы ради впечатляющих фасадов в эклектичном и модернистском стиле, большая часть из которых сохранились с XIX века.
Собор Рождества Богородицы
Тот самый собор, который вы увидите на всех городских сувенирах. Популярность ему принесла непростая судьба: он сгорел от удара молнии, дважды возводился заново, выполнял роль склада и зоопарка в советские времена и только после Второй мировой восстановил свою функцию. Перед собором стоит памятник Святителю Дмитрию, а на звоннице — колокола весом почти в восемь тонн.
Парамоновские склады
Складские помещения на берегу Дона, возведенные в XIX веке, стали настоящим яблоком раздора между властями и жителями Ростова. Главная особенность этого места — родники, которые круглый год бьют со склона донского берега и образуют бассейн прямо в фундаменте здания. Раньше местные часто приезжали сюда купаться — и какая же это была красота. Но власти разобрали фундамент, чтобы слить воду, и даже приближающийся чемпионат мира не решил судьбу этого уникального памятника архитектуры. В ближайшее время склады либо реконструируют, либо снесут и построят на их месте базу отдыха. Пока же есть возможность побродить вокруг и рассмотреть этот удивительный объект.
Набережная
Ростовская набережная названа в честь адмирала Федора Ушакова и тянется по всему берегу — от бизнес-центра «Риверсайд-Дон» до ресторана «Пирс». После реконструкции набережную оборудовали розетками и USB-разъемами для зарядки телефонов, зоны действия Wi-Fi обозначены специальными наклейками. Несмотря на тягу властей ко всему новому, памятные скульптуры остались на месте: на берегу соседствуют герои произведений Шолохова, персонажи фольклора и фигуры-символы вроде «Железного сердца», означающего ключевую роль донского региона в индустриализации юга России.
Левый берег Дона
Путь на другой берег проходит через Ворошиловский мост — один из самых узнаваемых архитектурных объектов города. До чемпионата местные выезжали сюда жарить шашлыки, слушать музыку (то есть рэп) и купаться на городском пляже «Левбердон». Теперь здесь отстроили стадион «Ростов-Арена», поэтому власти занялись благоустройством территории: проложили тротуары, пешеходные дорожки и трассы для велосипедистов. Добраться сюда можно на машине или автобусе № 39.
Музей железнодорожной техники
В коллекции музея собрана раритетная железнодорожная техника: электровозы, паровозы, двухосный вагон-ледник, электричка советских времен. Энтузиасты собирали экспонаты в течение 20 лет, и большинство из них в рабочем состоянии. Всю технику разрешено трогать, а в некоторые вагоны и локомотивы можно зайти.
Транспорт
Путь от аэропорта Платов до города займет около часа. Аэроэкспресса здесь нет, так что добраться можно только на маршрутках или такси. Маршруты № 285 и 286 за 95 рублей довезут вас до Привокзальной площади, а за 75 рублей — до Октябрьской. Из сервисов такси тут работают RuTaxi, «Яндекс.Такси» и Uber — с их помощью поездка будет гораздо дешевле, чем через официального перевозчика «Аэросервис».
Железнодорожный и Автовокзал находятся друг напротив друга, и добраться от них до центра можно на любом общественном транспорте. В Ростове-на-Дону ходят автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы. Чтобы не пропустить нужный маршрут, скачайте приложение «Ростов Транспорт» (только для android), показывающее время прибытия общественного транспорта. Уточнить схемы проезда любого маршрута можно на сайте министерства транспорта.
В дни матчей до стадиона «Ростов Арена» можно добраться на автобусах-шаттлах с приставкой «S», которые будут курсировать по восьми маршрутам. Это быстрый вариант домчать до стадиона — автобусы будут делать не более девяти остановок. С южных районов можно доехать на электричке со станции Заречная.
Общественный транспорт в Ростове-на-Дону работает с 05:00 до 23:00. Маршруты № 285 и 286 обеспечивают связь города с аэропортом, поэтому курсируют круглосуточно и отправляются каждые полчаса.
Стоп-места
Славу самого криминального заработал Чкаловский микрорайон: некоторые таксисты даже отказываются принимать заказ туда, несмотря на двойную оплату. Обратите на это внимание, выбирая квартиру на время пребывания в городе.
Где есть и выпивать
Есть и выпивать в Ростове предстоит много — будьте готовы к этому. Из местных специалитетов обязательны вареные раки, уха и донская селедка. Для смелых существует местный вариант холодного супа — окрошка на квасе с вяленой рыбой. В Ростове все хорошо с мясным производством, и стейки в ресторанах редко разочаровывают.
К сожалению, в заведениях с неохотой наливают местное вино (энтузиастов можно пересчитать по пальцам), но зато предложат огромный выбор крафтового пива со всей России.
Гастропаб «Буковски»
Адрес: Газетный пер., 99
Телефон: +7 (863) 240–67–24
Время работы: 12:00–01:00, пятница, суббота — до 02:00
В России не сыскать города, где бы не было паба «Буковски». Впрочем, в Ростове-на-Дону он особенно популярен: именно с него началось перерождение старой табачной фабрики в ресторанный кластер. Столик нужно бронировать заранее и учесть, что обслужат не слишком быстро. Меню классическое для подобных мест: бургеры, сосиски, креветки на гриле и пиво на кранах. Все отличного качества.
Блюз-бар «Корова»
Адрес: Газетный пер., 84
Телефон: +7(863) 221–12–95
Время работы: 12:00–01:00, пятница, суббота — до 02:00
Там же на табачной фабрике находится еще один мясной ресторан с контактной 12-метровой барной стойкой и большой летней площадкой. В «Корове» своя пекарня и открытая кухня, на которой готовят не только мясо, но и всевозможные субпродукты. В баре невероятный выбор виски и бурбона, а также разливное пиво. По вечерам на сцене играют джаз и блюз.
Пивной бар «Голодранец»
Адрес: ул. Шаумяна, 67
Телефон: +7 (989) 538–66–33
Режим работы: 15:00–01:00, по пятницам и субботам — до утра
Популярный у местных бар с огромным выбором пива со всего света. Закусок к нему не подают. Владелец заведения — российский музыкант Максим Поливанов из группы Motorama.
Паб «Киоск»
Адрес: ул. Семашко, 48
Телефон: +7 (999) 691–68–78
Время работы: 17:00–02:00, выходные — 15:00–02:00
Недорогой, но очень симпатичный и популярный гастро-бар с крафтовым пивом со всего света и изобретательными закусками: авторскими хот-догами с десятком наполнителей, смерребредами и всем таким прочим. Местные очень хвалят ростбиф.
Где еще пить российское крафтовое пиво: паб «Есенин».
Mary Wong. Noodle Bar
Адрес: ул. Нагибина, 32/2; ул. Шаумяна, 96
Телефон: +7 (961) 301–03–30
Время работы: 10:00–22:00
Самое популярное место для селфи в городе. Знаменитая сеть Mary Wong. Noodle Bar — это азиатские лапшичные с минималистичным интерьером и авторскими рецептами, которые сделали сеть известной во всей России.
Camorra Pizza
Адрес: ул. Суворова, 21
Телефон: +7 (988) 253–29–58
Время работы: по будням 15:00–23:00, пятница — 15:00–00:00, выходные — 12:00–00:00
Создатели пиццерии подходят к монопродукту с выдумкой: например, каждые выходные выдумывают новые сочетания для начинки — то бекон с инжиром, то местная тыква с козьим сыром, а то и вовсе цитрусы с кокосом. К любой пицце помогут выбрать подходящее пиво из огромного ассортимента.
Где пить вино
Местный винодельческий апелласьон называется «Долина Дона»: донское виноделие существует столетиями, но советская власть погубила его почти на корню, а перестройка добила до конца. Возрождаться отрасль начала лет 10–15 назад, энтузиасты восстановили старые виноградники донских сортов цимлянского, сибирькового и красностопа золотовского. Стали появляться домашние виноделы, которых называют «гаражными»: вся их продукция поместится в автомобильном гараже, и нередко прямо там и делается.
Leo Wine & Kitchen
Адрес: ул. Максима Горького, 195
Телефон: +7 (863) 294–10–30
Время работы: 10:00–23:00
Отличный винный бар с винами со всего света, в том числе местными. Кухня тоже хороша: локальные продукты, сезонное меню и традиционные рецепты в новом прочтении. Донскую селедку стоит есть именно здесь — во время чемпионата как раз будет сезон. Рекомендуются также тартары с разными вкусами. Места бронируйте заранее.
Винный бар «Сияние»
Адрес: Газетный пер., 52
Телефон: +7 (863) 270–61–39, +7 (928) 621–62–43
Время работы: 16:00–01:00, по пятницам и субботам — до 02:00
Уютный бар с вином и коктейлями. В меню: такос, севиче, брускетты — просто, но со вкусом. Внимательные и адекватные официанты и хорошая публика.
Куда еще пойти за дружеской атмосферой и алкоголем: ресторанный кластер на ул. Соколова/ ул. Суворова
Где есть традиционные казачьи блюда
Донское казачество — это самобытный род российских военных. Донские казаки принимали участие во всех важных сражениях царской России и, по сути, прикрывали границы юга России. Для них характерен особый уклад жизни, известный как «казачья вольница», что значит — демократия. Сами казаки считают себя отдельной национальностью и часто говорят на собственном языке — балачке, степном диалекте русского и украинского.
Ресторан «Казачий курень»
Адрес: ул. Левобережная, 5
Телефон: +7 (863) 256–40–32
Время работы: 12:00–02:00
Парк и тематический ресторанно-гостиничный комплекс на левом берегу Дона сделаны в духе богатой казачьей усадьбы. Ресторан призван дать гостям понимание о духе донского быта — сразу на входе гостям наливают рюмочку. Выглядит все достаточно лубочно, однако готовят здесь и впрямь очень вкусно. Любимое место местных чиновников и силовиков.
Куда поехать из города
Азов
Город воинской доблести, расположенный в 40 минутах езды от Ростова-на-Дону. Сюда нужно ехать, чтобы пройтись по легендарному валу возле Азовской крепости, где русские сражались с турецкими войсками, полюбоваться дельтой Дона и зайти в Азовский краеведческий музей с первым пороховым погребом и скелетами мамонта и единорога.
Аксай
Здесь внимания стоит Аксайский военно-исторический музей с катакомбами, которые протянулись на сотню километров. Прогуляться по ним может каждый, если не испугается мистических историй и легенд, наполняющих подземные тоннели.
Танаис
Первый в России археологический музей-заповедник. Гости смогут пройтись по останкам древнего города Танаиса, площадь которого более 200 квадратных метров, посмотреть на результаты раскопок и реконструкции строений.
Старочеркасск
Бывшая столица Донского войска — настоящий музей под открытым небом.
Село Чалтырь
Донские армяне — еще одна важная культурная часть Дона. Чалтырь — небольшое село, по сути — армянский анклав, основанный в 1779 году переселенцами с полуострова Крым, родиной которых, в свою очередь, была столица средневековой Армении, город Ани. Говорят здесь на донском, или крымско-анийском диалекте западноармянского языка. Поездка в Чалтырь — целое погружение в другую культуру, чудом сохранявшую свои корни веками. Еще одна причина приехать сюда — поесть аутентичной армянской еды, равной которой не сыскать — это хаш, шашлык, люля-кебаб и долма.
Сувениры
Везти из Ростова стоит местное вино — есть приличные варианты, например, от винодельни «ВедерниковЪ». Хорошим подарком будут деликатесы из рыбы. На рынке также могут упаковать местные фрукты и ягоды: во время чемпионата будет сезон абрикосов, вишни, черешни. Также юг славится медом, вареньем и всевозможными их вариациями.
Информационно-туристический центр:
Адрес: ул. Большая Садовая, 45
Телефон: +7 (800) 550–10–61
Фотографии: 1 – Дмитрий Артемьев / wikimedia / (CC BY-SA 3.0), 2 – Yury Gubin –stock.adobe.com, 3 – Гастропаб «Буковски», 4 – LEO Wine & Kitchen, 5 – ReginaQ –stock.adobe.com, 6 – Altes / wikimedia / (CC BY-SA 4.0), 7 – nkeskin – stock.adobe.com