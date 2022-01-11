«Клик-клик» и «причинить пользу»: Как говорят в Фонде городских инициатив
21 января в Ельцин Центре пройдет «Ночь городских инициатив» — встреча горожан, которые развивают Екатеринбург. На ней представят более 30 уральских объединений, благотворительных фондов, независимых театров, НКО и общественных движений.
Организатор мероприятия — Фонд городских инициатив, независимая команда, которая изучает, тестирует и внедряет технологии продуктивного сотрудничества между жителями, бизнесом и администрациями городов для решения локальных проблем. С 2017 года Фонд помогает лидерам городских инициатив Урала. Например, последние полгода он занимался программой «Пространство роста», которая направлена на повышение устойчивости гражданских, городских проектов. За время программы, инициатива «Жива» провела в Екатеринбурге первую фем-выставку, Naturalist.fm в коллаборации с «Жизньмартом» создали зеленый коворкинг и секонд растений, а «Дом Солнце» попали в материал московского The Village о производителях веганской косметики.
The Village Екатеринбург собрал странные слова и выражения, которые использует команда Фонда городских инициатив для общения между собой.
Словарь Фонда городских инициатив
Клик-клик
Работа в интернете, которая касается программирования или соцсетей.
Применение
Из-за багов не получается сделать клик-клик.
Окнуть
Одобрить, согласовать, подтвердить.
Применение
Новый пресс-релиз уже окнут?
Паутина
Сеть контактов Фонда городских инициатив — активные горожане, участники программ Фонда, партнеры и эксперты.
Применение
Мы плетем паутину, чтобы внедрять технологии сотрудничества между горожанами, бизнесом и властью.
Инициативы
Действующие проекты с осязаемыми результатами — именно с ними работает Фонд.
Применение
Городские инициативы.
Домик
Центр городских практик «Дом Маклецкого», один из проектов Фонда городских инициатив.
Применение
— Я до вечера буду в Домике.
— А до скольки сегодня Домик?
— Как и всегда до 21:00
Приколы
Любые хорошие вещи/события
(в этом значении слово начали использовать после того, как маркет «Арка» в «Доме Маклецкого» стал проводить «Маркет приколов» с продукцией от локальных ремесленников).
Применение
Мы организуем выставки и другие приколы.
Вмногером
Вместе
Применение
Хочешь идти далеко — иди один, хочешь долго — иди вмногером.
Вселенная
Название команды Фонда городских инициатив и ее чата в телеграме.
Применение
Я не знал, в какой именно чат нужно прислать эту информацию, поэтому отправил во Вселенную.
Импакт/импакт-проект
Импакт — позитивное влияние, а импакт-проекты созданы, чтобы решать важные для общества проблемы, улучшать жизнь людей и делать это устойчиво. Они меняют какой-то процесс в обществе, чтобы предотвратить появление проблемы.
Применение
Подожди, сейчас эта компания пояснит за импакт — объяснит, что важное она делает для жизни людей и какие проблемы решает.
Испечь ссылку
Подготовить ссылку на гугл-диске или для зум-колла.
Применение
— А где ссылка на зум?
— Сейчас испеку.
Причинить пользу
Организовать максимально полезные форматы для участников во время программ, встреч, форумов и завтраков Фонда.
Применение
Мероприятие причинило пользу горожанам.
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