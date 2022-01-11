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Офисный словарь11 января 2022

«Клик-клик» и «причинить пользу»: Как говорят в Фонде городских инициатив

«Клик-клик» и «причинить пользу»: Как говорят в Фонде городских инициатив
АвторСоня Глухова

21 января в Ельцин Центре пройдет «Ночь городских инициатив» — встреча горожан, которые развивают Екатеринбург. На ней представят более 30 уральских объединений, благотворительных фондов, независимых театров, НКО и общественных движений.

Организатор мероприятия — Фонд городских инициатив, независимая команда, которая изучает, тестирует и внедряет технологии продуктивного сотрудничества между жителями, бизнесом и администрациями городов для решения локальных проблем. С 2017 года Фонд помогает лидерам городских инициатив Урала. Например, последние полгода он занимался программой «Пространство роста», которая направлена на повышение устойчивости гражданских, городских проектов. За время программы, инициатива «Жива» провела в Екатеринбурге первую фем-выставку, Naturalist.fm в коллаборации с «Жизньмартом» создали зеленый коворкинг и секонд растений, а «Дом Солнце» попали в материал московского The Village о производителях веганской косметики.

The Village Екатеринбург собрал странные слова и выражения, которые использует команда Фонда городских инициатив для общения между собой.

Словарь Фонда городских инициатив

Клик-клик

Работа в интернете, которая касается программирования или соцсетей.

Применение

Из-за багов не получается сделать клик-клик.

Окнуть

Одобрить, согласовать, подтвердить.

Применение

Новый пресс-релиз уже окнут?

Паутина

Сеть контактов Фонда городских инициатив — активные горожане, участники программ Фонда, партнеры и эксперты.

Применение

Мы плетем паутину, чтобы внедрять технологии сотрудничества между горожанами, бизнесом и властью.

Инициативы

Действующие проекты с осязаемыми результатами — именно с ними работает Фонд.

Применение

Городские инициативы.

Домик

Центр городских практик «Дом Маклецкого», один из проектов Фонда городских инициатив.

Применение

— Я до вечера буду в Домике.

— А до скольки сегодня Домик?

— Как и всегда до 21:00

Приколы

Любые хорошие вещи/события

(в этом значении слово начали использовать после того, как маркет «Арка» в «Доме Маклецкого» стал проводить «Маркет приколов» с продукцией от локальных ремесленников).

Применение

Мы организуем выставки и другие приколы.

Вмногером

Вместе

Применение

Хочешь идти далеко — иди один, хочешь долго — иди вмногером.

Вселенная

Название команды Фонда городских инициатив и ее чата в телеграме.

Применение

Я не знал, в какой именно чат нужно прислать эту информацию, поэтому отправил во Вселенную.

Импакт/импакт-проект

Импакт — позитивное влияние, а импакт-проекты созданы, чтобы решать важные для общества проблемы, улучшать жизнь людей и делать это устойчиво. Они меняют какой-то процесс в обществе, чтобы предотвратить появление проблемы.

Применение

Подожди, сейчас эта компания пояснит за импакт — объяснит, что важное она делает для жизни людей и какие проблемы решает.

Испечь ссылку

Подготовить ссылку на гугл-диске или для зум-колла.

Применение

— А где ссылка на зум?

— Сейчас испеку.

Причинить пользу

Организовать максимально полезные форматы для участников во время программ, встреч, форумов и завтраков Фонда.

Применение

Мероприятие причинило пользу горожанам.

Обложка: Фонд городских инициатив

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