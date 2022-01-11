«Клик-клик» и «причинить пользу»: Как говорят в Фонде городских инициатив

21 января в Ельцин Центре пройдет «Ночь городских инициатив» — встреча горожан, которые развивают Екатеринбург. На ней представят более 30 уральских объединений, благотворительных фондов, независимых театров, НКО и общественных движений.

Организатор мероприятия — Фонд городских инициатив, независимая команда, которая изучает, тестирует и внедряет технологии продуктивного сотрудничества между жителями, бизнесом и администрациями городов для решения локальных проблем. С 2017 года Фонд помогает лидерам городских инициатив Урала. Например, последние полгода он занимался программой «Пространство роста», которая направлена на повышение устойчивости гражданских, городских проектов. За время программы, инициатива «Жива» провела в Екатеринбурге первую фем-выставку, Naturalist.fm в коллаборации с «Жизньмартом» создали зеленый коворкинг и секонд растений, а «Дом Солнце» попали в материал московского The Village о производителях веганской косметики.

The Village Екатеринбург собрал странные слова и выражения, которые использует команда Фонда городских инициатив для общения между собой.