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Финансы14 декабря 2016

Как делать подарки Финансовый консультант, эксперт по этикету и психолог рассказывают, как правильно выбирать и покупать подарки

РедакторАнна Соколова

Текст: ЕЛЕНА ВАХНИК

По данным сети торговых центров IKEA и «Мега», в декабре количество посетителей в магазинах вырастает на 15–20 %, примерно на 15 % растут продажи новогодних товаров, украшений, косметики, бытовой техники, детских игрушек. Траты среднего россиянина на подарки и празднование Нового года накануне 2016 года составляли около 217 евро — такие цифры приводила в своем отчете компания «Делойт». Но далеко не все подарки можно назвать достойной тратой денег и источником положительных эмоций — иногда они вызывают чувство неловкости, а то и разочарование. The Village обсудил с экспертами, как этого избежать.

Сколько денег тратить 

Дмитрий Герасименко

финансовый консультант компании «Личный капитал»

Кто-то может потратить на подарки всю зарплату, кто-то — 500 рублей. Сколько процентов от зарплаты потратить — вопрос индивидуальный, так как у каждого разные доходы и расходы. Главное — учитывать, что вам предстоит покупать также еду для праздничного стола, какая-то часть бюджета уйдет на развлечения. Бывают люди, которые хотят произвести впечатление, отпраздновать с размахом. Но я считаю, что финансовое благополучие намного важнее попыток демонстрировать какой-либо вид потребления.

Подарки мы дарим не только на Новый год, поэтому хорошо бы спланировать примерную сумму, которую вы готовы потратить на подарки в течение всего года. Я советую рассчитывать свои расходы на год вперед. Это можно сделать, опираясь на статистику трат в прошлом. Нужно вести ежемесячный учет — в течение месяца записывать все свои доходы и расходы. И всегда надо добиваться того, чтобы ваши доходы были больше, чем расходы. Тогда вы сможете откладывать, делать сбережения, которые должны быть у каждого человека.

Есть ряд подарков, которые являются пустой тратой, например различные сувениры. По некоторым данным, около трети покупаемых в дар вещей — это безделушки, никому не нужные на самом деле. Такие покупки совершаются на эмоциях или от недостатка времени — быстро взял, подарил и забыл. Так же они потом забываются и человеком, которому вы это подарили, — выкидываются либо передариваются. Надо подумать, есть ли смысл включать такие подарки в свой бюджет. Конфеты хотя бы можно съесть, а с сувениром что делать?

Поразить кого-то дорогими вещами сейчас сложно. Даже неловко получать подарок, если по нему понятно, что трата явно выходит за возможности дарителя. Нужно ли учитывать доходы человека, которому вы что-то дарите? Есть выражение «Чем успешнее наши друзья, тем дороже они нам обходятся», соответственно, и подарки для них. Но я лично считаю, что чем человек успешнее и обеспеченнее, тем больше он ценит что-то душевное, а не дорогое. 

Что дарить друзьям и коллегам

Лариса Крашкина

руководитель проектов центр имиджевой культуры DEIMS и «Школа этикета для взрослых»

В Европе считается, что тратить на подарки большие деньги неприлично. Подарок не должен быть дорогим, он должен быть изысканным. Важно проявить персональный подход. Подарок — это своеобразный комплимент. Самыми ценными считаются уникальные, авторские подарки, изготовленные специально для адресата. Это может быть и праздничный пирог, и какой-то аксессуар, сделанный вручную, но обязательно хорошего качества. Ценность подарка зависит и от того, сколько вы потратили сил на то, чтобы его найти и оформить. Так, через подарок мы можем показать, насколько нам дорог определенный человек, насколько мы его ценим и сколько личных усилий готовы вложить.

Дарить — это мастерство, здесь очень много нюансов, и мы обязаны их учитывать, чтобы подарок пришелся по душе. По этикету подарок обязательно должен быть упакован — это значит не просто положить подарок в пакет, а упаковать в подарочную бумагу. На подарок лучше прикрепить открытку с пожеланиями адресату. В современной повседневной культуре России этикетные традиции, которые существовали в дореволюционное время, значительно изменились, если не сказать больше — утратились. Если бы мы знали правила этикета, наши подарки были бы скромнее, красиво оформлены и в них было бы больше вкуса.

В европейской культуре существует правило этикета (в дореволюционной России оно тоже существовало) — дарить человеку подарок в соответствии с его социальным статусом и уровнем достатка. То есть богатый человек дарит человеку, который находится в более скромном положении, скромный подарок. И человек, который имеет невысокий достаток, дарит человеку, обладающему высоким финансовым статусом, дорогой подарок. В современной России на уровне повседневной культуры чаще все происходит наоборот.

Коллегам можно дарить любые подарки, связанные со сферой деловых отношений: украшения для кабинета, что-то для письменного стола, книги, конфеты, вино, хороший шоколад, кофе или чай. Своим подарком ни в коем случае нельзя ставить человека в неловкое положение. И обязательно стоит учитывать его вкусы. Больше всего в подарке ценятся оригинальность, изысканность и в некоторых случаях — функциональность. Если вы дарите очень дорогой подарок партнеру, то получается, что вы как будто его к чему-то обязываете. Потому что дорогой подарок уже расценивается не как подарок, а как нечто другое. Стоит также учитывать культурные особенности адресата подарка и опираться на традиции дарения, которые сформированы в компании.

Зачем вообще делать подарки

Ольга Младова

семейный психолог центра семейной психологии «Клевер»

Подарки — это социальная игра, в которую мы все играем. Смысл подарков — в поддержании отношений, это некая демонстрация того, «как я к тебе отношусь», что «ты для меня значим». Понятное дело, что самые дорогие подарки мы делаем близким, для коллег — это обычно подарки в рамках ритуала. Делать подарки от души людям, которые не вхожи в твой личный круг, с которыми у тебя нет близких отношений, странно. Мы имеем право не принимать подарок, если считаем, что он нас к чему-то обязывает.

Мы дарим близким дорогие подарки, потому что знаем, что получим в ответ, может быть, не эквивалентный подарок, но отношения. Это взаимообмен. Поэтому, когда мы делаем подарки людям, с которыми у нас нет такой уверенности в отношениях, можно использовать слово «благотворительность». Подарок — это всегда безвозмездно. Дарить нужно столько, сколько ты можешь себе позволить, без ожидания ответного подарка, исходя из своих ценностей и правил.

Выбор подарка зависит, во-первых, от близости отношений с конкретным человеком, а во-вторых — от личных возможностей, как от материальных, так и эмоциональных. Эмоциональные возможности — это то, насколько человек готов тратиться на выбор подарка, сколько у него сейчас эмоциональных сил и времени найти что-то идеальное и прекрасное. Если этих сил нет, но отношения хорошие, можно сказать: «Слушай, извини… Как я могу это компенсировать?» А еще придумать что-то, что человеку тоже понравится, предложить какую-нибудь помощь или пригласить куда-то.

Что касается подарков детям, то важно помнить, что границы здесь устанавливают взрослые. Сейчас к психологам очень часто обращаются родители, которые дали своим детям все, что могли, и их дети перестают чего-либо хотеть. Ожидание подарка очень хорошо формирует систему мотивации. Детям важно понимать, как устроен мир, потому что «захотел и сразу же получил» — это неправда. Хорошо бы, чтобы подарок был какой-то конкретной вещью, которую ребенок ждал, о которой писал письмо Деду Морозу. Эта «игра» вокруг подарка с детьми выстраивает их правильное понимание ценности вещей и не дает обесцениться материальным и эмоциональным затратам взрослых.

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