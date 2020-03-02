Сколько стоит удалить негативную статью и потушить скандал в интернете

В один из летних дней Владислав Синчугов как обычно ехал на работу в офис компании «Ашманов и партнеры», где он руководит департаментом рекламы в социальных медиа и управления репутацией. Никаких деловых мероприятий не планировалось, и одет Владислав был неформально — в яркую футболку с черепами и цветами. Рабочее расписание поменялось неожиданно: позвонил потенциальный клиент и потребовал встретиться с ним через 30 минут. Надо было срочно убрать негатив из интернета об одном предпринимателе: он давно живет в Европе и производит конопляное масло, но проплаченные конкурентами статьи о нелегальном использовании растений портят его репутацию и мешают работать с иностранными партнерами. «Провожаю этого человека, и после трехминутного поиска в интернете, конечно же, идентифицирую предпринимателя. Понимаю, что это действительно наркобарон, то есть совсем не наш клиент», — вспоминает Синчугов. Предпринимателю отказали «в максимально мягкой и корректной форме».

Своей интернет-репутацией сейчас озабочены далеко не только люди с сомнительным прошлым. От оценок, комментариев и обзоров зависит прибыль, потому все компании хотят, чтобы в интернете про них было написано только хорошее. Здесь на помощь предпринимателям приходят профессионалы, предлагающие услуги SERM (Search Engine Reputation Management — управление репутацией в поисковых системах, то есть вывод на первые строчки в выдаче позитивных упоминаний) и ORM (Online Reputation Management — формирование мнения о компании в интернете). Методы их работы могут быть самыми разными — от написания заказных комментариев и удаления негативных отзывов до разработки целой стратегии с привлечением медиа и блогеров. Мы узнали, как можно исправить репутацию бизнеса в интернете и сколько это стоит.