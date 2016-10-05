Когда беретесь за изучение иностранного языка, задайте себе вопрос «зачем?». Когда нет конечной цели, процесс никогда не завершится: учить язык можно бесконечно. Поэтому сначала поставьте себе разумную, практичную и измеряемую цель. Затем установите дату, когда вы планируете этой цели достичь.

Если вы стремитесь учиться самостоятельно, то приложения для Web, Android и iOS вам в помощь: Babbel, Duolingo, LinguaLeo и другие. Они послужат отличным стартом, если беретесь за изучение языка с нуля. В дальнейшем читайте статьи, смотрите подкасты, фильмы с субтитрами, запишитесь в разговорный клуб и заведите друзей — носителей языка в социальных сетях.

Важно учить язык каждый день. Язык — не велосипед, когда, раз научившись, вы больше никогда не разучитесь. Язык, за который вы взялись во взрослом возрасте, быстро стирается из памяти, поэтому тренируйтесь каждый день хотя бы по 30 минут.

Чтобы научиться говорить на иностранном языке, говорите сами с собой. Серьезно! Так вы привыкаете к тому, как звучит ваш голос на иностранном языке, расслабляетесь и подключаете воображение, придумывая разные темы. Превратите разговор с самим собой в игру.

Найдите десяток интересных блогеров — носителей языка, который вы изучаете, подпишитесь на них и комментируйте. Комментарии на интересные темы расширят словарный запас и снизят тревожность при общении с другими людьми. Позже вы начнете обмениваться личными сообщениями или болтать онлайн. Если хотите овладеть речью, придется много слушать: фильмы, аудиокниги, ролики на YouTube, подкасты, онлайн-курсы.

Если нет возможности найти языку практическое применение, составьте для себя список периодических изданий, которые вы будете читать еженедельно, подпишитесь на новостной канал на этом языке и слушайте новости. Заведите привычку хотя бы раз в месяц посещать разговорный клуб. Главное — чтобы вам нравилось. Вы должны наслаждаться процессом.