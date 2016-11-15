Мы с мужем программисты. Сидели, толстели, не шевелились, поняли, что надо что-то делать. Выделенный спорт явно не для нас, потому что это огромное вложение дополнительных усилий: какая-то форма, которую с собой таскать, какое-то время, которое ничем другим не занято, какой-то специальный поход куда-то в толпу народу под орущую музыку, если мы про спортзал. В итоге купили себе фитбитовские браслеты и завели правило перемещаться пешком везде, где возможно: по делам, на работу, с работы, куда угодно. В день 15–20 тысяч шагов набегает. Мой личный рекорд за день — 35 тысяч шагов.

Там есть еще игрушка прекрасная, интегрированная с фитбитом, называется Wokamon — можно выращивать и развивать монстров за шаги. Похудели мы быстро, продолжаем дальше в том же духе. Плюс гантельки маленькие и резинки спортивные для растягивания: сидишь на каком-нибудь совещании по скайпу, головой в совещании, а руками гантельки ворочаешь. Довольно очевидные решения, в принципе.