Программисты — о том, как поддерживать форму Люди, которые проводят большую часть дня за компьютером, рассказывают о том, как компенсировать сидячий образ жизни
The Village продолжает серию материалов, в которых специалисты в разных областях дают полезные советы о том, в чем они очень хорошо разбираются. В новом выпуске — программисты. По работе они вынуждены проводить много времени за компьютером, и, чтобы сохранить форму и здоровье, им приходится искать способы и мотивацию размяться в течение дня. Мы попросили их рассказать, что в этом помогает.
Ханна Катаргина
системный аналитик, Parallels
Мы с мужем программисты. Сидели, толстели, не шевелились, поняли, что надо что-то делать. Выделенный спорт явно не для нас, потому что это огромное вложение дополнительных усилий: какая-то форма, которую с собой таскать, какое-то время, которое ничем другим не занято, какой-то специальный поход куда-то в толпу народу под орущую музыку, если мы про спортзал. В итоге купили себе фитбитовские браслеты и завели правило перемещаться пешком везде, где возможно: по делам, на работу, с работы, куда угодно. В день 15–20 тысяч шагов набегает. Мой личный рекорд за день — 35 тысяч шагов.
Там есть еще игрушка прекрасная, интегрированная с фитбитом, называется Wokamon — можно выращивать и развивать монстров за шаги. Похудели мы быстро, продолжаем дальше в том же духе. Плюс гантельки маленькие и резинки спортивные для растягивания: сидишь на каком-нибудь совещании по скайпу, головой в совещании, а руками гантельки ворочаешь. Довольно очевидные решения, в принципе.
Алексей Фадеев
инженер-программист Actual Tools
Пока ничего специфического для поддержания формы я и мои коллеги не используем, применяем простые и потому надежные методы:
Кружка с чаем, кофе или водой на рабочем месте и постоянное из нее прихлебывание вынуждают время от времени отрываться от монитора и вставать с кресла по совершенно естественной необходимости. А раз уж оторвался от компьютера и вышел из кабинета, то можно воспользоваться вторым методом.
Мини-спортзал в офисе (отдельная комната, где установлены турник, брусья, подвешена боксерская груша, есть спортивные снаряды — гимнастический мяч, гиря, скакалка) позволяет быстро и эффективно размяться в течение пары-тройки минут. Если же хочется разгрузить голову сильнее, то есть третий способ.
Комната отдыха с мини-футболом, куда азартные любители покрутить ручками пластмассовых футболистов время от времени выбираются на 10–15 минут (стол довольно большой, поэтому удобнее играть пара на пару).