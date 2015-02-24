Компания «Яркая звезда», ранее владевшая мастер-франшизой американской сети закусочных Carl’s Jr., подала иск о банкротстве. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С конца 2014 года подрядчики и контрагенты «Яркой звезды» предъявили компании более десяти исков на общую сумму свыше 29,7 миллиона рублей. Крупнейшим истцом стал оптовый поставщик «Мираторг», ожидающий выплаты задолженности в 17,85 миллиона рублей.

Кроме того, выплат ждут и работники сети. Компания уже погасила долг в 4,91 миллиона рублей за декабрь, но до сих пор не расплатилась за январь и февраль. Согласно данным Госинспекции труда по Санкт-Петербургу, около 250 человек уже уволились из «Яркой звезды», а ещё 328 находятся в простое с оплатой в две трети от среднего заработка. В феврале некоторые из них вышли на митинг против нарушений трудового законодательства.

Сейчас за развитием ситуации следят представители прокураторы, а также уполномоченный по правам детей, к которому обратились несовершеннолетние работники ресторанов.

«Яркая звезда» открыла первый ресторан быстрого питания по франшизе Carl’s Jr. в Санкт-Петербурге в 2006 году. С 2011 года сеть начала расширяться в городах Сибири и к началу 2015-го насчитывала уже 48 заведений. Однако 12 января руководство компании заявило о прекращении деятельности в связи с ухудшением экономической обстановки в России.