3 октября, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Бери и делай15 декабря 2016

Как выбирать банк Куда отнести деньги, чтобы потом не пожалеть об этом

Как выбирать банк
РедакторАнна Соколова

Конец года — самое популярное время открытия вклада. Но выбрать надежный банк сложно, даже если вы ниндзя финансовой отчетности. Практика показывает, что Центральный банк может отозвать лицензию даже у внешне благополучных финансовых организаций. Аналитический центр «Сравни.ру» полгода исследовал разные показатели финансовых организаций, чтобы составить рейтинг надежности банков. А главный редактор сайта Александра Краснова написала для The Village инструкцию, как выбирать банк.

Комментарий

Александра Краснова, главный редактор «Сравни.ру»

Инструкция

Как выбирать банк?

Шаг 1

Не верьте отчетам

Шаг 2

Не придавайте большого значения размеру

Шаг 3

Смотрите на акционеров

Шаг 4

Не верьте слишком привлекательным предложениям

Шаг 5

Обращайте внимание на тревожные новости и ухудшения в работе банка

 Не верьте отчетам

Вдохновляющие цифры финансовой отчетности далеко не всегда означают, что дела у банка идут очень хорошо. Не раз даже внешне благополучные банки лишались лицензии.

Александра Краснова, главный редактор «Сравни.ру»: Помните — все врут. Ну ладно, не все. Но какой именно банк указывает недостоверные данные в отчетности, заранее никогда не известно. В истории российской банковской системы часто случалось так, что по официальной отчетности у банка все просто отлично, а после отзыва лицензии оказывалось, что в реальности у него огромная дыра в балансе.

Например, в сентябре 2016 года лицензии лишился крупный Военно-промышленный банк. Накануне отзыва его отчетность выглядела вполне прилично, но после того, как в банк пришли сотрудники ЦБ, оказалось, что из банка исчезли почти 30 миллиардов рублей.

Пока зачистка банков не закончена, стоит быть немного параноиком. Поэтому самый первый и важный совет — держите на вкладе только ту сумму, которая застрахована государством. Сейчас это 1,4 миллиона рублей с учетом процентов.

 Не придавайте большого значения размеру

Крупные банки, входящие в топ-100 по активам, не всегда оказываются надежными, так что тут размер не имеет решающего значения. Скорее важны связи: у банком с государственным участием и у системообразующих банков проблем еще не наблюдалось.

Александра Краснова: Как показала практика, проблемы могут возникнуть и у маленького банка в регионах, и у большого банка, входящего в топ-50 по размеру активов. Например, осенью этого года большие трудности возникли у банка «Пересвет»: он перестал выдавать вклады, и Центральный банк назначил в него временную администрацию. Этот банк занимал 43-е место по размеру активов. Более того, одним из его владельцев является Русская православная церковь.

А вот связи с государством важны. Самыми надежными считаются банки с госучастием. Самые крупные из них — Сбербанк и его дочерние банки (Сетелем-банк, специализирующийся на выдаче розничных кредитов, и Денизбанк Москва), банки группы ВТБ (ВТБ, ВТБ24 и Почта-банк) и Газпромбанк. Также в относительной безопасности банки, которые государство признало системно значимыми.

Но и тут есть нюансы: если банком владеют региональные власти, то степень надежности чуть ниже. Например, Крайинвестбанк, принадлежавший властям Краснодарского края, пришлось отправить на процедуру финансового оздоровления.

 Смотрите на акционеров

Еще один надежный акционер — иностранцы. В современной истории еще не было случаев, чтобы серьезные проблемы возникали у банка с иностранным участием.

Александра Краснова: Как говорится, если что, заграница нам поможет. Среди таких банков — Росбанк, которым владеет французская группа Societe Generale, австрийский Райффайзенбанк, американский Citybank, итальянский «Юникредит», венгерский OTP Bank и др.

 Не верьте слишком привлекательным предложениям

Будьте осторожны: очень часто банк, у которого есть финансовые трудности, повышает ставки, чтобы привлечь побольше вкладчиков.

Александра Краснова: Банкиры называют этот эффект «пылесосить рынок». Конечно, ставка сильно выше среднего по рынку не всегда означает, что у банка проблемы. Но это подозрительно. Сейчас крупнейшие банки в среднем предлагают открыть вклад под 8,64 %. То есть ставки от 10,5 % и выше — уже тревожный сигнал.

Очень активная реклама до этого не рекламировавшегося банка тоже может означать, что банк «включил пылесос». Если вы видите рекламу высоких ставок на каждой маршрутке, то стоит задуматься и изучить информацию о банке.

 Обращайте внимание на тревожные новости и ухудшения в работе банка

Иногда отзыву лицензии предшествует плохие новости, а также перебои в работе.

Александра Краснова: Мы уже обговорили, что отчетность не всегда отражает истинное положение дел. Но кое-что из нее понять можно. Например, если банк сильно убыточен или показывает убытки долгое время, это повод задуматься о его надежности. Особенно если у него нет сильного акционера. Обычно эта информация появляется в виде новостей в специализированных СМИ.

Косвенно на проблемы в банке может указывать и ухудшения в его работе: банк сокращает время работы офисов и количество самих офисов (интернет-сервисы при этом лучше не становятся), вводит неявные ограничения на пополнение вкладов. Например, пополнить вклад можно только в одном офисе. Или минимальная сумма пополнения резко увеличилась.

Обложка: jwohlfeilstock.adobe.com

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

На что живут уличные музыканты
На что живут уличные музыканты Украинский музыкант — о заработке на родине, в Москве и Берлине
На что живут уличные музыканты

На что живут уличные музыканты
Украинский музыкант — о заработке на родине, в Москве и Берлине

Сколько стоят новогодние подарки
Сколько стоят новогодние подарки Попытайтесь угадать цену снежного шара, свечки, записной книжки и других вещей, которые могут стать подарком на Новый год
Сколько стоят новогодние подарки

Сколько стоят новогодние подарки
Попытайтесь угадать цену снежного шара, свечки, записной книжки и других вещей, которые могут стать подарком на Новый год

Куда ехать на Новый год в последний момент?
Куда ехать на Новый год в последний момент? Тревел-блогеры объясняют, как и куда поехать на новогодние каникулы, если вы не подумали об этом заранее
Куда ехать на Новый год в последний момент?

Куда ехать на Новый год в последний момент?
Тревел-блогеры объясняют, как и куда поехать на новогодние каникулы, если вы не подумали об этом заранее

Как делать подарки
Как делать подарки Финансовый консультант, эксперт по этикету и психолог рассказывают, как правильно выбирать и покупать подарки
Как делать подарки

Как делать подарки
Финансовый консультант, эксперт по этикету и психолог рассказывают, как правильно выбирать и покупать подарки

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб

Как фрилансеру накопить на пенсию

Первая полоса

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права
Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам

Гуляем с Евгенией Воскобойниковой по Хамовникам
Говорим об иноагентах, доступной Москве и борьбе за свои права

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист
«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист
«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

«Веном 2»: Задиристый и забавный экшен с Томом Харди и Вуди Харрельсоном — у Венома появляется беспощадный антагонист

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Промо
Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб
Промо

Четыре способа добавить цвет в осенний гардероб

Как фрилансеру накопить на пенсию
Как фрилансеру накопить на пенсию
Как фрилансеру накопить на пенсию

Как фрилансеру накопить на пенсию

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца
«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

«Бритни против Спирса»: Как документальные фильмы и поддержка фанатов помогли певице избавиться от опеки отца

Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском
Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском
Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском

Ресторан AVA на Малой Бронной, «Fish Культура» на Новом Арбате, чикеттерия Giulietta, please, stop crying на Никитском

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство

В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?
В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?

В России впервые можно посмотреть «Сайнфелда» — любимый сериал авторов ваших любимых сериалов. Что нужно о нем знать?

«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»
«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности» Валерия Володина — о насилии, бездействии полиции и жизни в бегах
«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»

«От избиений и кибертравли меня защитил только ЕСПЧ, но я все еще в опасности»
Валерия Володина — о насилии, бездействии полиции и жизни в бегах

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы
«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Деликатный переезд»: Как научить грузчиков улыбаться и стать главной мувинговой компанией Москвы

«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином
«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином
«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином

«Титан» Жюлии Дюкурно: Боди-хоррор о серийной убийце — с кровью, потом и бензином

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре
Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке

Гуляем c Михаилом Зыгарем по Покровке
Говорим об исторических зданиях, пьющих классиках и новом театре

Гуляем с «Позорами» по Басманному району
Гуляем с «Позорами» по Басманному району Говорим о лучших репточках, пении вагиной и томском пиве
Гуляем с «Позорами» по Басманному району

Гуляем с «Позорами» по Басманному району
Говорим о лучших репточках, пении вагиной и томском пиве

Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна
Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна И можно ли это есть
Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна

Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна
И можно ли это есть

Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация
Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация

Что делать со старой мебелью: Самостоятельное декорирование или профессиональная реставрация

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»
«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

«В этой бессмыслице кроется бездна»: Shadowax о своем шоу «Кач»

Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»
Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики» Говорим о здоровом питании, панке и Comme Des Garçons
Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»

Гуляем с Алисой Йоффе вокруг «Электрозавода» и «Бумажной фабрики»
Говорим о здоровом питании, панке и Comme Des Garçons

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»

Подпишитесь на рассылку