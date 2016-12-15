Конец года — самое популярное время открытия вклада. Но выбрать надежный банк сложно, даже если вы ниндзя финансовой отчетности. Практика показывает, что Центральный банк может отозвать лицензию даже у внешне благополучных финансовых организаций. Аналитический центр «Сравни.ру» полгода исследовал разные показатели финансовых организаций, чтобы составить рейтинг надежности банков. А главный редактор сайта Александра Краснова написала для The Village инструкцию, как выбирать банк.

Комментарий Александра Краснова, главный редактор «Сравни.ру»

Инструкция Как выбирать банк? Шаг 1 Не верьте отчетам Шаг 2 Не придавайте большого значения размеру Шаг 3 Смотрите на акционеров Шаг 4 Не верьте слишком привлекательным предложениям Шаг 5 Обращайте внимание на тревожные новости и ухудшения в работе банка

Не верьте отчетам

Вдохновляющие цифры финансовой отчетности далеко не всегда означают, что дела у банка идут очень хорошо. Не раз даже внешне благополучные банки лишались лицензии.

Александра Краснова, главный редактор «Сравни.ру»: Помните — все врут. Ну ладно, не все. Но какой именно банк указывает недостоверные данные в отчетности, заранее никогда не известно. В истории российской банковской системы часто случалось так, что по официальной отчетности у банка все просто отлично, а после отзыва лицензии оказывалось, что в реальности у него огромная дыра в балансе.

Например, в сентябре 2016 года лицензии лишился крупный Военно-промышленный банк. Накануне отзыва его отчетность выглядела вполне прилично, но после того, как в банк пришли сотрудники ЦБ, оказалось, что из банка исчезли почти 30 миллиардов рублей.

Пока зачистка банков не закончена, стоит быть немного параноиком. Поэтому самый первый и важный совет — держите на вкладе только ту сумму, которая застрахована государством. Сейчас это 1,4 миллиона рублей с учетом процентов.

Не придавайте большого значения размеру

Крупные банки, входящие в топ-100 по активам, не всегда оказываются надежными, так что тут размер не имеет решающего значения. Скорее важны связи: у банком с государственным участием и у системообразующих банков проблем еще не наблюдалось.

Александра Краснова: Как показала практика, проблемы могут возникнуть и у маленького банка в регионах, и у большого банка, входящего в топ-50 по размеру активов. Например, осенью этого года большие трудности возникли у банка «Пересвет»: он перестал выдавать вклады, и Центральный банк назначил в него временную администрацию. Этот банк занимал 43-е место по размеру активов. Более того, одним из его владельцев является Русская православная церковь.

А вот связи с государством важны. Самыми надежными считаются банки с госучастием. Самые крупные из них — Сбербанк и его дочерние банки (Сетелем-банк, специализирующийся на выдаче розничных кредитов, и Денизбанк Москва), банки группы ВТБ (ВТБ, ВТБ24 и Почта-банк) и Газпромбанк. Также в относительной безопасности банки, которые государство признало системно значимыми.

Но и тут есть нюансы: если банком владеют региональные власти, то степень надежности чуть ниже. Например, Крайинвестбанк, принадлежавший властям Краснодарского края, пришлось отправить на процедуру финансового оздоровления.

Смотрите на акционеров

Еще один надежный акционер — иностранцы. В современной истории еще не было случаев, чтобы серьезные проблемы возникали у банка с иностранным участием.

Александра Краснова: Как говорится, если что, заграница нам поможет. Среди таких банков — Росбанк, которым владеет французская группа Societe Generale, австрийский Райффайзенбанк, американский Citybank, итальянский «Юникредит», венгерский OTP Bank и др.

Не верьте слишком привлекательным предложениям

Будьте осторожны: очень часто банк, у которого есть финансовые трудности, повышает ставки, чтобы привлечь побольше вкладчиков.

Александра Краснова: Банкиры называют этот эффект «пылесосить рынок». Конечно, ставка сильно выше среднего по рынку не всегда означает, что у банка проблемы. Но это подозрительно. Сейчас крупнейшие банки в среднем предлагают открыть вклад под 8,64 %. То есть ставки от 10,5 % и выше — уже тревожный сигнал.

Очень активная реклама до этого не рекламировавшегося банка тоже может означать, что банк «включил пылесос». Если вы видите рекламу высоких ставок на каждой маршрутке, то стоит задуматься и изучить информацию о банке.

Обращайте внимание на тревожные новости и ухудшения в работе банка

Иногда отзыву лицензии предшествует плохие новости, а также перебои в работе.

Александра Краснова: Мы уже обговорили, что отчетность не всегда отражает истинное положение дел. Но кое-что из нее понять можно. Например, если банк сильно убыточен или показывает убытки долгое время, это повод задуматься о его надежности. Особенно если у него нет сильного акционера. Обычно эта информация появляется в виде новостей в специализированных СМИ.

Косвенно на проблемы в банке может указывать и ухудшения в его работе: банк сокращает время работы офисов и количество самих офисов (интернет-сервисы при этом лучше не становятся), вводит неявные ограничения на пополнение вкладов. Например, пополнить вклад можно только в одном офисе. Или минимальная сумма пополнения резко увеличилась.

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