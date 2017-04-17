Международный валютный фонд пересмотрел прогноз экономического роста России в сторону улучшения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в фонде.

МВФ ожидает роста российской экономики на 1,4 % за 2017 год и еще на столько же — за 2018 год. Эти цифры заложены в новый прогнозно-аналитический доклад фонда, который должен быть официально опубликован во вторник, 18 апреля, в Вашингтоне.

Ранее МВФ прогнозировал увеличение ВВП России на 1,1 % в 2017 году и на 1,2 % в 2018 году. Показатели пересмотрели в связи с более высокими ценами на нефть.