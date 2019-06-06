3 333 доски для общественного центра в Свердловской области Основатель медового производства Cocco bello ищет средства для уральской деревни Малый Турыш
Основатель медового производства Cocco bello Гузель Санжапова продолжает строительство общественного центра в уральской деревне Малый Турыш. Как сообщили The Village представители бренда, ранее ими были собраны средства на фундамент и сейчас настала следующая стадия проекта — создание каркаса из бруса.
На каркас нужно 3 333 доски, каждую из которых может купить на Planeta за 750 рублей, помогая уральской деревне. В будущем центре будет пекарня, магазин, пространство для мастер-классов и туристический хаб, чтобы посетители деревни могли там расположиться.
Также можно предзаказать ароматное земляничное варенье, ягоды для которого собирают все жители округи. В этом году на Cocco bello ожидают около 300 сборщиков ягод, для многих из которых это единственная возможность заработать.
Краудфандинг будет длиться до 15 июля, поддержать проекта и узнать больше можно по ссылке.
Напомним, что Малый Турыш находится в 200 км от Екатеринбурга и является частью Свердловской области. Благодаря производству медовых продуктов Cocco bello деревня стала туристической точкой.
ИСТОЧНИК, фотографии: Planeta.ru