3 333 доски для общественного центра в Свердловской области

Основатель медового производства Cocco bello Гузель Санжапова продолжает строительство общественного центра в уральской деревне Малый Турыш. Как сообщили The Village представители бренда, ранее ими были собраны средства на фундамент и сейчас настала следующая стадия проекта — создание каркаса из бруса.

На каркас нужно 3 333 доски, каждую из которых может купить на Planeta за 750 рублей, помогая уральской деревне. В будущем центре будет пекарня, магазин, пространство для мастер-классов и туристический хаб, чтобы посетители деревни могли там расположиться.

Также можно предзаказать ароматное земляничное варенье, ягоды для которого собирают все жители округи. В этом году на Cocco bello ожидают около 300 сборщиков ягод, для многих из которых это единственная возможность заработать.