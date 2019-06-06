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Новости6 июня 2019

3 333 доски для общественного центра в Свердловской области Основатель медового производства Cocco bello ищет средства для уральской деревни Малый Турыш

3 333 доски для общественного центра в Свердловской области
РедакторАлексей Шахов

Основатель медового производства Cocco bello Гузель Санжапова продолжает строительство общественного центра в уральской деревне Малый Турыш. Как сообщили The Village представители бренда, ранее ими были собраны средства на фундамент и сейчас настала следующая стадия проекта — создание каркаса из бруса.

На каркас нужно 3 333 доски, каждую из которых может купить на Planeta за 750 рублей, помогая уральской деревне. В будущем центре будет пекарня, магазин, пространство для мастер-классов и туристический хаб, чтобы посетители деревни могли там расположиться.

Также можно предзаказать ароматное земляничное варенье, ягоды для которого собирают все жители округи. В этом году на Cocco bello ожидают около 300 сборщиков ягод, для многих из которых это единственная возможность заработать. 

Визуализация проекта
Те самые доски

Краудфандинг будет длиться до 15 июля, поддержать проекта и узнать больше можно по ссылке.

Напомним, что Малый Турыш находится в 200 км от Екатеринбурга и является частью Свердловской области. Благодаря производству медовых продуктов Cocco bello деревня стала туристической точкой.

ИСТОЧНИК, фотографии: Planeta.ru

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