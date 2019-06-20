Как часто из уральских компаний исчезают сотрудники

Служба исследований HeadHunter изучила явление гостинга («ghosting», от англ. «ghost» — призрак) в России. В опросе приняли участие 287 работодателей, в том числе из Екатеринбурга и Свердловской области.

Оказалось, что 90 % работодателей в своей практике хотя бы однажды сталкивались с ситуацией, когда сотрудники внезапно перестают появляться на работе и выходить на связь с компанией. Зачастую это происходит сразу после того, как человек дал согласие на предложение о работе.

58 % работодателей сталкивались с гостингом не более шести раз за всю практику, еще 11 % сталкивались с ним от семи до десяти раз. Чаще свидетелями этого явления становились лишь 36 % работодателей.

82 % работодателей уверены, что основная причина внезапного исчезновения — это отсутствие у соискателей решимости сказать напрямую, что их что-то не устраивает. По мнению 36 % случаи гостинга происходят, когда соискатели неожиданно находят более привлекательную работу. Высокий уровень стресса как одну из причин этого явления отметили 21 % работодателей. Также некоторые назвали среди возможных причин «безответственность», «внутренние комплексы», «инфантилизм современной молодёжи» и «низкую культуру делового общения».