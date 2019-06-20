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Новости20 июня 2019

Как часто из уральских компаний исчезают сотрудники Почти 90 % компаний Екатеринбурга и области хотя бы раз теряли рабочего

Как часто из уральских компаний исчезают сотрудники
РедакторАлексей Шахов

Служба исследований HeadHunter изучила явление гостинга («ghosting», от англ. «ghost» — призрак) в России. В опросе приняли участие 287 работодателей, в том числе из Екатеринбурга и Свердловской области.

Оказалось, что 90 % работодателей в своей практике хотя бы однажды сталкивались с ситуацией, когда сотрудники внезапно перестают появляться на работе и выходить на связь с компанией. Зачастую это происходит сразу после того, как человек дал согласие на предложение о работе.

58 % работодателей сталкивались с гостингом не более шести раз за всю практику, еще 11 % сталкивались с ним от семи до десяти раз. Чаще свидетелями этого явления становились лишь 36 % работодателей.

82 % работодателей уверены, что основная причина внезапного исчезновения — это отсутствие у соискателей решимости сказать напрямую, что их что-то не устраивает. По мнению 36 % случаи гостинга происходят, когда соискатели неожиданно находят более привлекательную работу. Высокий уровень стресса как одну из причин этого явления отметили 21 % работодателей. Также некоторые назвали среди возможных причин «безответственность», «внутренние комплексы», «инфантилизм современной молодёжи» и «низкую культуру делового общения».

В опросе также приведены истории работодателей о том, как сотрудники исчезали с работы:

  • «Был неприятный случай, когда продавец сама добивалась, чтобы её взяли на работу, её взяли, а затем она во время рабочего дня ушла в галстуке, бэйджике на улицу и не вернулась, на звонки больше не отвечала».
  • «Кандидат должен был выйти на работу в понедельник, но у него просто не завелась машина, и он решил, что не надо выходить».
  • «Девушка вышла на обучение в контактный центр: провела несколько часов, наблюдая за работой операторов. Попросила разрешить ей выйти на улицу покурить. Вышла без джинсовой куртки (дело было весной), и больше мы ее не видели. На звонки и смс больше не отвечала. Куртка больше года висела на вешалке, ожидая хозяйку, пока ее не забрала себе одна из сотрудниц».
  • «Один прораб после полугода работы вахтой на Ямале влюбился в местную девушку, они сели в лодку и уплыли на утренней зорьке. Через 1,5 месяца объявился и продолжил работу»

Источник: HeadHunter

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