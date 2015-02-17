Иногда человек очень хочет получить именно эту работу, читает миллион статей о том, как успешно проходить собеседования, наизусть учит историю компании, изучает профили потенциальных интервьюеров в Facebook и LinkedIn, поражает всех своими знаниями в профессии. Но после собеседования вместо оффера — тишина. Кандидат звонит в отдел HR, и девушка, которая раньше была так дружелюбна, сообщает на офисном английском: «Вы оверквалифайд для этой позиции». The Village узнал у рекрутера, что это означает на самом деле и можно ли как-то исправить ситуацию.

Вероника Никитина ведущий консультант хедхантинговой компании

«Агентство Контакт»

Слова о том, что вы «слишком хороши для этой позиции» не всегда стоит воспринимать буквально. В вежливом мире международных корпораций имидж работодателя настолько важен, что необходимость озвучить честную причину отказа уступает место желанию оставить позитивное впечатление у кандидата. Поэтому такая формулировка может означать, что вы просто не подошли, — личностно, по возрасту, внешне, по презентационным навыкам или ряду других причин. Однако в большинстве случаев этот ответ всё-таки используется по назначению, то есть в чём-то вы действительно сильно превосходите требования работодателя.

Почему компания не берёт более квалифицированного кандидата

Здесь есть ряд причин. Во-первых, вакансия в компании означает, что есть незакрытый блок работы, выполнять который некому или почти некому. У этого блока работы есть свои цели, свои ожидаемые результаты и своя компенсация.

И да, потенциально можно взять человека, который может идеально выполнить этот блок и ещё пять других таких же, но у такого решения есть нюансы:

Человек может оказаться более компетентным, чем его руководитель, что не позволит работать максимально эффективно. Кандидату, скорее всего, быстро станет скучно, так как он привык выполнять гораздо большие объёмы работы. Вскоре он может начать отвлекаться на другие дела в рабочее время либо просить больше работы, отвлекая руководителя и производя впечатление выскочки. И если в одних компаниях постоянная инициатива, активность и расширение обязанностей — часть корпоративной культуры, то в других компаниях (или в рамках отдельных позиций) нет возможности реализовывать потенциал сотрудников с такими потребностями. Высока вероятность, что уже через пару месяцев такой заскучавший сотрудник попросится в отпуск, на больничный, а потом принесёт заявление на увольнение. Рекрутеру или нанимающему руководителю трудно понять мотивацию соискателя, и часто возникает опасение, что человек приходит на короткое время «пересидеть», пока не найдёт что-то более интересное или высокооплачиваемое.

Таким образом, работодателю проще взять человека, квалификация которого максимально подходит под требования вакансии. Такой кандидат с большей вероятностью проведёт в компании долгое время и при этом будет чувствовать себя комфортно. Вряд ли такой человек будет уже через три месяца спрашивать, когда его повысят или можно ли ему заниматься не только своей работой, но и чужой.

Как не выглядеть «оверквалифайд»

Не всегда нужно подстраиваться под вакансию. Потому что если руководитель целенаправленно ищет исполнителя, который никогда не сможет сесть в его кресло, а вы инициативный и активный энтузиаст с массой своих идей, то вам будет тесно в рамках этой позиции, и конфликты с начальником станут частью вашей работы. С большой вероятностью это не сделает вас более эффективным сотрудником для компании, и вы не будете довольны своей профессиональной жизнью.

Но иногда вы действительно очень хотите именно эту работу, но вам говорят — оверквалифайд. Скорее всего, ваша проблема во время интервью — это неверная расстановка акцентов в рассказе о своём опыте работы и мотивации. Например, вы говорите о том, как были маркетологом в крупной международной компании с миллиардными бюджетами, а ещё вы привыкли делать масштабные проекты по запуску новых продуктов в России и по всей Европе. И всю эту прекрасную историю вы рассказываете на собеседовании в небольшой российской компании, директор которой сразу предупредил вас, что их целевая аудитория живёт исключительно в регионах и бюджетов практически нет: надо договариваться о маленьких бесплатных рекламных проектах в небольших розничных сетях.

У нанимающего менеджера может сложиться впечатление, что компания пока не доросла (и, возможно, не хочет дорастать) до такого специалиста, как вы. Ему даже страшно думать, сколько денег вы хотите, — какую бы цифру вы ни назвали, будет впечатление, что лучше поискать кого-то с меньшим опытом, но дешевле.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно чётко понять, какого специалиста ищут на эту позицию и какие навыки ему необходимы для выполнения своих задач. Подумайте, хотите ли вы этим заниматься, и вначале объясните себе, почему вы — именно тот самый человек, который сможет выполнить эти задачи и получить удовольствие от процесса. Вспомните, какой ваш опыт может доказать работодателю, что это действительно так.

При этом, возможно, придётся опустить некоторые факты из вашей биографии, которые противоречат доказательству вашей релевантности. Такую цену имеет смысл платить, если вы действительно хотите попасть именно на эту позицию.

Однако если вы бы хотели найти работу, где вас возьмут с учётом всего вашего профессионального багажа, а не только того, что «можно говорить», то имеет смысл рисковать, иногда получая отказы по причине излишней квалификации, чтобы в итоге найти работу мечты.