Звенигород — один из старейших городов Подмосковья, который в XIV веке стал центром Звенигородского княжества. Сейчас по склонам крепостного вала, окружавшего древнее городище, можно прогуляться в выходной. Потом можно зайти в монастырь, где молился еще Иван Грозный, попробовать местный квас, пообедать на террасе с видом на Москву-реку. Правда, цены в монастырской трапезной сопоставимы с московскими. Рассказываем, как посмотреть Звенигород, потратив не больше тысячи рублей.

Как доехать

Билет из Москвы и обратно: 322 РУБЛЯ Билет на автобус: 53 РУБЛЯ

Электрички в Звенигород идут с Белорусского вокзала, но можно сесть на нее и на другой станции — например, возле метро «Беговая», «Фили» или «Кунцево». Время в пути — 1 час 20 минут. Билет в одну сторону в автомате стоит 161 рубль.

Но вокзал находится довольно далеко от центра города, до него придется доехать на автобусе. Проезд стоит 53 рубля, обладатели подмосковной карты «Стрелка» могут заплатить всего 34 рубля.

Что посмотреть

Экскурсия по монастырю: 765 РУБЛЕЙ

Билет в историко-архитектурный музей: 280 РУБЛЕЙ

Выйдя из автобуса на Московской улице, можно продолжать путешествие пешком. Второй вариант — доехать сразу до Саввино-Сторожевского монастыря, посмотреть его, а потом вернуться в город, до которого нужно пройти пару километров. В самом Звенигороде есть несколько церквей, дом Антона Чехова, который работал здесь врачом, а также Городок — район, где раньше был деревянный кремль. Сейчас от него сохранились поросшие лесом земляные валы и Успенский собор конца XIV века.

В Саввино-Сторожевский монастырь приезжал еще Иван Грозный, а царь Алексей Михайлович сделал его своей загородной резиденцией — так в монастыре появились царские палаты. В 800 метрах от монастыря есть скит его основателя Саввы Сторожевского с купелью и источником. При желании воду можно набрать и возле стен монастыря, зачерпнув ее ведром из настоящего деревенского колодца.

Вход в монастырь бесплатный, но подняться на звонницу и крепостную стену можно только с экскурсией. Билеты у входа в монастырь продает местный историко-архитектурный музей. В кассе можно купить и просто входной билет на выставки, включая экспозицию в Царицыных палатах. Стоит учесть, что в местных храмах действует православный дресс-код: не пускают женщин в брюках, без платков и открытой одежде, а также мужчин в шортах и майках. Для тех, кто ему не соответствует, у входа в главный Рождество-Богородицкий собор стоит коробка с платками и фартуками.

Что попробовать

Сбитень, стакан: 50 рублей

Квас, 1,5 литра: 170 рублей

Монастырская выпечка: 50–120 рублей

Внутри и вокруг монастыря есть несколько точек, где можно купить еды. Небольшое кафе работает возле скита и у главных ворот — там можно пообедать с видом на реку и мощные монастырские стены. Внутри есть лавка, где продается местный сыр, квас и настойки. На втором этаже Провиантской башни тоже работает кафе. Цены примерно как в московской офисной столовой: к примеру, за гречку с овощами просят 110 рублей. Важная деталь: в монастыре принимают только наличные.

Если их недостаточно, лучше пообедать в Звенигороде. Выбор заведений в центре там большой. На центральной Московской улице много кафе, там же работает «Купчий двор» — небольшой рынок с несколькими ресторанчиками и сувенирными лавками. Но ничего особенного там нет: на летних верандах посетители пьют пиво, пока по соседству продают фо-бо. Вряд ли стоит оставлять деньги и в Музее русского десерта: это частный музей в старом двухэтажном доме на полдороги из центра к монастырю, за билет на экспозицию придется отдать 100 рублей, сладости вроде пряников стоят 200–300 рублей. Если хочется же пообедать очень плотно и недорого, сходите в столовую «Вятский край». Там примерно за 200 рублей можно взять второе с гарниром, облепиховый морс и блинчики.

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