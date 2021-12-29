«Я работаю в ТЮЗе»

Как отказалась от кино и московских театров

После окончания театрального института меня пригласили в Московский центральный детский театр. Я отправилась туда на 10 дней, чтобы посмотреть их репертуар, и не сказала об этом никому — даже своему учителю из ТЮЗа, который занимался мной с 16 лет и образовывал не только в сфере актерского мастерства, но и мотивировал читать книги, хорошо учиться. Если ТЮЗ — пример театра-семьи, где все дружелюбны и поддерживают друг друга, то в московском театре я на интуитивном уровне почувствовала странную атмосферу среди сотрудников и поняла, что не могу остаться здесь, а еще предать своего учителя. Поэтому отказалась от работы в Москве в пользу Свердловского ТЮЗа и никогда не жалела об этом. Через какое-то время мой учитель поблагодарил меня за то, что я его не предала — оказалось, он с самого начала знал, что я ездила в другой театр и думала над тем, чтобы в нем работать.

Я стала заслуженной артисткой в 27 лет — это очень рано для России, среди моего поколения был только один человек, который получил это звание в этом возрасте — это Сергей Бондарчук. Однажды меня позвали сниматься в кино, но директор ТЮЗа Ирина Петрова искренне попросила не уходить из театра, потому что на мне держался весь репертуар. Совмещать все оказалось невозможно, поэтому я осталась.

За все время я сыграла более 100 ролей

Однажды к нам приехал режиссер из Петербурга, чтобы ставить «Золушку», и я нашла в нем своего принца. Он остался в городе, и через год мы поженились. Затем ему предложили хорошую работу в Новосибирске и мы переехали туда. У меня были отличные роли и все хорошо устроилось в новом театре, но мне снилось, как я все еще выхожу на сцену ТЮЗа. Через несколько лет мы решили вернуться в Екатеринбург, и театр меня радостно принял — снова начались главные роли и спектакли.

Однажды и Николай Коляда написал для меня роль в пьесе и пригласил сыграть в его театре. Руководство ТЮЗа отнеслось к этому нормально, поэтому я согласилась, и у меня получилось сыграть в «Коляда-театре» весь репертуар, который никогда бы не смог быть в ТЮЗе — практически всего Гоголя.

За все время я сыграла более 100 ролей. Внук даже однажды спросил, знает ли меня весь город — дело в том, что очень часто на улице со мной здороваются люди, которые ходили в ТЮЗ и помнят меня из спектаклей. Однажды я гуляла в сквере около Оперного театра и встретила компанию немного пьяных мужчин, которым около 60 лет. Один из них начал очень эмоционально восклицать: «Вы же Воронцова! Я вырос на ваших спектаклях! „Нахаленка“ с вами смотрел раз двадцать». Затем он встал передо мной на колени и начал целовать руки.