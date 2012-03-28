Список столичных памятников пополнился новыми адресами: московские власти признали 15 зданий объектами культурного наследия, среди них Дом с кариатидами и Палаты Гурьевых, о которых The Village рассказывал в проекте «В зоне риска». Оба здания серьезно пострадали в середине нулевых: они горели и переделывались под офисы, получали охранный статус и лишались его по решению «сносной комиссии».

Дом с кариатидами в Печатниковом переулке, построенный вскоре после наполеоновского нашествия, последние годы пустовал и разрушался, хотя его интерьеры сохранились практически в первозданном виде. Затем дом незаконно перешёл в собственность инвестора, который решил превратить бывший особняк в офисный центр, — началась варварская реконструкция с разрушением внутренних стен и лепнины. Тогда активистам «Архнадзора» удалось остановить реставрацию, и дом снова опустел. Палаты Гурьевых — это дом в Потаповском переулке, в основе которого лежат купеческие палаты XVII века. В последующие столетия здание неоднократно перестраивали, а после революции устроили здесь коммунальные квартиры. В 1997 году здание получило статус выявленного объекта архитектурного наследия, но десять лет спустя здесь случился пожар, и дом охранного статуса лишили. В зоне риска: Дом с кариатидами в Печатниковом переулке В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке

Теперь после государственной историко-культурной экспертизы здания получили официальный статус памятников регионального значения. Утвердили и границы памятников, в которых запрещено капитальное строительство и снос. Помимо Палат Гурьевых и Дома с кариатидами, в списке оказались дом с рыцарем, усадьба Бахрушиных-Бардыгиных, городская усадьба А. В. Маркина, доходные дома в Нащокинском и Вознесенском переулках, захоронение членов семьи братьев Третьяковых на Даниловском кладбище и другие объекты.

Николай Переслегин, советник главы Москомнаследия: «В этом списке есть дома, которые находятся в нормальном состоянии, это в основном МИДовские особняки, которые занимают посольства. Большое спасибо коллегам из Министерства за то, что они сохранили эти дома в первозданном виде. Дом с кариатидами, Палаты Гурьевых и еще ряд домов относятся ко второй группе объектов, которые признали сегодня памятниками — с ними ситуация была совершенно иная, у каждого была своя печальная история. Это кровь, пот и слезы многих людей, воевавших за их спасение. Было огромное количество застройщиков, инвесторов, которые сопротивлялись сохранению этих памятников. Давление сохраняется и теперь — даже на первых лиц, принимающих решения. Поэтому, конечно, решение по каждому из домов было очень непростым».

Добавим, что недавно был принят механизм, который может привлечь добросовестных инвесторов к восстановлению полуразрушенных памятников. Сейчас инвестор, который взял объект культурного наследия в аренду и провел там научную реконструкцию, может претендовать на минимальную арендную плату — 1 рубль за квадратный метр в год. По словам главы Москомнаследия Александра Кибовского, бизнес проявляет интерес к такой схеме. Уже готовы первые объекты для сдачи в аренду, которые выставят на торги в ближайшее время. Это городская усадьба Морозовых и жилой дом Бакулиных на Николоямской улице, усадьба XVIII–XIX вв. архитектора К. Ф. Буссе в Подсосенском переулке. Теперь попасть в этот список смогут и Палаты Гурьевых, и прочие памятники, которые находятся в плачевном состоянии.