На заседании правительства градоначальник отметил, что десятки исторических зданий в Москве находятся в плачевном состоянии: у мэрии нет средств на их спасение, а потому рационально передать часть расходов инвесторам.

Согласно принятому постановлению, инвестор получает объект наследия «в неудовлетворительном состоянии» в аренду на 49 лет и начинает реставрационные работы, длительность которых ограничена пятью годами. Затянувшийся ремонт будет грозить штрафом в размере рыночной аренды за полгода, а нарушение условий аренды — расторжением контракта. При заключении договора частное лицо получает охранное обязательство, в котором указан перечень необходимых ремонтных работ. Пока идет реставрация, компания будет вносить стандартную арендную плату, но как только здание приведут в порядок, ставка снизится до одного рубля.

Глава департамента имущества Наталья Сергунина сообщила, что мэрия уже получила немало заявок на реставрацию. Перечень зданий, которые могут отдать инвесторам, сейчас составляет департамент имущества и Мосгорнаследие. Ранее сообщалось, что на территории Москвы находится 244 памятника архитектуры в аварийном состоянии, среди них

в Печатниковом переулке и

, о которых The Village рассказывал в рубрике «В зоне риска».