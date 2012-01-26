Памятники архитектуры отдадут за 1 рубль Столичные власти придумали, как спасти аварийные исторические здания: взяв на себя реставрацию, частные инвесторы смогут затем арендовать их по символической цене в 1 рубль за квадратный метр.
Правительство Москвы утвердило новую схему восстановления памятников архитектуры: теперь, оплатив реставрацию исторического здания, частная компания может арендовать его по минимальной ставке 1 рубль за квадратный метр в год. Об утверждении нового порядка вчера сообщил мэр Собянин.
На заседании правительства градоначальник отметил, что десятки исторических зданий в Москве находятся в плачевном состоянии: у мэрии нет средств на их спасение, а потому рационально передать часть расходов инвесторам.
Согласно принятому постановлению, инвестор получает объект наследия «в неудовлетворительном состоянии» в аренду на 49 лет и начинает реставрационные работы, длительность которых ограничена пятью годами. Затянувшийся ремонт будет грозить штрафом в размере рыночной аренды за полгода, а нарушение условий аренды — расторжением контракта. При заключении договора частное лицо получает охранное обязательство, в котором указан перечень необходимых ремонтных работ. Пока идет реставрация, компания будет вносить стандартную арендную плату, но как только здание приведут в порядок, ставка снизится до одного рубля.Глава департамента имущества Наталья Сергунина сообщила, что мэрия уже получила немало заявок на реставрацию. Перечень зданий, которые могут отдать инвесторам, сейчас составляет департамент имущества и Мосгорнаследие. Ранее сообщалось, что на территории Москвы находится 244 памятника архитектуры в аварийном состоянии, среди них Дом с кариатидами в Печатниковом переулке и палаты купцов Гурьевых, о которых The Village рассказывал в рубрике «В зоне риска».
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По данным движения «Архнадзор», список необходимо дополнить Домом с атлантами на Солянке, а также домом Казакова на углу Большого и Малого Златоустьинских переулков. В «Архнадзоре» уверены, что введение подобной практики может стать настоящим прорывом в деле сохранения наследия. Главное, чтобы город следил за выполнением реставрационных работ.
Комментарии
Насколько я понимаю, это давняя европейская практика
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