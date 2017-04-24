Москомархитектура согласовала проект ледового дворца площадью более 6 тысяч квадратных метров в Солнцеве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Двухэтажное здание построят в футуристическом стиле — с 3D-фасадом в форме морской волны. Волнообразное полотно изготовят из множества металлических ламелей. Разные по форме и величине, они будут создавать иллюзию трехмерного пространства.

Фото: mos.ru Фото: mos.ru

3D-конструкция накроет второй и частично первый этажи здания. Кроме того, она будет защищать ледовый дворец от прямого попадания солнечных лучей.