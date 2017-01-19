Минувшей ночью в России прошли традиционные крещенские купания. Только в одной Москве 59 прорубей и 10 купелей оборудовали для верующих лестницами спуска в воду, мостиками и теплыми раздевалками. По данным МЧС, места купаний посетили более 140 тысяч горожан. Правда, не все из них решились окунуться. Тех же, кто оказался смелее и все же вошел в воду, встречали горячими блинами и чаем.

The Village заглянул в Instagram и посмотрел, какие фотографии публикуют россияне с крещенских купаний.

#крещение#крещение2017#крещенскиеморозы❄️#тигрвомне#харикришнаэврибади Пусть крещенские морозы освящают Ваши грёзы, Ангела дыханье пусть прогоняет Вашу грусть, пусть крещенская вода даст здоровья на года! 😉✌🏻 Фото опубликовано Lorik (@lola_fass) Янв 19 2017 в 12:23 PST

#крещение #крещение2017 #покровскоестрешнево #pokrovskoestreshnevo_park #pokrovskoestreshnevo Фото опубликовано Mykolas Šertvytis (@mykolas_ser) Янв 19 2017 в 12:38 PST

С праздником #крещение #силателасиладуха Фото опубликовано Павел (@pavelanatoljevi4) Янв 19 2017 в 12:38 PST

Мамочка#умничка#😘😘😘😘 Фото опубликовано Ксения Копп (@koppkseniia) Янв 19 2017 в 12:33 PST

#крещенскиекупания #крещение Фото опубликовано Виктория (@viktoriaorcueva) Янв 19 2017 в 12:33 PST

С крещением друзья.#крещение Фото опубликовано 🌼Кристина🌼 (@kristi_simur) Янв 19 2017 в 12:34 PST

Всем доброго времени суток ,друзья! С Праздником всех!!! Дай Бог каждому всего самого доброго!!! #рожденныепобеждать#волчьястая_brn#крещение#добро#силовыевидыспорта#спасибо Фото опубликовано Станислав (@sergeev_stanislav_95) Янв 19 2017 в 12:35 PST

Один удачный кадр 😀😀😀😀😀👍🏼✌🏽️. #набережная #крещение #ярославль #прорубь Фото опубликовано Евгений (@bosskolodin) Янв 19 2017 в 12:36 PST

Всех православных христиан с КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!!! #крещение#спраздником#христиане Фото опубликовано Лелечка Майорова (@_mom_of_three_sons) Янв 19 2017 в 12:29 PST

Обложка: Катя Балабан