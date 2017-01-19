Крещенские купания в снимках Instagram Ледяные кресты, купели и красная икра с водкой — The Village изучил снимки россиян с крещенских купаний
Минувшей ночью в России прошли традиционные крещенские купания. Только в одной Москве 59 прорубей и 10 купелей оборудовали для верующих лестницами спуска в воду, мостиками и теплыми раздевалками. По данным МЧС, места купаний посетили более 140 тысяч горожан. Правда, не все из них решились окунуться. Тех же, кто оказался смелее и все же вошел в воду, встречали горячими блинами и чаем.
The Village заглянул в Instagram и посмотрел, какие фотографии публикуют россияне с крещенских купаний.
Говорят, что в жизни нужно все попробовать. Однажды я пробовала быть смелой!!! Однажды я получила этот опыт!!! Я знаю, что не холодно! Я знаю что сложнее всего одеться и раздеться! Я знаю, как разливается после погружения тепло в теле.... сначала где-то глубоко в середине, потом все больше и больше.... пока не доходит до кожи... тогда чувствую приятное покалывания и прилив энергии! Такой мощный, что кажется можешь управлять вселенной! И этой энергии хватает не на один день.... Это здорово!!! Но что-то я в этом году не решилась... Не собрала команду))) Но могу рекомендовать всем, кто ищет волшебный пендель!!! Даже если кажется, что не моё))) Это нужно попробовать!!! Сегодня тот самый день!!! #марафон100дней #день18 #крещение #прорубь
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 19 января 2017 г. «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских». Библия. Новый Завет. От Марка святое Благовествование (Евангелие от Марка). «... 9. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. 10. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. 11. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение...» #саратовскаяобласть #петровскийрайон #петровск #святоебогоявление #крещение #крещениегосподне #крещение2017 #19января2017 #рпц #московскийпатриархат #саратовскаямитрополия #петровскоеблагочиние #благочинныйсергий #иерейсергейпротасов #протасовсергий #иордань #рекамедведица
Кто то поддаётся массовой истерии , кто то религиозным соображениям , кто то это привык делать и знает что это полезно для здоровья !!! Важно всегда одно, то что у тебя в голове и какие команды мозг даёт телу, считывая твои мысли 😉👌#всезависитотнассамих #мыслипродуктивно #мыслипозитивно #чащеулыбайся #закаляйся #хабаровск #крещение #россия
🕊С Господним Крещением поздравляю ! Божьей Благодати и любви всем православным ! . . . #крещение #тервеничи #покровскийтервеническиймонастырь #великийпраздник# #nl_int#бизнес#деньги#доход#питер#москва#гатчина #выборг #рига#красноесело#spb# #петрозаводск #новосибирск #уфа #казань#казахстан#владивосток#Екатеринбург#сочи#краснодар#челябинск#астрахань#красноярск#kozachenkoteam#прокачкасKAIFом##safonovateam🎯
Всех Православных христиан с праздником Крещение Господне Просветления ума,тела и духа. Спокойствия в душе,мира в семье и сердце.Старайтесь хотя бы в святые праздники меньше грешить:злословить,ругаться,завидовать...ну и конечно тем,для кого праздник еще один повод выпить,не надо осквернять святой праздник,проведите его с семьей трезво и дай Бог вы почувствуете,что радость не в алкоголе, а в единстве и любви семьи. Это главное в нашей жизни. #крещение #праздник #тренер #мма #грепплинг #владимирдубогрей #бойцы #честьисила #живитрезво
Каждый год 19 января внутри меня борется две Юли. Одна сумасшедшая адреналинщица хочет купаться в проруби ❄️🏊🏻♀️❄️ Ей вот надо прямо с головой в ледяную воду, и чтобы был холод, и чтобы дыхание спёрло, и чтобы потом трясущимися ногами и стуча зубами бежать и думать, что я ненормальная, зачем подписалась на это 😂😂😂 . Одна Юля-цветочек. 🌺 Она не хочет вообще всего этого. Она боится холода и любит тепло, и поэтому переехала из Сибири в Краснодар. И она с опаской поглядывают на адреналинщицу, и каждый год молится, чтобы я прислушалась к ней и голосу разума и сидела на попе ровно 😂😂😂 . В общем, с Крещением вас всех! 💦💦💦Будьте здоровы! #крещение#купание#холод#зима2017
Впервые в истории существования моего инстаграм,я буду постить фото не по теме)))) Друзья, в течении 7ми лет окунаясь в прорубь, чувствую себя заново рождённым) И глупо было бы не отметить этот день) P.s прости меня фитнес) завтра мы снова друзья) #крещение #крещениемосква #крещениевмоскве #праздник
Обложка: Катя Балабан
Комментарии
В саму крещенскую ночь не погружался - народу очень много, половина бухих,орут че то, очереди в прорубь минут на 25-30. Вчера с друзьями-футболистами собрались вчетвером, поехали и спокойно в 22:30 окунулись, без всей этой мишуры непонятной. Налили чайку с медом и пошли потихоньку к машине через Филевский парк - тихо, спокойно, блаженно. :)
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