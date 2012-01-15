Цифры недели: Новогодние каникулы 8 тысяч человек встретили Новый год на коньках, 650 тысяч бесплатно посетили музеи, а 32 человека пострадали от пиротехники — The Village выяснил, как прошли праздники в городе.
НОВЫЙ ГОД
Около 200 человек приняли участие в несанкционированном митинге на Триумфальной площади вечером 31 декабря. 60 человек задержано, в том числе Эдуард Лимонов.
100 000 кубических метров снега убрали коммунальщики с улиц Москвы в новогоднюю ночь, было задействовано 5 000 уборщиков и 8 000 единиц техники.
300 000 человек встречали Новый год на улице, из них 75 000 были в центре.
40 000 побывали в новогоднюю ночь в парке Горького, 8 000 катались на катке.
Порядок на улицах обеспечивали 35 000 полицейских и дружинников.
КАНИКУЛЫ
1 000 000 человек обслужил аэропорт Шереметьево с 25 декабря по 10 января.
4 200 человек получили травмы на улице и обратились к медикам.
Комментарии
10 человек сильнее чем 1 полицейский
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