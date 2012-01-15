НОВЫЙ ГОД





Около 200 человек приняли участие в несанкционированном митинге на Триумфальной площади вечером 31 декабря. 60 человек задержано, в том числе Эдуард Лимонов.













100 000 кубических метров снега убрали коммунальщики с улиц Москвы в новогоднюю ночь, было задействовано 5 000 уборщиков и 8 000 единиц техники.

300 000 человек встречали Новый год на улице, из них 75 000 были в центре.

40 000 побывали в новогоднюю ночь в парке Горького, 8 000 катались на катке.

Порядок на улицах обеспечивали 35 000 полицейских и дружинников.

КАНИКУЛЫ





1 000 000 человек обслужил аэропорт Шереметьево с 25 декабря по 10 января.













4 200 человек получили травмы на улице и обратились к медикам.