На ВВЦ открывается ретрокаток Завтра на центральной площади ВВЦ начнет работу каток, стилизованный под советские времена, с буфетом «Дружба народов» и выставкой старых фотографий.
На территории ВВЦ залили каток площадью 4 500 кв. метров, стилизованный под СССР. Называется он «Тот самый каток ВДНХ» и по духу вполне соответствует месту, как будто застрявшему в далеком прошлом. Площадка с натуральным льдом расположена между главным входом и павильоном «Центральный».
Здесь будут крутить песни советской эстрады, а в буфете с ностальгическим названием «Дружба народов» — продавать столовские булочки и пирожки. Правда, в советской закусочной собираются наливать термочай — специальная бутылка, в которую налит напиток, сохраняет тепло, и пролить из нее жидкость невозможно, поэтому чай можно брать с собой на лед.
Всё время работы катка в «Дружбе народов» будет проходить выставка старых фотографий катков на ВДНХ — можно взглянуть, как одевались люди в 1960-е годы и позже. Также на территории построили теплые раздевалки и пункты проката коньков. Цены на катке вполне демократичные: в будни вход стоит 150 рублей, в выходные — 200 рублей. Детей до семи лет в сопровождении взрослых пускают бесплатно, а для школьников, студентов и пенсионеров предусмотрены скидки.
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Каток «Тот самый каток ВДНХ»
Всероссийский выставочный центр
Проспект мира, 119
Цена: 150–200 рублей
Часы работы: будни — 16:00–23:00, выходные — 10:00–23:00
Комментарии
полный отстой! лёд был таким ужасным, что хотелось сразу же развернутся и уйти. тем более ТАКОЙ лёд не стоит 200 рублей(дело даже не в деньгах). на такой каток и бесплатно то зайти - подумаешь несколько раз. Попав на лёд, чётко осознаешь, что попал на стиральную доску. ехать невозможно. однако, радует раздевалка и вполне себе сносная еда и глинтвейн.
Если вас не пугает музыка Пугачевой в годы цветущей молодости и господин Леонтьев - велкам.
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