Здесь будут крутить песни советской эстрады, а в буфете с ностальгическим названием «Дружба народов» — продавать столовские булочки и пирожки. Правда, в советской закусочной собираются наливать термочай — специальная бутылка, в которую налит напиток, сохраняет тепло, и пролить из нее жидкость невозможно, поэтому чай можно брать с собой на лед.

Всё время работы катка в «Дружбе народов» будет проходить выставка старых фотографий катков на ВДНХ — можно взглянуть, как одевались люди в 1960-е годы и позже. Также на территории построили теплые раздевалки и пункты проката коньков. Цены на катке вполне демократичные: в будни вход стоит 150 рублей, в выходные — 200 рублей. Детей до семи лет в сопровождении взрослых пускают бесплатно, а для школьников, студентов и пенсионеров предусмотрены скидки.

