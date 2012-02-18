По официальным данным, бюджет Москвы на этот год составляет 1 458 800 000 000 рублей, то есть почти 51 миллиард долларов. И в ближайшие два года эта сумма будет только расти. Больше среди мировых мегаполисов тратит Нью-Йорк и Шанхай, у остальных же бюджет существенно меньше. The Village подсчитал, сколько километров велодорожек и храмов Христа Спасителя можно построить на эти деньги, и сколько получил бы каждый москвич, если просто отдать их на руки.