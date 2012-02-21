Как заявил Александр Шумский, в столице не хватает пешеходных зон, а если перекрыть на выходные только Тверскую, к транспортному коллапсу это не приведет. Для начала Шумский предлагает запретить въезд по воскресеньям с 10 утра до 10 вечера на отрезке от Бульварного кольца до Моховой улицы. Если эксперимент будет удачным, то пешеходной улица станет и по субботам. В пример Шумский привел киевский Крещатик, который каждые выходные становится главным местом прогулок.

В субботу и воскресенье, по мнению Шумского, движение по Тверской не такое активное, а водители хорошо знают пути объезда, поэтому перекрытие магистрали не причинит особых неудобств. Чиновник также рассказал, что сейчас в мэрии разрабатывают программу перевода части улиц в центре Москвы на пешеходный режим: кроме того, что автомобилям хотят запретить въезд на несколько набережных, Шумский предлагает оставить пешеходам улицу Кузнецкий Мост.

Напомним, что ранее столичные власти хотели запретить проезд автомобилей по Маросейке, Покровке, Ильинке, Пятницкой и Болотной улицам. Пешеходными должны были стать также Кадашевская, Якиманская и Крымская набережные. Таким образом власти собираются создать большую пешеходную зону. Сегодня в центре Москвы полностью пешеходными считаются лишь Старый Арбат, Школьная улицы, Столешников и Камергерский переулки.