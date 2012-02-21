Тверскую улицу предлагают сделать пешеходной Столичные власти обсуждают идею закрывать по выходным для автомобилей центральную улицу города, как это делается, например, на киевском Крещатике.
Глава Московского центра борьбы с пробками Александр Шумский предложил властям ограничить по выходным движение автомобилей по Тверской улице. Первый заместитель мэра Петр Бирюков эту инициативу поддержал, уточнив, что сейчас её обсуждают в столичной мэрии, сообщает газета «Коммерсант».
Как заявил Александр Шумский, в столице не хватает пешеходных зон, а если перекрыть на выходные только Тверскую, к транспортному коллапсу это не приведет. Для начала Шумский предлагает запретить въезд по воскресеньям с 10 утра до 10 вечера на отрезке от Бульварного кольца до Моховой улицы. Если эксперимент будет удачным, то пешеходной улица станет и по субботам. В пример Шумский привел киевский Крещатик, который каждые выходные становится главным местом прогулок.
В субботу и воскресенье, по мнению Шумского, движение по Тверской не такое активное, а водители хорошо знают пути объезда, поэтому перекрытие магистрали не причинит особых неудобств. Чиновник также рассказал, что сейчас в мэрии разрабатывают программу перевода части улиц в центре Москвы на пешеходный режим: кроме того, что автомобилям хотят запретить въезд на несколько набережных, Шумский предлагает оставить пешеходам улицу Кузнецкий Мост.
Напомним, что ранее столичные власти хотели запретить проезд автомобилей по Маросейке, Покровке, Ильинке, Пятницкой и Болотной улицам. Пешеходными должны были стать также Кадашевская, Якиманская и Крымская набережные. Таким образом власти собираются создать большую пешеходную зону. Сегодня в центре Москвы полностью пешеходными считаются лишь Старый Арбат, Школьная улицы, Столешников и Камергерский переулки.
Набережные от Балчуга до Лужников могут сделать пешеходными
Велодорожки свяжут соседние районы Москвы
На тротуарах Тверской улицы разрешили парковку
Комментарии
А Вы гуляли там в будни? там, несмотря на точто они "закрытые" полно машин, особенно на Кузнецком мосту, и кирпич есть , вот только машины всеравно там как по обычной улице едут
Тэги
Прочее