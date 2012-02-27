«Лужники» и «Олимпийский» начали издавать свой журнал В Москве вышел первый номер бесплатного журнала «Большие арены», который будет рассказывать о том, что происходит на главных спортивных площадках столицы.
Спортивные комплексы «Лужники» и «Олимпийский», которые по совместительству являются концертными залами, запустили ежемесячный журнал под названием «Большие арены». Первый номер вышел 24 февраля.
Издание будет рассказывать о спортивных и развлекательных мероприятиях, которые проходят на площадках, а также освещать социальные темы. Тираж первого номера всего 5 тысяч экземпляров, но в скором будущем его планируют увеличить до 100 тысяч и постепенно перевести на самоокупаемость за счет рекламы, что большая редкость для таких корпоративных изданий.
Журналом занимаются отделы коммуникаций и связей с общественностью обоих спорткомплексов, а также компания «Фабрика журналов», специализирующаяся на выпуске корпоративных изданий.
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В первом выпуске большинство материалов посвящены концертам, представлениям и другим культурным мероприятиям, проходящим на стадионах, однако редакция собирается наблюдать за тем, что больше понравится читателям, и развивать эти темы. В двенадцатистраничном номере «Больших арен» можно найти материалы о том, какой концерт посетители «Олимпийского» считают лучшим, информацию о катках и бассейнах на стадионах, а также колонку врача и советы, как справиться с зимней усталостью. Кроме того, в издании есть расписание всех ближайших мероприятий в комплексах на месяц.
Юлия Фалькевич, шеф-редактор журнала «Большие арены»: «Эксперты считают, что аудитория нашего журнала слишком размытая и большинство людей бывают в спорткомплексах по одному разу, однако я с этим не согласна. Например, в „Олимпийском“ мы проводили опрос, и выяснилось, что большинство посетителей бывают здесь в среднем четыре раза в год — на концертах и спортивных мероприятиях. Кроме того, не стоит забывать о постоянной аудитории, о людях, которые ходят сюда в спортивные секции, бассейны и так далее».
Комментарии
Дорогие потенциальные читатели! Мы прислушиваемся ко ВСЕМ вашим пожеланиям и предложениям. А найти журнал можно на данный момент в Лужниках и в Олимпийском (на мероприятиях, которые там проходят, а также на сооружениях, где занимаются спортом, кафешках, и пр.). Надеемся, что географию журнала будем расширять. И вы нам в этом поможете!
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