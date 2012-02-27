Спортивные комплексы «Лужники» и «Олимпийский», которые по совместительству являются концертными залами, запустили ежемесячный журнал под названием «Большие арены». Первый номер вышел 24 февраля.

Издание будет рассказывать о спортивных и развлекательных мероприятиях, которые проходят на площадках, а также освещать социальные темы. Тираж первого номера всего 5 тысяч экземпляров, но в скором будущем его планируют увеличить до 100 тысяч и постепенно перевести на самоокупаемость за счет рекламы, что большая редкость для таких корпоративных изданий.

Журналом занимаются отделы коммуникаций и связей с общественностью обоих спорткомплексов, а также компания «Фабрика журналов», специализирующаяся на выпуске корпоративных изданий.