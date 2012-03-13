Например, Собянин обещал, что к первому апреля во всех столичных подъездах заработают камеры видеонаблюдения, к июню откроется Алабяно-Балтийский тоннель, а в июле все московские клиники станут «как европейские». В остальном же обещания градоначальника имеют долгосрочный характер — до 2015–2016 годов. Пока по числу обещаний его «переплюнул» только премьер-министр Путин: на его счету 17 штук, впрочем, некоторые он уже выполнил.

Следом за Собяниным идут первый заммэра Петр Бирюков и глава департамента транспорта Николай Лямов. У каждого по три обещания. Бирюков, например, до конца года должен установить освещение на всех детских и спортивных площадках и отремонтировать 2000 жилых домов. Также заммэра в начале января пообещал выплатить компенсации пострадавшим от взрыва в ресторане Il Pittore — это обещание он уже выполнил. А вот Лямов по крайней мере одно обещание уже провалил: по выделенным полосам на выходных пока так и не разрешили ездить всем водителям.

Остальные городские чиновники более скромны на словах. Скажем, Владимир Черников, руководитель столичного департамента СМИ и рекламы, обещал, что до конца марта в пределах Третьего кольца демонтируют все рекламные панели — успеют или нет, узнаем через несколько недель. На сайте можно также найти обещания главы метрополитена Ивана Беседина, заммэра Марата Хуснулина, главы департамента культуры Сергея Капкова.