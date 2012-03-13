Обещания чиновников отслеживают в интернете Как чиновники выполняют или не выполняют данные обещания, теперь можно отследить на специально созданном сайте «Обещания.Ру» — среди московских чиновников лидирует Сергей Собянин.
В интернете заработал сайт «Обещания», где можно отслеживать обещания чиновников и просто известных людей. Рекордсменом среди московских властей стал мэр Сергей Собянин, который за полтора года работы дал 15 обещаний — и это только те, что уже успели внести в список. Срок большинства из них не истек, но наступит вот-вот.
Например, Собянин обещал, что к первому апреля во всех столичных подъездах заработают камеры видеонаблюдения, к июню откроется Алабяно-Балтийский тоннель, а в июле все московские клиники станут «как европейские». В остальном же обещания градоначальника имеют долгосрочный характер — до 2015–2016 годов. Пока по числу обещаний его «переплюнул» только премьер-министр Путин: на его счету 17 штук, впрочем, некоторые он уже выполнил.
Следом за Собяниным идут первый заммэра Петр Бирюков и глава департамента транспорта Николай Лямов. У каждого по три обещания. Бирюков, например, до конца года должен установить освещение на всех детских и спортивных площадках и отремонтировать 2000 жилых домов. Также заммэра в начале января пообещал выплатить компенсации пострадавшим от взрыва в ресторане Il Pittore — это обещание он уже выполнил. А вот Лямов по крайней мере одно обещание уже провалил: по выделенным полосам на выходных пока так и не разрешили ездить всем водителям.
Остальные городские чиновники более скромны на словах. Скажем, Владимир Черников, руководитель столичного департамента СМИ и рекламы, обещал, что до конца марта в пределах Третьего кольца демонтируют все рекламные панели — успеют или нет, узнаем через несколько недель. На сайте можно также найти обещания главы метрополитена Ивана Беседина, заммэра Марата Хуснулина, главы департамента культуры Сергея Капкова.
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Найти любого чиновника или публичного человека можно по имени, региону, дате и ключевым словам. Есть вкладки «Новые», «Просроченные», «Срок!» и «Популярные». Под каждым обещанием отмечена шкала, до какого момента оно должно быть исполнено. Если человек не выполняет его в срок, лента загорается красным. А если отказывается от него вовсе, то серым.
Помимо обещаний на сервисе можно добавлять и отслеживать прогнозы. Так, слова футболиста Данни о том, что «„Зенит“ пройдет „Бенфику“ в Лиге Чемпионов», не оправдались. А вот сбудется ли прогноз режиссера Павла Чухрая о том, что «Россию ждут развал экономики и кровавые бунты», узнаем только в 2014 году. Добавлять обещания и прогнозы может любой зарегистрированный пользователь.
Комментарии
Какой-то проправительственный сайт. У ВВП и Собяши нет ни одного не сдержанного обещания? Чё, серьёзно?
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