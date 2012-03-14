В Москве открывают Microsoft University Сотрудники Microsoft и приглашенные эксперты будут проводить бесплатные лекции по созданию собственного бизнеса, маркетингу и продажам.
С 22 марта по 31 мая в Москве пройдет девять открытых лекций нового образовательного проекта Microsoft University — а уже с сентября они станут постоянными. Сотрудники компани и приглашенные эксперты будут объяснять студентам, чем они хотят заниматься в будущем и каких знаний им для этого не хватает. Лекции посвящены рекламе и маркетингу, стартапам в сети и продажам.
Встречи будут проходить на разных площадках Москвы: в центре современного дизайна MOD, офисе Microsoft и в лектории Политехнического музея. Видеозаписи и все материалы лекций также будут выложены на сайте, чтобы дать доступ всем желающим.
Перед студентами выступят управляющий директор Фонда посевного финансирования Microsoft в России Гайдар Магдануров, директор по маркетингу Олеся Голуб, руководитель отдела по продвижению операционных систем Мария Мелкова, координатор академических программ Дмитрий Сошников и другие.
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Организаторы также обещают выступления приглашенных экспертов, например, генерального директора компании «Организация времени» Глеба Архангельского, специализирующегося на тайм-менеджменте, и Алексея Смирнова, эксперта по ведению переговоров и главы компании «Peak Point».
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