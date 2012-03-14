С 22 марта по 31 мая в Москве пройдет девять открытых лекций нового образовательного проекта Microsoft University — а уже с сентября они станут постоянными. Сотрудники компани и приглашенные эксперты будут объяснять студентам, чем они хотят заниматься в будущем и каких знаний им для этого не хватает. Лекции посвящены рекламе и маркетингу, стартапам в сети и продажам.

Встречи будут проходить на разных площадках Москвы: в центре современного дизайна MOD, офисе Microsoft и в лектории Политехнического музея. Видеозаписи и все материалы лекций также будут выложены на сайте, чтобы дать доступ всем желающим.

Перед студентами выступят управляющий директор Фонда посевного финансирования Microsoft в России Гайдар Магдануров, директор по маркетингу Олеся Голуб, руководитель отдела по продвижению операционных систем Мария Мелкова, координатор академических программ Дмитрий Сошников и другие.