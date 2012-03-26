Практически сразу после воцарения советской власти Москва стала превращаться в гигантское мемориальное кладбище. По замыслу Ленина названия улиц и площадей должны были стать частью глобального плана революционной пропаганды. Так на карте столицы появились площадь Революции, Коммунистические улицы, Безбожный переулок, Рабочая улица и так далее. Не были забыты и видные деятели компартии — улицу Рогожской заставы в 1919 году переименовали в заставу Ильича, а Золоторожская улица получила имя Бухарина. Чем дальше, тем больше менялся топонимический ландшафт Москвы, пополняясь именами героев гражданской войны, умерших «старых большевиков» и деятелей культуры и искусства. Некоторые названия искусно маскировались под нейтральные — взять хотя бы Самокатную улицу. Логично предположить, что когда-то на ней делали неведомые самокаты. Но нет, на самом деле улицу назвали в честь погибших солдат самокатного запасного батальона, сражавшихся за советскую власть. Всерьез заняться топонимикой властям пришлось в 60-е годы, когда границы Москвы были официально расширены до МКАД и к столице присоединили сразу десятки подмосковных городков и поселков, названия улиц в которых часто повторялись. Если бы всё осталось как есть, наступил бы полный хаос. Именно тогда возникла знакомая каждому москвичу географическая система наименования: на севере находятся Беломорская, Петрозаводская и Череповецкая улицы; на юге — Симферопольский и Новочеркасский бульвары; на западе — Беловежская и Нежинская улицы. Тогда же приняли решение группировать улицы, названные в честь выдающихся людей или событий. Это тоже упрощало ориентирование на местности: если вам нужна улица, название которой как-то связано с войной 1812 года, значит надо ехать в район Кутузовского проспекта; если улица носит имя какого-нибудь маршала или генерала, то в первую очередь ее стоит искать в окрестностях метро «Октябрьское поле» и «Щукинская»; большая часть космических топонимов собрана в районе ВДНХ.



В Москве были улицы Ленина, Кирова, Горького, даже Сталина, очень недолгое время просуществовала улица Брежнева, но не было ни одной улицы Хрущева. Самая длинная улица Москвы — МКАД, ее длина составляет 109 км. А самая длинная прямая улица — Варшавское шоссе, 21 км. Самая широкая улица города — Ленинский проспект, его ширина колеблется от 108 до 120 м.