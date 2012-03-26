Адресная помощь: Как называют улицы Москвы The Village попросил краеведа Марию Бахареву объяснить, почему московские улицы называют так, а не иначе, откуда взялся Безбожный переулок и как в Южном Бутове прописался Ахмат Кадыров.
В современной Москве более трех тысяч улиц, а после расширения города их количество вырастет еще примерно на тысячу. Сегодня улицы называют и переименовывают в честь политических деятелей или громких событий: они являются частью государственной пропаганды и государственной политики, но так было не всегда. Первая улица, названная в честь политической фигуры, появилась в Москве только в конце XIX века, а переименование когда-то было экстраординарным событием и требовало личного указа царя. По просьбе The Village Мария Бахарева разобралась в законе «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы» и изучила подход к наименованию в разные периоды истории и сейчас.
ДО РЕВОЛЮЦИИ
Как и во всех древних городах, названия улиц в Москве складывались по историко-географическому принципу. И проблем с тем, как назвать улицу, не существовало. На месте кожевенной слободы появлялась Кожевническая набережная, через бывшую ямщицкую слободу пролегли Ямские улицы. Там, где жили представители сопредельных государств, выросли улицы и переулки Хохловские, Армянские и Грузинские. Если же улица носила чье-то имя, то называлась она не в честь какой-то выдающейся личности, это всего-навсего означало, что человеку с этим именем принадлежит или принадлежало тут самое крупное домовладение. Под мостовой Неглинного проезда и Студенецкого переулка текли заключенные в трубы речки с теми же названиями. Еще одним источником названий улиц были церкви — храм святого Спиридона Тримифунтского стоял на улице Спиридоновке, а в Трехсвятительском переулке обыватель гарантированно находил Трехсвятительский храм. В общем, всё было логично и понятно.
Первое переименование улицы в Москве состоялось в 1658 году: по указу царя Алексея Михайловича Большая Чертольская улица стала Пречистенской.
Ян Рачинский, историк, автор «Полного словаря названий московских улиц»: «В дореволюционное время топонимика почти не использовалась в каких-то политических, агитационных целях. Хотя первое наименование улицы в честь государственного деятеля произошло не при большевиках, а в конце XIX века. В Москве появилась Долгоруковская улица в честь генерал-губернатора князя Долгорукова».
СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА
Практически сразу после воцарения советской власти Москва стала превращаться в гигантское мемориальное кладбище. По замыслу Ленина названия улиц и площадей должны были стать частью глобального плана революционной пропаганды. Так на карте столицы появились площадь Революции, Коммунистические улицы, Безбожный переулок, Рабочая улица и так далее. Не были забыты и видные деятели компартии — улицу Рогожской заставы в 1919 году переименовали в заставу Ильича, а Золоторожская улица получила имя Бухарина.
Чем дальше, тем больше менялся топонимический ландшафт Москвы, пополняясь именами героев гражданской войны, умерших «старых большевиков» и деятелей культуры и искусства. Некоторые названия искусно маскировались под нейтральные — взять хотя бы Самокатную улицу. Логично предположить, что когда-то на ней делали неведомые самокаты. Но нет, на самом деле улицу назвали в честь погибших солдат самокатного запасного батальона, сражавшихся за советскую власть.
Всерьез заняться топонимикой властям пришлось в 60-е годы, когда границы Москвы были официально расширены до МКАД и к столице присоединили сразу десятки подмосковных городков и поселков, названия улиц в которых часто повторялись. Если бы всё осталось как есть, наступил бы полный хаос. Именно тогда возникла знакомая каждому москвичу географическая система наименования: на севере находятся Беломорская, Петрозаводская и Череповецкая улицы; на юге — Симферопольский и Новочеркасский бульвары; на западе — Беловежская и Нежинская улицы.
Тогда же приняли решение группировать улицы, названные в честь выдающихся людей или событий. Это тоже упрощало ориентирование на местности: если вам нужна улица, название которой как-то связано с войной 1812 года, значит надо ехать в район Кутузовского проспекта; если улица носит имя какого-нибудь маршала или генерала, то в первую очередь ее стоит искать в окрестностях метро «Октябрьское поле» и «Щукинская»; большая часть космических топонимов собрана в районе ВДНХ.
В Москве были улицы Ленина, Кирова, Горького, даже Сталина, очень недолгое время просуществовала улица Брежнева, но не было ни одной улицы Хрущева.
Самая длинная улица Москвы — МКАД, ее длина составляет 109 км. А самая длинная прямая улица — Варшавское шоссе, 21 км.
Самая широкая улица города — Ленинский проспект, его ширина колеблется от 108 до 120 м.
Ян Рачинский: «В советское время было несколько волн переименования улиц. И первая волна была достаточно корректной: она проводилась не в пропагандистских целях, а чтобы исключить повторение названий, потому что, например, церкви в честь Николая Чудотворца были в каждом районе, соответственно, и улиц с названием Чудотворная было много. И только потом начались массовые переименования. Что-то подобное происходило во всех странах социалистического лагеря».
НАШИ ДНИ
В начале 90-х годов улицам центра Москвы стали массово возвращать исторические названия, и за это время они успели снова стать привычными. Разве что редкие пижоны с твердой памятью теперь называют Новый Арбат Калининским проспектом, а Тверскую — улицей Горького. Советские топонимы в спальных районах, разумеется, сохранились: менять их особо не на что, да и незачем.
В 1997 году был наконец-то принят городской закон «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», который действует по сей день. В нем сформулированы основные требования к названиям улиц: они не должны повторяться на карте города, должны вписываться в существующую топонимическую систему и, в идеале, иметь отсылку к истории или ландшафту местности. Кроме того, там говорится, что имена выдающихся людей могут присваивать только новым улицам (переименовывать уже существующие нельзя) и не раньше чем через 10 лет после смерти этих людей. Однако закон нарушали уже дважды.
Составлен портрет типичного города в России
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Сначала закон нарушили частично, когда в 2004 году одной из новых улиц в районе Южное Бутово присвоили имя погибшего всего три месяца назад президента Чечни Ахмата Кадырова. Спустя четыре года городские власти закрыли глаза сразу на оба пункта закона, переименовав чудом сохранившуюся на Таганке Большую Коммунистическую в честь только что скончавшегося Александра Солженицына. Тогда же внесли поправки в закон. Теперь на основании указа президента можно в качестве исключения называть улицы именами людей, умерших менее 10 лет назад. Также по рекомендации главы государства можно не соблюдать запрет на присвоение имен людей уже существующим улицам.
Протесты местных жителей и краеведов, призывавших лучше вернуть улице историческое название, остались неуслышанными. Оборону держит только настоятель храма св. Мартина Исповедника на улице Солженицына, демонстративно украсивший стену церкви адресной табличкой «Большая Алексеевская улица, д. 15». Еще одно самовольное переименование совсем недавно затеял другой священник — протоиерей Димитрий Смирнов из храма святителя Митрофана Воронежского. Вместо официального названия «2-я Хуторская улица» он повесил на здание храма табличку «Улица Царская, 40» — так она называлась до большевиков. По словам отца Димитрия, он двадцать лет добивался переименования, но теперь решился на радикальные меры.
Ян Рачинский: «Законопроект, написанный в 1997 году, получился неплохой: он приводил в порядок процедуру по наименованию, при этом ограничивал возможности политических спекуляций. А вот переписывать его в 2008 году, считаю, было абсолютно неправильным решением. Память о Солженицыне за 10 лет никуда бы не исчезла, чего не могу сказать о Кадырове. А теперь закон снова дает возможность использовать топонимику в сиюминутных политических целях».
ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ МОСКВЫ
Сейчас в Москве около 3 500 тысяч улиц, бульваров, аллей, шоссе, площадей, проездов, проспектов, просек, переулков и тупиков — от Абельмановской улицы до Яхромского проезда. Но расширение Москвы, затеянное прошлым летом мэрией Сергея Собянина, вновь грозит именной путаницей. Например, уже в 2011 году в городе появилось две улицы Дружбы — одна в Раменках, а другая в строящемся микрорайоне «Люберецкие поля», прежде входившим в состав Московской области. В итоге комиссия по переименованию от люберецкой Дружбы решила отказаться — улица стала Сочинской. Комсомольский проспект в том же районе оказался проспектом Защитников Москвы.
Всего же в новой Москве может оказаться больше двухсот названий-двойников. Причем нередко они дублируют не только московские топонимы, но и названия в соседних районах. Чаще других встречаются улицы Ленина, Советская, Коммунистическая. Впрочем, в мэрии, вроде бы, нашли способ избежать масштабных переименований: новые территории сохранят статус городских или сельских поселений. А значит, в большой Москве вполне может быть две Школьных улицы, но официальный адрес у них будет примерно такой: г. Москва, г. Троицк, ул. Школьная.
Лидер по дублерам в Подмосковье — город Троицк. Большая часть улиц наукограда перекликается со столичными: Октябрьский проспект, Садовая, Рабочая, Школьная, Лесная, Первомайская, Текстильщиков, Парковая.
Елена Мокрова, представитель комиссии по наименованию: «После присоединения к Москве части территории Люберец произошло два переименования. Но жители на этих улицах отсутствуют, так как это территория бывших люберецких полей аэрации, и сейчас там ведется активное жилищное строительство. А вообще все территории, которые будут присоединены с 1 июля 2012 года к Москве, будут иметь статус городских или сельских поселений. Поэтому прямого дублирования названий не будет».
Комментарии
В Питере полно таких адресов. Довольно долго жила с адресом, г.Санкт-Петербург, г. Ломоносов. п. Мартышкино, ул.....
При том, что г. Ломоносов кроме всего прочего находиться в Петродворцовом районе.
Сложно объяснять людям незнающим, как такое возможно и, что все эти поселки и города все еще Питер, а не Ленобласть. Но вообще даже весело)
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