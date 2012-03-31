После мартовских выборов муниципальные собрания Москвы заметно омолодились: Максим Кац, Вера Кичанова и десятки других горожан, которым не исполнилось и сорока, решили не ждать перемен, а сами менять власть. В большом московском правительстве молодых чиновников тоже становится всё больше. Вот совсем свежий пример — буквально пару недель назад директор арт-центра «Винзавод» Софья Троценко покинула свой пост, став помощником вице-мэра Ольги Голодец по вопросам дополнительного образования. The Village решил проверить, действительно ли городом управляют молодые, и выяснил возраст ключевых столичных чиновников. А заодно узнал, сколько из них носят усы.

               