Город31 марта 2012
Цифры недели: Возраст московских чиновников На волне разговоров о том, что среди чиновников становится всё больше молодых людей, The Village решил выяснить возраст всех вице-мэров, руководителей департаментов, префектов и глав районов.
После мартовских выборов муниципальные собрания Москвы заметно омолодились: Максим Кац, Вера Кичанова и десятки других горожан, которым не исполнилось и сорока, решили не ждать перемен, а сами менять власть. В большом московском правительстве молодых чиновников тоже становится всё больше. Вот совсем свежий пример — буквально пару недель назад директор арт-центра «Винзавод» Софья Троценко покинула свой пост, став помощником вице-мэра Ольги Голодец по вопросам дополнительного образования. The Village решил проверить, действительно ли городом управляют молодые, и выяснил возраст ключевых столичных чиновников. А заодно узнал, сколько из них носят усы.
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Комментарии
у них не выемки, а модные челки.
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