ИСТОРИЯ АКЦИИ

Каждый год в последнюю субботу марта миллионы людей по всей планете выключают свет на час в знак бережного отношения к ресурсам Земли. «Час Земли» придумал Фонд дикой природы (WWF) в 2007 году, впервые акция прошла в австралийском Сиднее, но с тех пор стала по-настоящему мировой и массовой. В этом году, по словам представителей WWF, в акции приняли участие 5 400 городов в 147 странах мира. Впервые участвовали Ливия, Алжир, Бутан, Гвинея. Последней страной, где погасли огни, оказалась Самоа. Всё, что нужно сделать, — в 20:30 отключить свет в своей квартире или на работе и провести один час в темноте. Не столько для того, чтобы сэкономить электроэнергию, сколько для привлечения внимания людей. Каждый участник может еще раз задуматься о проблеме изменения климата и неконтролируемом влиянии человека на окружающую среду. «Час Земли» в Петербурге «Час Земли» в Киеве

В этом году «Час Земли» отмечали даже в космосе, на международной космической станции. Астронавт из Нидерландов Андре Кёйперс обещал сделать снимки того, как города один за другим погружаются в темноту. «Если Андре найдет время в своем загруженном графике между научными исследованиями, он обязательно сделает несколько фото. Единственное, что может ему помешать, — это облака. К сожалению, Андре не может разогнать их». Фото должны появиться на официальном сайте Европейского космического агентства, но пока их там нет.

МОСКОВСКИЕ АКЦИИ

Москва присоединилась к акции в 2009 году. По решению прежнего мэра Юрия Лужкова отключили подсветку мэрии, МГУ им. Ломоносова, нескольких мостов и других объектов. С тех пор российская столица участвует в акции ежегодно. В 2012 году на час погасили около 75 зданий и мостов, среди которых Ансамбль площади Европы, Киевский вокзал, здание мэрии на Новом Арбате, МГУ на Воробьевых горах, ресторан «Пекин», «Известия», главный вход ВВЦ.

Присоединяются к акции и различные заведения, так что москвичи теперь могут не просто посидеть дома при свечах, но и посетить кафе и даже салоны красоты, где услуги им будут оказывать в темноте. The Village побывал в нескольких московских квартирах и общественных местах, которые присоединились к акции «Час Земли».

ВЕЛОПРОБЕГ «РУСВЕЛОС»

Маршрут: от Охотного ряда

до парка 50-летия Октября

Петр Дворянкин, руководитель движения «Русвелос»: «Велопробег „Велосветлячки“ устраивается не в первый раз во многих городах России, в этом году в нем приняли участие около 5 тысяч человек в 50 городах. В Москве собралось около 200 участников. Смысл нашего заезда — наглядно показать, как можно экономить ресурсы, ведь велосипед самый экологический вид транспорта. Меньше всего ресурсов нужно на то, чтобы его произвести, меньше всего дорожного полотна необходимо для перемещения. При этом ты крутишь педали, и это полезно для здоровья».

САЛОН КРАСОТЫ ПРИ СВЕЧАХ

Место: Сеть салонов Aveda

Леля Иванова, менеджер салона Aveda: «Мы предложили своим клиентам пройти SPA-процедуры при свечах. Во всех салонах сети на час выключили освещение. Каждый салон придумывал что-то свое, например, в одном нашем заведении процедуры проводили при свечах и под звуки арфы. „Час Земли“ — это старт более масштабной экологической акции нашего салона. Ежегодно мы проводим целый „Месяц Земли“: в течение месяца часть выручки отдаем в специально созданный фонд. Потом эти деньги распределяются через гранты на поддержку проектов по очистке питьевой воды. В России мы поддерживаем проект WWF по сохранению озера Ханка на Дальнем Востоке».

УЖИН ПРИ СВЕЧАХ

Место: Сеть ресторанов «Две палочки»



Филипп Рогулин, креативный директор сети ресторанов «Две палочки» : «В „Час Земли“ свет во всех ресторанах отключили, но мы пошли дальше: в течение всего дня каждый посетитель мог продлить акцию, купив дополнительную минуту темноты. Во всех ресторанах „Две палочки“ купили 319 лишних минут без света. Полной темноты у нас, конечно, не было, скорее полумрак, но мы проводили дополнительный тренинг для персонала, уделив особое внимание технике безопасности. В общей сложности мы сэкономили 1 435 500 ватт».

ГОРОЖАНЕ

Кирилл и Анна

29 Л﻿ЕТ, ЮРИСТ﻿﻿

25 Л﻿ЕТ, ЭКОНОМИСТ﻿﻿ Мы взяли гитару и зажгли свечи. Думаю, что прекрасно проведем время. Строго «Час Земли» мы не соблюдаем, может, просидим даже меньше часа. В прошлом году я выключал все электроприборы и читал книжку при свете одной лампы. Ведь эта акция — скорее символ, чем конечная цель. В ней главный смысл — образовательный.

